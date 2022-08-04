Медведев поддержал блогера Пучкова после удаления его канала на YouTube

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия Пучкова, более известного под творческим псевдонимом Гоблин, после того, как видеохостинг YouTube удалил его канал.

"Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим" – написал политик в комментариях на странице Пучкова в соцсетях, сопроводив свой текст подмигивающим смайликом.

В четверг на странице канала Пучкова в YouTube появилось уведомление, что аккаунт заблокирован "за нарушение правил сообщества". Информация о том, какие именно правила были нарушены, в сообщении не приводится.

В последние годы Пучков активно выкладывал на своем YouTube-канале различны интервью, беседы и обзоры, в том числе на историческую и общественно-политическую тематику. В своих роликах блогер также давал оценки ситуации на Украине и высказывал мнение о действиях западных стран.

Ранее сообщалось, что неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева во "ВКонтакте". Там появилась публикация о действиях России на постсоветском пространстве. В последствии запись была удалена.