В Google назвали причины удаления YouTube-канала Дмитрия Пучкова

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Фото: depositphotos/wolterke
Решение об удалении канала в YouTube блогера Дмитрия Пучкова связано с неоднократным нарушением политики видеохостинга относительно разжигания ненависти, заявили в пресс-службе Google. Об этом сообщает РБК.
"Эта политика запрещает контент, в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, включая войну в Украине", – говорится в заявлении компании.
Отмечается, что это уже третье предупреждение, которое было вынесено блогеру за последние 90 дней. В Google добавили, что, согласно политике компании, это влечет удаление канала.
В четверг на странице YouTube-канала Дмитрия Пучкова, более известного под творческим псевдонимом Гоблин, появилось уведомление, что аккаунт заблокирован "за нарушение правил сообщества".
В последние годы Пучков активно выкладывал на своем YouTube-канале различны интервью, беседы и обзоры, в том числе на историческую и общественно-политическую тематику. В своих роликах блогер также давал оценки ситуации на Украине и высказывал мнение о действиях западных стран.
Поддержку Пучкову после блокировки его канала видеохостингом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он опубликовал комментарий, в котором дал обещание "отомстить".
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