Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что виновные во взломе его странице в социальной сети "ВКонтакте" будут наказаны.

"Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время, и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", – сообщил он РИА Новости.

Политик отметил, что администрация соцсети и компетентные службы ведут собственную проверку. По его словам, Россия даст отпор всем, кто предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Медведев добавил, что в киберсилах НАТО и Евросоюза насчитывается порядка 350 тысяч человек, в хакерских группировках – около 200 тысяч человек.

Он также подчеркнул необходимость сделать отечественные IT-разработки независимыми от цифровых решений недружественных РФ стран.

2 августа помощника Медведева Олега Осипова сообщила, что страница зампредседателя Совбеза была взломана. На странице политика во "ВКонтакте" появилась публикация о действиях России на постсоветском пространстве. Впоследствии запись была удалена.

В 2013 году злоумышленники временно получили доступ к учетной записи Дмитрия Медведева в социальной сети "ВКонтакте", а позже, в 2014, – в Twitter (повторный взлом датируется 2019 годом).

В начале июня министерство иностранных дел РФ сообщило, что в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, представляющие США, Украину и Грузию.

