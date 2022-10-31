18:30Общество
В Госдуме планируют обсудить запрет празднования Хеллоуина в России
Фото: depositphotos/yanlev
В России необходимо отказаться от празднования Хеллоуина на официальных площадках, потому что данный праздник идет вразрез с традиционными российскими ценностями. Об этом Москве 24 рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По словам депутата, этот вопрос также нужно обсудить с комитетом по культуре Госдумы, родительским сообществом, возможно, провести социологические исследования, чтобы понять, как россияне относятся к Хеллоуину.
"Судя по сообщениям в моих социальных сетях, россияне не принимают этот праздник и многих возмущает, что его зачем-то празднуют в учебных заведениях", – подчеркнула она.
Учитывая высокий уровень агрессии среди подростков, им не стоит примерять на себя костюмы страшных персонажей, продолжает Лантратова.
"Недавно я встречалась с подростками, которые надевали на себя такие наряды, и спросила, почему им это нравится. Они ответили, что у нас не хватает карнавальных праздников, где можно примерить на себя какой-то интересный костюм, выйти за рамки повседневности, проявить фантазию в создании образа, но только с хорошей идеологией", – рассказала депутат.
По словам Лантратовой, в России нужно создать костюмированный праздник, но с доброй и правильной идеологией.
Ранее сообщалось, что в РФ в преддверии кануна Дня всех святых на 91% поднялся спрос на магические талисманы и амулеты. Кроме того, спрос был на карты Таро, дающий ответы на заданные вопросы шар, а также черные восковые свечи.
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