Медведев уверен, что РФ победит в ситуации вокруг Украины

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Россия одержит победу в сложившейся ситуации вокруг Украины, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине является наиболее опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны.

"У него (генсека НАТО Йенса Столтенберга. – Прим. ред.) плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Столтенберг заявил об опасном положении, в котором находятся сейчас европейские страны. Он заметил, что такой ситуации не было со времен Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.