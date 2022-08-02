"ВКонтакте" разбирается в публикации сторонним пользователем поста на странице Медведева

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Команда социальной сети "ВКонтакте" устанавливает причины взлома страницы зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на странице Медведева появилась публикация, подготовленная сторонним лицом и посвященная истокам распада Советского Союза и его геополитических последствиях.

"Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего", – рассказали в пресс-службе соцсети "ВКонтакте".

По словам помощника Медведева Олега Осипова, страница зампредседателя Совбеза была взломана.

В 2013 году злоумышленники временно получили доступ к учетной записи Дмитрия Медведева в социальной сети "ВКонтакте", а позже, в 2014 – в Twitter (повторный взлом датируется 2019 годом).

В начале июня министерство иностранных дел РФ сообщило, что в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки, представляющие США, Украину и Грузию.