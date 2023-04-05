Весь мир в труху? Почему в США уверены в неизбежности ядерной войны с Россией

Ядерная война между Россией и США неизбежна, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. По его мнению, под угрозу весь мир ставит именно политика Вашингтона. Действительно ли ядерный апокалипсис уже не остановить – в материале Москвы 24.

Будущего нет?

Ядерная война произойдет из-за желания США уничтожить Россию как препятствие на пути к мировой гегемонии, заявил Пол Крейг Робертс. В то же время Вашингтон продолжает обвинять в эскалации конфликта Москву, подчеркнул он.



Пол Крейг Робертс работал в Белом доме помощником министра финансов США в начале 1980-х, когда президентом был Рональд Рейган. Впоследствии он не раз критиковал внешнюю политику своей страны из-за организации "цветных революций" в Грузии и на Украине. В 2016-м Робертс из-за агрессивных действий Штатов просил дать ему российское гражданство.

"Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию", – написал Робертс на своем сайте.

Он уверен, что после неудачных шагов властей США в Москве никто не поверит в гарантии со стороны Белого дома. Робертс в целом назвал внешнюю политику Вашингтона провальной, и выхода в этой ситуации он не видит.





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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва никому не угрожает ядерной войной. Все попытки доказать обратное он назвал пропагандой. Также РФ не раз обращала внимание на то, что в ядерном конфликте не может быть победителей.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на возросший риск подобной войны в мире. Это связано с поставками Западом оружия на Украину, объяснил он.

Конец американского доминирования

Пол Крейг Робертс высказал радикальную точку зрения, хотя доля правды в ней есть. Об этом Москве 24 заявил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

"Соединенные Штаты после распада СССР были полностью уверены в том, что Россия – это деградирующая держава, которая будет только ослабевать. В связи с этим им не было смысла идти на компромиссы и учитывать интересы РФ. Такой политикой США подталкивали Россию на воспрепятствование этим действиям", – сказал он.

Безнаказанность Штатов ведет к возникновению военных действий и усилению напряженности в мире. Тем самым Вашингтон провоцирует глобальный конфликт, и в этом с Робертсом не поспоришь, подчеркнул эксперт. Однако Рогулев убежден, что ядерная война не является неизбежной.





Юрий Рогулев директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Только Сталин говорил об антагонистических противоречиях СССР и Запада и заявлял о неотвратимости нового конфликта. Однако даже его последователи заявляли о возможности мирного сосуществования стран со столь разными общественно-политическими системами. Война – это политика, и она в любой момент может быть изменена.

В целом в агрессивных шагах США и их союзников в первую очередь отсутствует здравый смысл, а сами Штаты и их основная элита по-прежнему уверены в своем превосходстве, уверен Рогулев.

"Они еще долго не смогут официально заявить, что век мирового лидерства закончился", – считает эксперт.

Он добавил, что на Западе появляются отдельные политики с этой точкой зрения, "звучат такие голоса", но процесс все равно займет еще много времени. Поэтому мир еще долго будет мучиться, заключил Рогулев.

