Эксперты назвали типичные схемы мошенничества в новогодние праздники

Жителей столицы предупредили о мошенниках, которые могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры в праздничные дни. Чаще всего злоумышленники "навещают" пожилых людей, предлагая услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит. Рассказываем о самых популярных схемах мошенничества в праздники а также разбираемся, как не попасть в руки к аферистам.



Не открывайте незнакомцам

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о возможных случаях мошенничества в новогодние праздники. По его словам, преступники могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры и предложить оплатить некоторые услуги, а также дорогостоящее оборудование.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", – пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что городские коммунальные службы во время новогодних праздников – с 31 декабря по 11 января – не планируют обходить дома и проверять оборудование. Более того, коммунальщики никогда не приходят без предупреждения – специалисты выезжают на дом только по заявке граждан.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее, особенно в предстоящие праздничные дни, и не попадаться на такие уловки.

Бирюков уточнил, что вся информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде домов и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

Ранее клиенты сразу нескольких российских банков начали жаловаться на "новогоднюю" схему обмана для выманивания денег. Сначала жертве мошенников поступает телефонный звонок. Аферисты рассказывают о выгодных банковских предложениях, в том числе вкладах с повышенной доходностью.

После этого звонивший высылает человеку ссылку, по которой "можно ознакомиться с условиями акции". Перейдя на сайт, клиент попадает на страничку, которая имитирует его личный кабинет в банке, и вводит свои логин и пароль. После ввода злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы и переводят чужие деньги на свои счета.



Мошенники придумали новые способы нажиться на пандемии

Как уберечься от мошенников?

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, что мошенники не сильно привязываются к праздникам, тем не менее некоторые из них ждут новогодних каникул, потому что люди в это время особенно доверчивы.

"Например, можно нарваться на мошенников, если вы фотографируетесь с ряжеными. У нас есть понятие о публичном договоре, поэтому, если к вам подошли и спросили, хотите ли вы сфотографироваться за тысячу рублей, то, соглашаясь, вы заключаете договор в устной форме. Если же они умолчали о стоимости и после снимка требуют деньги, то можно спокойно звонить в полицию. В случае угрозы нужно сразу доставать телефон и снимать все это на видео, потому что это уже может грозить более серьезными статьями, вплоть до разбоя", – пояснил эксперт.

Также в праздники россияне могут столкнуться со случаями продажи поддельных билетов на мероприятие, например в театр. По словам Гринина, людям стоить помнить, что в период пандемии продажа билетов проходит в электронной форме через сайты площадок.

"Если вам предлагают билет на входе, то это уже подозрительно, потому что в нем обычно указываются личные данные посетителя. В самом крайнем случае подстраховаться можно, предъявив билет контролеру, если он пропустит, значит, билет действительный и можно передать названную сумму продавцу", – отметил собеседник Москвы 24.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Надо всегда быть бдительным и не вестись на разные случаи мошенничества. Если вам что-то предлагают, не надо стесняться спрашивать: бесплатно это или нет.

Эксперт добавил, что в канун новогодних праздников также не нужно сообщать соседям или в соцсетях о том, что вы куда-то уезжаете на каникулы.

"Соцсети – это очень хороший источник информации для злоумышленников, а достаточно длинные отъезды часто связаны с квартирными кражами", – заключил он.



Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что опасности также могут подстерегать граждан в интернете. Он рассказал, что в праздничные дни обычно активизируются мошенники, предлагающие неожиданный подарок, бесплатные поездки или призы.

"Мошенники давят на то, чтобы жертва приняла решение прямо сейчас и выдала данные своей карты. В праздники тема с выигрышами будет самой опасной. Семьям с детьми будут предлагать новогодние подарки, поступления от благотворительного фонда в обмен на данные карты. Пожилым – якобы социальные выплаты, повышенную пенсию и так далее. Всем остальным на телефон или на электронную почту могут присылать сообщения о выигрыше с предложением перейти по ссылке, чтобы забрать подарок и попрощаться со своими деньгами", – подчеркнул он.

Также Власов предположил, что в новогодние праздники "проснутся" спамеры, которые будут рассылать ссылки с невероятными скидками на различные товары. Кроме того, в связи с началом вакцинации от коронавируса стоит ждать и "медицинских мошенников".





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Если какая-то медицинская служба предлагает привиться от какой-то болезни, то не нужно лениться, а лучше позвонить эту в организацию и проверить.

Власов добавил, что в случае с телефонными мошенниками не стоит вести с ними длительный разговор. Проще бросить трубку, потому что даже самый осторожный человек может попасться в сети социальной инженерии.