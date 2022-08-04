Песков назвал настоящую угрозу миропорядку

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переворот на Украине в 2014 году настоящей угрозой миропорядку.

"Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошел на Украине в 2014 году и который был тщательно срежиссирован в том числе странами – членами НАТО. Несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка", – приводит РИА Новости его слова.

Представитель Кремля подчеркнул, что напряженная ситуация в отношениях с западными государствами назревала в течение долгого времени, во многом ее провоцировала агрессивная политика НАТО по отношению к РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасном положении, в котором находятся сейчас европейские страны. Он заметил, что такой ситуации не было со времен Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.