В Госдуме планируют обсудить запрет празднования Хеллоуина в России

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В России необходимо отказаться от празднования Хеллоуина на официальных площадках, потому что данный праздник идет вразрез с традиционными российскими ценностями. Об этом Москве 24 рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.





Яна Лантратова первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Необходимо абсолютно точно рекомендовать отказаться от него на каких-то официальных, государственных площадках. Я подниму эту тему на ближайшем заседании комитета по просвещению.

По словам депутата, этот вопрос также нужно обсудить с комитетом по культуре Госдумы, родительским сообществом, возможно, провести социологические исследования, чтобы понять, как россияне относятся к Хеллоуину.

"Судя по сообщениям в моих социальных сетях, россияне не принимают этот праздник и многих возмущает, что его зачем-то празднуют в учебных заведениях", – подчеркнула она.





Яна Лантратова первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Родители не хотят покупать детям костюмы смерти и прочих пугающих, страшных персонажей. Не хотят видеть своих детей в подобных образах. Я получила очень много сообщений на этот счет из разных школ, да и как мать я тоже это понимаю. И я уважаю в этом вопросе позицию верующих людей, которые Хеллоуин просто игнорируют.

Учитывая высокий уровень агрессии среди подростков, им не стоит примерять на себя костюмы страшных персонажей, продолжает Лантратова.

"Недавно я встречалась с подростками, которые надевали на себя такие наряды, и спросила, почему им это нравится. Они ответили, что у нас не хватает карнавальных праздников, где можно примерить на себя какой-то интересный костюм, выйти за рамки повседневности, проявить фантазию в создании образа, но только с хорошей идеологией", – рассказала депутат.

По словам Лантратовой, в России нужно создать костюмированный праздник, но с доброй и правильной идеологией.

Ранее сообщалось, что в РФ в преддверии кануна Дня всех святых на 91% поднялся спрос на магические талисманы и амулеты. Кроме того, спрос был на карты Таро, дающий ответы на заданные вопросы шар, а также черные восковые свечи.



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