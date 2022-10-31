14:19Общество
В России вырос спрос на магические амулеты и обереги перед Хеллоуином
Фото: depositphotos/vetre
В России на 91% вырос спрос на магические амулеты и обереги в преддверии Хеллоуина. Об этом пишет "Газета.ру".
На маркетплейсе Ozon самыми популярными товарами в октябре стали:
- карты Таро (спрос вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом);
- амулеты, обереги и талисманы (спрос вырос почти вдвое – на 91%);
- руны (спрос вырос на 76%).
Что касается карт, оказалось, что они бывают разных видов: Таро Уэйта и Кроули, гадальные карты Аввалон-Ло Скарабео Оракул Ленорман и метафорические карты "Спроси свою вселенную".
Кроме того, россияне стали скупать черные восковые свечи, в комплекте к которым идут различные травы. Они нужны для проведения ритуалов или медитации. Также интерес у людей вызвал шар, который дает ответы на заданные вопросы.
Интерес к товарам, создающим атмосферу Хеллоуина, больше всего проявили жители следующих регионов:
- Новосибирской области и Татарстана (спрос вырос в два раза по сравнению с прошлым годом);
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области (спрос вырос на 95%);
- Самарской области (спрос вырос на 93%);
- Свердловской области (спрос вырос на 86%).
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила не отмечать Хеллоуин в РФ, поскольку этот праздник культивирует "смерть, ужасы и кровь".
По ее словам, Хеллоуин чужд российским традициям и представляет опасность в условиях, когда в стране наблюдается высокий уровень агрессии среди подрастающего поколения.
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