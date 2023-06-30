Москвичи рассказали, как и где будут знакомиться без Tinder

Cервис для знакомств Tinder 30 июня окончательно прекратил работу в России. При входе приложение выдает ошибку с просьбой "повторить попытку позже". Однако его активные пользователи не унывают и ищут альтернативы. Спросили у москвичей, как они планируют заменить Tinder.



Окончательный уход

В России окончательно перестал работать сервис для онлайн-знакомств Tinder. Российские пользователи столкнулись с тем, что при входе в приложение всплывает окно "Возникла ошибка. Повторите попытку позже". Скачать программу тоже нельзя. Она пропала из магазинов AppStore и Play Market. При этом у некоторых юзеров все еще получатся войти в аккаунт через VPN.

В начале мая стало известно о решении компании Match Group, владеющей Tinder и некоторыми другими сервисами знакомств, уйти с российского рынка. В ежегодном отчете сообщалось, что брендом предпринимаются шаги для ограничения доступа к своим услугам, а окончательное завершение работы его продуктов в РФ произойдет 30 июня. Деньги за оплаченные на полгода или год подписки обещали вернуть через специальную форму на официальном сайте Tinder.

Весной 2022 года другое популярное приложение знакомств Badoo также прекратило работу в России и Белоруссии.



Поиск альтернативы

Менеджер по продажам из столицы Елена рассказала Москве 24, что помимо Tinder, в России есть множество других сервисов, где можно найти вторую половинку.





Елена менеджер по продажам Они были всегда, однако по качеству и удобству отличались от западных приложений. Соответственно, и контингент там был другой. Но с постепенным уходом Tinder я заметила, как сильно там поменялась аудитория. Видимо, все перешли туда. И если раньше шанс познакомиться в отечественных аналогах был 3–5%, то сейчас ситуация другая и можно спокойно пробовать, общаться.

Схожего мнения придерживается и столичный журналист Александра. Она планирует и дальше продолжать искать отношения в Сети.

"Приложения, которые раньше использовали исключительно для постельных знакомств, сейчас стали площадкой для обычного общения. К тому же уже создают аналоги, уверена, аудитория перейдет туда. Кстати, Tinder был еще и хорошей возможностью для общения с иностранцами в качестве языковой практики, но для этого можно использовать и другие сервисы", – поделилась Александра в беседе с Москвой 24.



Некоторые стали более активно использовать социальные сети. По мнению редактора Виктории, в интернете есть множество тематических форумов для знакомств.





Виктория редактор Существуют московские группы в соцсетях и телеграм-каналы, где можно опубликовать объявление с приглашением вместе сходить в кино, театр, погулять по парку или позаниматься спортом. Можно разместить информацию самому или найти подходящее предложение. Списываетесь, созваниваетесь и идете.

По словам девушки, на таких ресурсах многие ищут не только партнеров, но и друзей, коллег по интересам. Даже если не получится завязать романтические отношения, можно просто приятно провести время с человеком.

Среди москвичей есть и те, кто считает, что настало время знакомиться в живую.

"За четыре года периодического пользования у меня практически не было положительно опыта в Tinder. Для меня вообще знакомство в интернете не самая лучшая история. Я понял, что общаться в живую – намного круче. Поэтому сейчас планирую делать именно так", – рассказал Москве 24 музыкант Андрей.

По словам молодого человека, мест для знакомств предостаточно – кафе, бары и рестораны, фитнес-залы, клубы по интересам, мероприятия по работе. Также можно встретить подходящего человека через общих друзей, заключил он.

