В аппарате Медведева сообщили о взломе его страницы во "ВКонтакте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Страница заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "ВКонтакте" была взломана, передает "Интерфакс".

"Последний пост "ВКонтакте", который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ", – сообщили в аппарате замглавы Совбеза РФ.

Помощник Дмитрия Медведева уточнил, что администрация ВК и компетентные органы разберутся со взломщиком страницы и автором фейковой публикации.

Ранее сообщалось, что на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" появилась публикация о действиях России на постсоветском пространстве. Впоследствии запись была удалена.

В июле замглавы Совбеза в своей публикации в телеграм-канале заявил, что Украина рискует утратить свой суверенитет и исчезнуть с карты мира в связи с текущей ситуацией. При этом он подчеркнул, что Россия не будет в этом виновата.