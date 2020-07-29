Психолог рассказал, какие качества выдают потенциального бытового преступника

Жестокие преступления на бытовой почве и раньше не были редкостью. Чего стоит только история Маргариты Грачевой, которой муж из-за ревности отрубил кисти рук, или доцента Соколова, который обвиняется в том, что застрелил и расчленил свою избранницу.

Но кажется, что в последнее время количество жестоких расправ возросло. Руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" Сергей Ениколопов рассказал Москве 24, что одной из причин такой тенденции в том числе могла стать и эпидемия коронавируса. Он также объяснил, что толкает мужчину на преступление и когда женщине нужно сказать: "Хватит". Подробности – в нашем интервью.

– Начнем с общего вопроса. Из-за чего мужчины в какой-то определенный момент решают прибегнуть к физической расправе над своей избранницей? Должны быть изначальные наклонности к этому или хватит и сложной жизненной ситуации?

– Никто не проводил в мире таких исследований: что больше влияет – наклонности или ситуация. Как правило, это взаимодействие двух этих факторов. Но сегодня для довольно большого количества людей, особенно современных, молодых, этот вопрос связан с потерей реноме или своей значимости.

То есть девушка является неким показателем успешности. Девушка, которая уходит, – показатель того, что не такой уж он и успешный. Это удар по его престижу, мнению о себе самом. И агрессия против таких дам высоковероятна.

Здесь можно проследить за западной прессой – там то же самое происходит. Это общий тренд, поскольку сегодня во всем мире культивируется субъективный успех. Мы сталкиваемся с большим количеством людей, которых можно назвать эгоцентриками: "Я превыше всего. А любой, кто сопротивляется или наносит урон моим высоким представлениям о себе, – враг".

– Связана ли с этим мстительность при разводах?

– Конечно, связана. И она растет. Даже если это "развод" людей, не состоящих в браке. И эта мстительность также проявляется со стороны женщин. Например, вывешивание своих интимных фотографий в Сети. Зачем это делается? Ну точно не ради славы. Это месть. Она, конечно, с этой точки зрения мягкая и незначительная по сравнению с убийством.



Мужчины мстят более жестоко. Это и "драка" за финансовые вещи, "драка" за детей, которые, может, и не нужны. Это тоже мстительность. И последняя ее точка – не доставайся же ты никому.



И этот общий фон роста мстительности поддержала эпидемия. Уже и наши исследования показывают, что во время коронавируса выросла враждебность.

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– И где же та грань между судами о разделе имущества и убийством?

– Если бы кто-то знал эту грань, то Нобелевская премия была бы ему обеспечена. Здесь идет речь уже о личностных наклонностях человека.

– Эти наклонности видны изначально?

– Если бы женщины были внимательны, они бы эти наклонности видели. Часто они просто не хотят этого видеть – это первая причина. Вторая причина – общая бытовая безграмотность наших людей. Они читают в интернете и обсуждают только то, что их интересует. Большинство не анализирует и не обсуждает, от каких людей нужно держаться подальше.

Поэтому, когда идут разговоры о росте насилия в семье, возникает вопрос: зачем такие семьи тогда создаются? Ведь единственный настоящий, действенный совет, как не столкнуться с насилием, – перейти на другую сторону улицы от такого человека. Но для этого нужно учиться. Причем не просто интернет читать, а изучать профессиональную, правильную литературу.

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– И все же на что женщине необходимо обращать внимание?

– В момент влюбленности происходит то, что называется кристаллизацией. Возлюбленный какой-то период времени обладает неким ореолом. Когда потом, неважно по каким причинам, взгляд становится более объективным, большинство достоинств исчезает. Это просто вы их придумали.



Когда взгляд пристрастен, ситуация выглядит так: есть какие-то минусы, но их перекрывают плюсы. Эти минусы-то никто не замечает. Никто не обращает внимания на психопатов, которые на самом деле очень обаятельны и очаровывают на какое-то время большое количество людей.



А на деле о минусах нужно размышлять сразу. Нельзя закрывать глаза даже на минутную агрессивность, непорядочность, эгоцентричность до предела. Смотрите, на что мужчина болезненно реагирует.

– Может ли в этом смысле показательной стать ревность?

– Вообще ревность – это нормально, даже в здоровых отношениях. Она может не проявляться, но она есть. Это естественно, если не выцарапывать глаза и не устраивать истерики в припадках. Нормальный мужчина ревнует. Ну так, посматривает орлиным взглядом. Он может и не подать вида, но он точно обратил внимание, с кем это вы общаетесь, оценил, насколько это серьезно. Вы, возможно, и не знаете об этом.



С другой стороны, есть нездоровая ревность: хамство, скандалы, истерики, драки и прочее. Тут нужно задуматься, даже еще до драки. В нашей культуре вербальная агрессия легко переходит в физическую. Пацан сказал – пацан сделал, как говорится.



Тут еще вот на что нужно смотреть: как он реагирует, когда женщина контактирует с другими мужчинами по работе, по учебе, по жизни. У нас смешанная школа, у девушки может быть много школьных друзей и подруг. Как ее избранник или ухажер реагирует, когда она встречается со старым знакомым или коллегой? Это же необязательно сексуальные отношения, это просто отношения. В таких ситуациях в том числе проверяются личностные качества. Если женщина имеет дело с, так сказать, скупердяем, "мое и больше ничье", нужно насторожиться.

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– А навязчивое преследование? Караул возле подъезда? Это тоже обязательно плохо? Часто эти вещи кажутся безобидными. Как говорят: "Ну с ума он по тебе сходит просто!"

– Это подозрительно. Необязательно, что человек сразу преступник. Но это ненормально. Ну потерял из-за вас голову, ну ходит и ходит. Также и с постоянными звонками. Одно дело, если женщине звонят спросить, не забыла ли она перекусить или выпить лекарство, или предупредить о дожде, например. Это настоящая забота. Другое дело – бессмысленные звонки, единственная цель которых – банальная проверка. Я уверен, что вполне можно различить, когда это забота, а когда – скрытый контроль.

– И почему же некоторые женщины, даже заметив это, никуда не уходят? Даже после того, как взгляд спустя время стал более-менее объективным?

– Роль может играть такое женское воспитание. А куда уходить? Нужно же замену искать. Это сложно и неудобно. С другой стороны, и культура давит: общие дети, столько лет вместе и так далее.

К тому же, как принято в обществе, разводы – это репутационная характеристика женщины. Ее называют ветреной, ненадежной, легкодоступной. Никто же не знает ее историю развода. Может, каждый раз ей попадался мужчина, который ее бил. За то, что женщина разводилась после такого, она, наоборот, заслуживает уважения. Но, может, она гордая и никому не рассказывает, да и всем не расскажешь. А социальный статус теряется, и она приобретает больше негативных характеристик в обществе.

– Как поступать родителям такой женщины? Родным и близким? Могут ли они что-то сделать?

– У родителей не такое значимое и весомое мнение. Тем более если учесть современную тенденцию к отдалению семей друг от друга. Зачастую родители знают о детях не больше, чем они им рассказали. Да, наблюдательные могут посмотреть на вас, когда вы приезжаете с мужем и детьми, и увидеть, что дети боятся этих двух монстров.



Но их вмешательство будет расцениваться как вмешательство в личную жизнь. И опять же, если родители это делают, как и многие сторонние близкие, для женщины окажется, что "они и раньше не любили мужа моего" и так далее.



Удачно все происходит, только когда человек сам осознает наличие проблемы. И тогда психолог как фигура вынесенная и обладающая авторитетом может помочь открыть глаза.

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– В какой момент вы бы посоветовали обращаться к специалисту? Можно ли выявить проблему самостоятельно до начала побоев?

– Да. Женщине подскажет, что пора, ее собственное, такое странное ощущение, что что-то не так. Когда она не уверена в себе, когда у нее есть какие-то такие смутные терзания. Тогда нужно обращаться к психологу, и с его помощью она осознает, что к чему. Вспоминаю, что говорил один из основателей советской психологии: "Очень часто по утрам мужчина не знает, чего он хочет: то ли с женой развестись, то ли сигарету закурить". Вы же понимаете, вещи неравнозначные. Так вот, когда возникает такое состояние, если человек не склонен к самоанализу, сложно определить, чего он хочет, где лежит корень его проблемы. Здесь поможет специалист.

– Ну и в конце банальный, простой и все-таки очень важный и нужный вопрос. Если мужчина один раз ударил, но потом клятвенно пообещал, что больше никогда так не сделает, нужно верить?

– Нет. Нужно уходить сразу. Есть такое понятие, как цикл семейного насилия: сначала побил, потом клятвенно божился, что больше не будет, потом медовый месяц в отношениях, потом снова побил – и так по кругу. Из этого круга очень трудно вырваться, и чем это закончится – большой вопрос, но с предсказуемым ответом.