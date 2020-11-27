В ГД поддержали предложение ввести из-за пандемии запрет на корпоративы

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за инициативу запретить новогодние корпоративы из-за пандемии коронавируса.

"Если ситуация ухудшается с каждым днем, значит меры обоснованы. Ничего страшного. Один год можно и без корпоратива пережить, но остаться здоровым", – заявил Нилов Агентству "Москва".

Он отметил, что в ряде российских регионов уже решили запретить проведение новогодних корпоративов. По словам Нилова, главное, чтобы меры были обоснованными.

Ранее столичные власти назвали условия, при соблюдении которых работодатель может организовать новогодний корпоратив для своих сотрудников. В частности, речь идет об ограниченном количестве гостей на мероприятии.

С 13 ноября и до 15 января 2021 года в Москве действуют новые ограничения, связанные с COVID-19. В том числе власти города запретили обслуживание посетителей в заведениях общественного питания, ночных клубах, караоке- и боулинг-клубах, на дискотеках и в других развлекательных точках с 23:00 до 06:00.

Кроме того, столичные рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. Также в этом году в городе отменили традиционные новогодние и рождественские мероприятия.

