Мошенники разработали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян

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В России клиенты сразу нескольких банков пожаловались на новую схему обмана с целью выманивания денег, сообщает "Коммерсант".

В материале говорится, что с номера кредитной организации жертве поступает телефонный звонок. Злоумышленники рассказывают о выгодных предложениях, в том числе вкладах с повышенной доходностью.

Затем звонивший высылает жертве ссылку, по которой "можно ознакомиться с условиями акции". При переходе человек попадает на сайт, который имитирует его личный кабинет в банке, и вводит свой логин и пароль. После ввода злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы.

По данным компании BrandMonitor, за 2020 год телефонные мошенники выманили у россиян около 150 миллиардов рублей. Из них 66 миллиардов злоумышленники получили, представившись сотрудниками банка по телефону. 46,5 миллиарда рублей мошенники присвоили себе благодаря предоставлению фиктивных медицинских услуг. 18,6 миллиарда рублей были заработаны благодаря поддельным интернет-магазинам и фишинговым сайтам.

