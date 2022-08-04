В Госдуме спрогнозировали блокировку YouTube на территории РФ

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, более известного под псевдонимом Гоблин. В Google, которая владеет площадкой, объяснили это "отрицанием насилия" со стороны автора. Позднее Пучкова поддержали российские власти: пошли разговоры и о возможной блокировке видеохостинга в России. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Это борьба лично со мной"

YouTube-канал Дмитрия Пучкова насчитывал около трех миллионов подписчиков. С 4 августа вместо интервью и обзоров о политике, истории и кино там можно увидеть запись о блокировке аккаунта за нарушение правил сообщества. Такое же сообщение от видеохостинга получил и сам блогер. Какие именно правила нарушил Пучков, в уведомлении не указано.

Позже в Google рассказали, что канал был удален из-за "отрицания насилия". "Эта политика запрещает контент, в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, включая войну в Украине", – объяснили в пресс-службе.

В Google отметили, что Пучков получил третье предупреждение за последние 90 дней. Согласно политике YouTube, после этого канал должен быть удален. Сам Гоблин нисколько не удивился решению закрыть его площадку, сообщает газета "Известия".





Дмитрий Пучков блогер Раз снесли, до свидания. Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба лично со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили.

По мнению блогера, решение YouTube связано с его поддержкой в отношении России. "То есть если я гражданин России и к своей стране отношусь положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить. А если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место", – поделился Пучков.

В беседе со СМИ он рассказал, что все свои материалы предусмотрительно перенес на российские интернет-площадки еще полтора года назад. Заводить новый канал на YouTube Пучков не планирует: его площадка тоже в конечном итоге удалит, уверен Гоблин.

YouTube не впервые закрывает связанные с Россией ресурсы. К примеру, ранее видеохостинг заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса. Кроме того, YouTube ограничил работу аккаунтов шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся".

"Отомстим"

Дмитрия Пучкова в ситуации с YouTube поддержал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В комментариях на странице Гоблина в соцсетях он пообещал "отомстить" за решение площадки удалить его канал.





Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности РФ Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим.

Политику YouTube в своем телеграм-канале прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Историю с каналом Пучкова она назвала фильмом-антиутопией. "Компьютер очень вежливо здоровается и сообщает человеку, что тот может попрощаться с результатом своего творчества, так как компьютерное сообщество полагает свои правила нарушенными", – написала Захарова.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с Москвой 24 назвал удаление YouTube-канала Пучкова очередным актом дискриминации.

"Удаляется огромное количество каналов менее известных людей, поэтому это не так резонансно. Удалены каналы очень многих СМИ России. Это все лишний раз говорит, что YouTube – это не какой-то видеохостинг, а оружие в информационной войне", – заявил он.

Google, работая в России, не выполняет законы РФ, за что уже не раз была оштрафована. Все возможные предупреждения YouTube просто игнорирует. При этом видеохостинг продолжает вычищать каналы авторов, которые поддерживают Россию, сказал Матвейчев.

"Мы не можем управлять YouTube. Мы можем только продолжать выписывать ему штрафы, арестовывать их имущество на территории РФ, а оно есть. Наносить какие-то другие материальные удары. YouTube сам нарывается на то, чтобы его вообще на территории России заблокировали", – подчеркнул собеседник.





Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Российское руководство цели заблокировать YouTube для себя не ставило. Если бы YouTube вел себя хотя бы нейтрально, то его бы никто не трогал, он бы спокойно продолжал работать. Но поскольку он себя нейтрально не ведет, наносит ущерб России как таковой, частным гражданам, он, по всей видимости, придет к тому, что будет заблокирован.

Противостоять YouTube можно, создав ему достойную альтернативу. Пусть платформа будет работать и не в мировом масштабе, но она должна быть удобной для российских блогеров и зрителей их творчества, обратил внимание Матвейчев. Пока на сегодняшний день таких площадок в нашей стране нет, заключил парламентарий.