Шеф-повар поделился рецептами оригинальных новогодних блюд

Предновогодняя суета в домах россиян складывается в основном из готовки и уборки. Мы выяснили оригинальных рецепты блюд, которые украсят праздничный стол.



Салат "Полянка"

Таким несложным салатом можно удивить самых взыскательных гостей. Возьмите 120 граммов маринованных шампиньонов, 200 граммов свинины, пучок петрушки, 100 граммов твердого сыра, две картофелины, два яйца, один лавровый лист, а также майонез, соль и перец по вкусу.

"Свинину положите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль, перец горошком и лавровый лист. Когда все закипит, снимите пену, убавьте огонь и варите мясо до готовности", – рассказывает шеф-повар Александр Рягузов.

Пока мясо готовится, надо сварить яйца и картофель в мундире. Шампиньоны следует выложить в форму шляпками вниз, а петрушку нарезать и посыпать ею грибы. Затем натертые яйца кладут на слой зелени. Между слоями салата выкладывают майонез и с помощью ложки аккуратно его разравнивают.





Александр Рягузов шеф-повар Натрите на терке картофель, выложите его поверх яиц, немного посолите. Остуженную и нарезанную на кубики свинину выложите на слой картошки.

Последним слоем будет тертый сыр. Теперь форму надо накрыть блюдом для сервировки салата и перевернуть. Получится красивая грибная полянка, которую останется только украсить зеленью и подать к столу.



Салат с печенью трески

Для этого простого, но очень вкусного блюда надо взять 240 граммов печени трески в масле, два яйца, морковку, картофелину и луковицу, а также 3–4 столовые ложки майонеза, соль и черный перец по вкусу. Потребуется зелень для оформления блюда перед подачей на стол.

Отварите морковь, картофель и яйца. Лук можно заменить зелеными перьями или салатными сортами, которые менее резкие по вкусу.

"Выкладывайте ингредиенты слоями в прозрачную посуду. Если торопитесь или не хочется слишком возиться с готовкой, то кладите всю нарезку сразу, перемешивая со специями и майонезом", – рассказывает Александр Рягузов.

Первой на дно порционных емкостей следует уложить тертую картошку, посолить и поперчить ее по вкусу, смазать майонезом, слегка утрамбовать. На нее кладут лук, нашинкованный мелкими кубиками.





Александр Рягузов шеф-повар Вилкой разомните печень трески. Проследите, чтобы не было лишнего масла. Разложите по порциям. Печень накройте тонкой стружкой сладковатой моркови. Выдавите и размажьте майонез. Последними добавьте яйца. По желанию сперва насыпьте тертые белки, а затем – желтки.

Оригинальный слоеный салат подают, украсив его веточкой свежей зелени.



Утка в медово-горчичном соусе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Чтобы приготовить это блюдо потребуется утка весом два килограмма, две столовые ложки меда, столько же горчицы, 200 миллилитров воды, две чайные ложки соли и молотый перец по вкусу.

"Утку моем и хорошо обсушиваем бумажными салфетками или полотенцами. Затем тушку надо посолить и поперчить снаружи и изнутри. Я ножом аккуратно поддеваю кожу со стороны шеи и брюшка и стараюсь посолить утку под ней, чтобы мясо после приготовления не было пресным", – рассказывает шеф-повар.

Кто-то для соли делает проколы ножом в грудке птицы, но во время запекания эти отверстия увеличиваются и блюдо теряет красивый вид.





Александр Рягузов шеф-повар Теперь соединяем мед с горчицей и получившимся соусом полностью покрываем утку снаружи и изнутри. Удобнее это делать сразу в форме. Поставьте ее в холодильник и дайте ей время настояться. Чем дольше блюдо стоит, тем вкуснее получается.

Перед запеканием шеф-повар советует достать форму из холодильника, дать ей немного постоять при комнатной температуре, чтобы емкость нагрелась и не лопнула. Затем надо налить в форму воду и поставить в духовку. Блюдо запекается при 180 градусах. Время приготовления берется из расчета: на килограмм мяса – час в духовке.

"В процессе периодически достаем утку и поливаем ее соусом, чтобы получилась красивая корочка. Если мясо сверху чересчур быстро подрумянивается, то накройте его фольгой, чтобы к концу процесса блюдо имело красивый вид и не сгорело", – объясняет шеф-повар.

Одним из признаков готовности утки эксперт считает момент, когда мякоть на ножке начинает отходить от кости. Чтобы удостовериться, что мясо стало нежным, можно проткнуть его ножом. Если лезвие легко входит в тушку – смело достаем из духовки. После перекладываем утку из формы на тарелку или блюдо для подачи на стол.



Торт "Красный бархат" с кремом чиз

Этот очень красивый торт делается без особых усилий и станет украшением стола на Новый год. Для оригинального кондитерского изделия возьмите 340 граммов пшеничной муки, 200 граммов сахара, столовую ложку какао, чайную ложку соды, две – разрыхлителя, четверть чайной ложки соли. Также потребуются три яйца, 300 миллилитров растительного масла, 280 миллилитров кефира и алый пищевой краситель.

"Для крема чиз возьмите 115 граммов сливочного масла, 100 граммов сахарной пудры, 340 граммов сливочного творожного сыра", – рассказывает Александр Рягузов.

На первом этапе в чашку нужно просеять все сухие ингредиенты. Далее следует добавить яйца, растительное масло и кефир. Смесь хорошо перемешать миксером до однородности.





Александр Рягузов шеф-повар Добавьте пищевой краситель – желательно брать водорастворимый, гелевый. Тщательно перемешайте, чтобы получился интенсивно яркий красный цвет. Я предпочитаю класть полторы столовые ложки красителя, но рекомендую ориентироваться на инструкцию.

Теперь тесто следует оставить на 20 минут. Тем временем дно (только его, а не всю емкость) разъемной формы надо смазать тонким слоем сливочного масла, протереть и застелить кулинарной бумагой.

"Вылейте в форму тесто. Оно по густоте будет напоминать сметану. Выпекать надо в разогретой духовке при 170–180 градусах в течение 50–60 минут", – продолжает эксперт.

Готовность нужно проверить зубочисткой: она должна выходить сухой из бисквита.

"Готовому бисквиту дайте пару минут остыть в форме, затем выньте его и положите на решетку. Такие бисквиты можно приготовить заранее, завернуть их в пищевую пленку и хранить в холодильнике до нужного времени", – разъясняет эксперт.

По словам шеф-повара, сверху бисквита наверняка появится "шапочка". Ее надо аккуратно срезать, наломать на кусочки, подсушить в духовке, а затем превратить в крошку в чаше блендера.

"Настало время ингредиентов для крема. Размягченное сливочное масло надо взбить с сахарной пудрой – масса должна немного побелеть. Затем добавить сливочный сыр и перемешать до однородности", – комментирует Александр Рягузов.

Далее шеф-повар делит бисквит надвое, а крем выкладывает в кулинарный мешок и наносит на коржи. Выровнять его можно при помощи шпателя или ножа. Осталось только насыпать бисквитную крошку сначала на верх торта (и разровнять кисточкой), а потом на бока и распределять ее снизу вверх. Украсить десерт можно на свое усмотрение.

