Могут ли в России запретить празднование Хеллоуина

Во время празднования Хеллоуина в южнокорейской столице Сеуле более 150 человек погибли в результате давки. Среди них есть и россияне. Кроме того, десятки людей получили травмы. В Южной Корее объявлен национальный траур. Вместе с тем в других странах не спешат отменять празднование кануна Дня всех святых. В частности, не отказывают себе в празднике и россияне. Разбираемся, могут ли в России официально запретить Хеллоуин.



Трагедия в Сеуле

Количество погибших в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле возросло до 154

Трагедия в Сеуле произошла 29 октября на центральной улице Итхэвон, где находится много клубов и баров. В минувшую субботу там собрались около 100 тысяч человек, чтобы отпраздновать Хеллоуин. В результате примерно в 22:00 по местному времени началась давка.

Ее жертвами стали более 150 человек, свыше 130 пострадали. В основном речь идет про молодежь от 18 до 30 лет. Известно, что среди погибших есть иностранцы. В частности, посольство РФ в Южной Корее сообщило о смерти четырех россиянок. Руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец рассказал, что их тела направят на родину паромом через Приморье.





из сообщения посольства РФ в Южной Корее Посольство Российской Федерации находится в контакте с родными и близкими погибших россиян, а также представителями компетентных органов Республики Корея в целях решения всех необходимых вопросов, в том числе связанных с организацией скорейшей отправки останков покойных на родину.

Южнокорейские СМИ предполагали, что причиной давки могло стать столкновение разнонаправленных потоков празднующих. По другим версиям, скопление людей образовалось, потому что в одном из баров появилась знаменитость и отдыхающие направились туда. Другое предположение о причине трагедии касается неадекватного поведения празднующих. Оно якобы было вызвано конфетами с наркотиками, которые раздавали в одном из клубов.

Также сообщалось, что это первое за три года массовое празднование Хеллоуина в стране после отмены коронавирусных ограничений. Именно потому мероприятие могло вызвать особый ажиотаж.



В России тоже празднуют

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые россияне готовы с размахом отмечать Хеллоуин. Несмотря на то что канун Дня всех святых празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, уже в субботу, 29 октября, у одного из столичных клубов на Ленинградском проспекте собралась большая очередь из желающих повеселиться. Кое-кому из отдыхающих пришлось простоять в ней несколько часов.

Однако есть и противники этого праздника. Например, жительнице Санкт-Петербурга не понравилась витрина с раскрашенными тыквами в одном из супермаркетов. Посетительница записала на видео обращение, в котором заявила, что этот праздник посвящен сатанинским культам и пугает ее детей.





жительница Санкт-Петербурга Вижу такую "чудесную" витрину, оформленную к "празднику", посвященному сатанинским культам. Сейчас буду беседовать с администратором. Если вы не уберете это в ближайшее время, будет заявление в прокуратуру о нарушении моих прав.

После жалобы женщины тыквы в магазине убрали. Вместе с тем в РПЦ не увидели в подобных украшениях оскорбления чувств верующих. Отмечается, что они символизируют чуждый для российского общества праздника. Тем не менее украшение тыкв не нарушает отечественное законодательство, считает заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Я не считаю, что тыквы нарушают чувства верующих, но, на мой взгляд, желание этой женщины написать заявление демонстрирует, что этот чуждый для нас праздник себя совершенно исчерпал. Он потерял самое значимое для себя коммерческое измерение, уже даже не представляет интереса для коммерсантов", – сказал он.



Нужна добрая альтернатива?

Вопрос о запрете празднования Хеллоуина в РФ на государственных и официальных площадках следует обсудить. Об этом Москве 24 рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"От празднования Хелоуина давно пора отказаться, тем более что недавно мы приняли закон о защите традиционных ценностей. Этот праздник к нашим традиционным российским ценностям отношения никакого не имеет", – подчеркнула она.





Яна Лантратова первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Необходимо абсолютно точно рекомендовать отказаться от него на каких-то официальных, государственных площадках. Я подниму эту тему на ближайшем заседании комитета по просвещению. Также ее нужно будет обсудить с комитетом по культуре (Госдумы. – Прим. ред.), с родительским сообществом. Возможно, провести социологические исследования, чтобы понять, как люди на этот праздник реагируют.

По словам Лантратовой, многие россияне не принимают Хеллоуин. В частности, родители не хотят, чтобы его отмечали в учебных заведениях.

"Родители не хотят покупать детям костюмы смерти и прочих пугающих, страшных персонажей. Не хотят видеть своих детей в подобных образах. Я получила очень много сообщений на этот счет из разных школ, да и как мать я тоже это понимаю", – уточнила депутат.

По мнению Лантратовой, детям не стоит примерять на себя роль страшных персонажей, учитывая высокий уровень агрессии среди подростков.





Яна Лантратова первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Недавно я встречалась с подростками, которые надевали на себя такие наряды и спросила, почему им это нравится. Они ответили, что у нас не хватает карнавальных праздников, где можно примерить на себя какой-то интересный костюм, выйти за рамки повседневности, проявить фантазию в создании образа.

Лантратова также написала письмо (есть в распоряжении Москвы 24) на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать учебным заведениям воздержаться от празднования Хеллоуина. Речь идет об учреждениях дошкольного, школьного и среднего профессионального образования.

"Обращение к данной тематике (Хеллоуина. – Прим. ред.) в период активной фазы специальной военной операции и пика санкционного давления на нашу страну делает проведение подобных мероприятий неуместным и в какой-то степени аморальным", – сказано в тексте письма.

Кроме того, по мнению Лантратовой, в России нужно задуматься о создании костюмированных праздников для детей и подростков, но только с доброй и правильной идеологией.

