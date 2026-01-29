Бутик Rendez-Vous в Куршевеле приостановил работу из-за пожара

27 января огонь охватил отель во французском Куршевеле. Именно там находится бутик обувной сети Rendez-Vous, который недавно отметил 16-летие. Подробности – в материале Москвы 24.

"Интенсивный пожар"

Фото: ТАСС/Константин Семенов

Пожар произошел на территории горнолыжного французского курорта Куршевель вечером 27 января: загорелось здание пятизвездочного отеля Grandes Alpes. Именно в нем недавно состоялась скандальная вечеринка в честь 25-летия бренда Rendez-Vous со знаменитостями из России.

По данным французских СМИ, огонь распространился на площади более 1 тысячи квадратных метров, что затруднило работу пожарных. К тому же, по словам префекта Савойи Ванины Николи, бороться с возгоранием приходилось "в условиях нехватки кислорода". Николи добавила, что огонь "распространялся с очень высокой скоростью".

"Это сложный, интенсивный пожар. <…> Мы очень тщательно следим за тем, чтобы были резервные бригады", – сказала она.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одном из номеров отеля. Из-за начавшегося пожара пришлось эвакуировать почти 300 человек, в том числе из соседнего здания. Власти позже добавили, что никто из персонала и гостей не пострадал, а сам курорт продолжил работу.

Бутик мультибрендовой обувной компании Rendez-Vous, расположенный в пострадавшем от пожара отеле, приостановил работу на неопределенный срок, сообщил телеграм-канал Baza. При этом телеграм-канал Forbes Russia со ссылкой на представителей бренда отметил, что "помещение бутика не получило повреждений".

В середине января именно здесь состоялась VIP-вечеринка компании, приуроченная ко дню рождения и к 16-летию работы бутика в Куршевеле.

На мероприятии присутствовали знаменитости, среди которых были замечены журналист Ксения Собчак, блогеры Оксана Самойлова, Анастасия Полетаева, светская львица Лена Перминова, певица Клава Кока, стилист Александр Рогов, актриса Елизавета Базыкина и другие.

По оценкам СМИ, пресс-тур обошелся компании минимум в 30 миллионов рублей. Мероприятия длились 4 дня и отличились роскошным форматом празднования. Гости проживали в люксовом отеле, их угощали устрицами, прошутто, хамоном и элитным алкоголем. Также предлагались дорогостоящие развлечения: катание на лыжах и сноубордах, полеты на вертолете и выступление французской певицы Патрисии Каас. На протяжении всего отдыха и после него знаменитости делились соответствующим контентом.

Дорогое празднование обернулось скандалом для бренда. В социальных сетях сотрудники российских магазинов Rendez-Vous пожаловались на низкие заработные платы и сокращения персонала. Позже представитель бренда эту информацию опроверг, заявив, что вечеринка была организована локальной командой конкретного бутика в Куршевеле.

К критике также присоединились и покупатели, которые в комментариях указали, что владельцы сети потеряли связь с реальностью. Кроме этого, клиенты бренда указали на неуместность таких пресс-туров за пределами России.

"Это была рабочая встреча"

После разгоревшегося скандала участник тура, стилист Александр Рогов дал свой комментарий по поводу поездки, сообщает газета "Известия".

"Я ездил работать. Это была рабочая встреча с брендом", – отметил он.

В свою очередь, адвокат Екатерина Гордон резко высказалась о пресс-туре в своих соцсетях.





Екатерина Гордон юрист Всю эту тусу жутко гламурную нужно отправить на денек, например, в госпиталь Вишневского, чтобы они посмотрели, что реально происходит. Ребят, вы точно за халявный номер в "Куршеке", за жрачку и за рекламу обуви, которую вы даже не носите, готовы это повторить? Смотришь и думаешь: "Чуваки, вы реально сами по себе туда не можете сгонять?" Просто неуемное ***во и все!

Певица Вика Цыганова также раскритиковала бренд за роскошное мероприятие во Франции. Артистка призвала ввести санкции против сети и закрыть бутики по всей России, сообщает Life.ru.

"Давайте примем решение, закроем этот магазин, чтобы они ушли с нашего рынка. <…> Я лучше свое буду использовать и помогать своим, чем кормить чужих, иначе они придут и заберут у нас все, что есть. Своих надо только кормить, своих людей, свои предприятия", – заявила она.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием обвинил участников вечеринки в предательстве. По его словам, такие мероприятия являются поддержкой недружественных России стран. Он также назвал "шабашем" вечеринку в Куршевеле.

В свою очередь, сама сеть ответила на обвинения в снижении зарплат на фоне пресс-тура, сообщив, что оплата не сокращалась, а поездка была организована локальной командой ко дню рождения бутика. По словам директора по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константина Тютрина, ретейлер пригласил в Куршавель российских коллег и партнеров – инфлюенсеров для выстраивания более эффективного взаимодействия.



