В России вырос спрос на магические амулеты и обереги перед Хеллоуином

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В России на 91% вырос спрос на магические амулеты и обереги в преддверии Хеллоуина. Об этом пишет "Газета.ру".

На маркетплейсе Ozon самыми популярными товарами в октябре стали:

карты Таро (спрос вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом);

амулеты, обереги и талисманы (спрос вырос почти вдвое – на 91%);

руны (спрос вырос на 76%).

Что касается карт, оказалось, что они бывают разных видов: Таро Уэйта и Кроули, гадальные карты Аввалон-Ло Скарабео Оракул Ленорман и метафорические карты "Спроси свою вселенную".

Кроме того, россияне стали скупать черные восковые свечи, в комплекте к которым идут различные травы. Они нужны для проведения ритуалов или медитации. Также интерес у людей вызвал шар, который дает ответы на заданные вопросы.

Интерес к товарам, создающим атмосферу Хеллоуина, больше всего проявили жители следующих регионов:

Новосибирской области и Татарстана (спрос вырос в два раза по сравнению с прошлым годом);

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (спрос вырос на 95%);

Самарской области (спрос вырос на 93%);

Свердловской области (спрос вырос на 86%).

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила не отмечать Хеллоуин в РФ, поскольку этот праздник культивирует "смерть, ужасы и кровь".

По ее словам, Хеллоуин чужд российским традициям и представляет опасность в условиях, когда в стране наблюдается высокий уровень агрессии среди подрастающего поколения.



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