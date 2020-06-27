Власти Подмосковья рассказали, куда ехать за ягодами и грибами

Подмосковная природа скрывает множество различных секретов. И самый главный из них – съедобный. Рассказываем, где найти грибы и ягоды в лесах Московской области и как при этом не заблудиться.

Вкусные, полезные, бесплатные, твои

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Сезон лесных ягод в Подмосковье уже начался и продлится до глубокой осени. Причем собирателям-любителям будет чем заняться на протяжении всего этого периода. Начать можно прямо сегодня. Хорошо, что власти Подмосковья опубликовали целую карту, где их можно найти.

Земляника

Она зреет первой. Земляника растет на полянах и опушках лесов, на лугах и склонах, поросших травой. А собирать ее можно вплоть до конца июля.

Собрать ягоду можно в Серпуховском и Пушкинском районах. Немало кустов растет рядом с Бронницами и возле озера Бисерово под Ногинском. Традиционно много земляники созревает на полянах в лесах Шатурского и Егорьевского районов.

Малина, черника, голубика

Все эти ягоды начинают зреть уже в июле. Только прячутся в разных местах.

Кусты малины предпочитают расти на лесных полянах и вырубках. Зачастую ягодные туристы находят ее в оврагах или на берегу лесных рек, на гарях и лесных опушках. Лучше всего за ягодой поехать к востоку от Сенежского озера. Также имеет смысл попытать удачу по берегам реки Дубны и на вырубках в Волоколамском направлении.

Ходить в лес за черникой можно до самого сентября. Ягода растет практически везде, но больше всего предпочитает болотистые местности и ельники. Среди всех районов Московской области больше всего черники в лесах на границе Талдомского и Дмитровского районов – в пойме реки Дубны, в лесах Сергиево-Посадского района – ближе к границе с Владимирской областью, в лесах Щелковского района.

Также ягоду можно найти в Мещерской низменности, в лесах Егорьевского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Лотошинского районов, в лесах Можайского района, в окрестностях города Верея Наро-Фоминского района и Рузы.



Карта: welcome.mosreg.ru

Сладкая голубика также будет зреть до самого сентября. Только мест, где ее можно найти, не так много: в основном это Талдомский, Шатурский и Егорьевский районы.

Брусника, клюква

Эти ягоды самые поздние. Брусника начинает зреть примерно в конце августа и растет в основном на песках и в сосняках по речным террасам, на возвышенностях среди болот. В Подмосковье ее можно найти в хвойных лесах Мещерской низменности Шатурского и Егорьевского районов.

Клюква – самая осенняя ягода. Отправляться на ее поиски имеет смысл не раньше середины сентября. Зато плоды будут созревать до самого конца октября. А вот мест, где ее можно собрать, не так много: прежде всего это верховые болота. Больше всего таких в Шатурском и Талдомском районах.

Сами по себе дикие ягоды очень полезны и обладают огромным запасом витаминов. Чего стоят только В1, В2, С и железо в одной землянике. При этом стоит обратить внимание и на листья кустов. Многие из них могут пригодиться в холодные, полные вирусов зимние дни. Например, листья малины используются при простуде и гриппе как жаропонижающее и потогонное средство, а листья брусники вообще считаются природным антисептическим и бактерицидным средством.

Кстати, сбор ягод в Подмосковье разрешен и является абсолютно бесплатным. Отправляясь в лес с корзинкой, не стоит опасаться, что на пути обратно вас попросят заплатить за вкуснятину или вообще выпишут штраф.



Страсть лесников

Больше, чем ягодами, леса области славятся только своими грибами. И такая дождливая весна обещает плодородный сезон всем профессиональным собирателям. Для их удобства комитет по туризму Московской области также составил карту, только теперь грибную.

Сморчки, маслята, подберезовики и лисички

Отправляться на поиски "шляпок", как и за ягодами, можно уже сейчас. Первыми порадовали грибников сморчки. Она стали появляться в лесах еще в конце апреля, растут преимущественно на старых пожарищах, полянах, прогретых солнцем, и на склонах оврагов.

На заметку любителям: шляпка у этих грибов выглядит как вытянутая коричневая шапочка со складками и является самой вкусной частью.

Следом появляются подберезовики. Отправляться за ними можно уже в мае. Эти грибы предпочитают лиственные и смешанные леса – те, где, естественно, больше всего растет именно берез.

Июнь – самое время для маслят и лисичек. Последние следует искать в траве или перепревшей листве смешанных лесов – хвойные они не любят. А вот маслята предпочитают солнечные полянки с невысокими деревьями в хвойных лесах с песчаной почвой. Кстати, их в Подмосковье растет несколько видов, поэтому шляпки у грибов могут быть коричневыми или красноватыми.



Карта: welcome.mosreg.ru

Самые ранние, самые поздние и самые любимые

Наибольшей популярной у местных грибников пользуются, конечно, вешенки. Причина одна: искать их в областных лесах можно практически круглый год. Растут они в основном на лиственных породах деревьев, чаще всего на осине и березе, но также гриб можно найти на хвойных деревьях. Чтобы не ошибиться: цвет шляпки у вешенки может быть разным – от темно-серого у молодых грибов до пепельного с фиолетовым оттенком у зрелых.

И наконец самый ценный – белый гриб. Он появляется в лесах позже всех – только в июле. Лучше всего за ним отправляться туда, где растет много дубов и берез. В основном, конечно, это смешанные леса.

Ну и ответ на главный вопрос: куда же ехать с плетеными корзинками. Самыми "грибными" местами Подмосковья считаются Чехов, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Волоколамск, Коломенский, Можайский и Раменский городские округа.

Полезные лайфхаки

Просто так отправляться неподготовленному новичку в лес не стоит – это может быть не только бесполезно, но и опасно. Лучше найти опытную компанию, которая не раз покоряла подмосковные леса. Если таковой нет, стоит как минимум вооружиться парочкой полезных советов.

Что касается ягод: лучшее время для похода за ними – это утро, после высыхания росы. Собирать ягоды нужно в неглубокую емкость с широким дном – так меньше шансов, что они помнутся и по приезде домой превратятся в пюре.

Самое главное: лес населен не только перечисленными ягодами, о полезности которых не спорят. Есть там и много других. Поэтому, прежде чем что-то съесть, нужно быть уверенным, что в корзинку попала именно малина или земляника, а не посторонняя ягода.

Лайфхаками, как не ошибиться при сборе грибов, с Москвой 24 поделился специалист по "тихой охоте" Егор Ивашевский. "Прежде всего необходимо знать, за чем именно вы идете. Изучите местность и виды грибов, которые там растут", – посоветовал эксперт. По его словам будет не лишним скачать из Сети и иметь с собой фото, а также полное описание необходимых видов.





Егор Ивашевский грибник, эксперт по "тихой охоте" Страшные, особо ядовитые поганки в подмосковных лесах встречаются крайне редко. В основном это "условно съедобные" грибы. Их отличить можно. Попробуйте маленький кусочек гриба на срезе: если горчит, значит, его не брать. В случае чего для организма вреда не будет. А гриб проверку пройдет.

Тем не менее лучше не рисковать и следовать главному правилу "охотников": если нет уверенности в том, какой перед вами гриб, его лучше не брать.

Также нельзя "шляпки" рядом с автомобильными дорогами и аэропортами, вблизи промышленных предприятий, сельхозугодий, свалок и мусороперерабатывающих заводов.

Немного о местности Не стоит забывать: настоящий подмосковный лес – это не лесопарк возле дома. В нем можно встретить диких животных и, что еще страшнее и вероятнее, просто-напросто заблудиться. Даже если вы опытный грибник и собиратель, в целях безопасности стоит следовать простым правилам: расскажите близким о своем маршруте, а также о времени, в которое планируете вернуться домой;

возьмите с собой карту местности и полностью заряженный телефон, в котором желательно должен работать навигатор;

что касается минимального набора вещей с собой: прежде всего это спички, немного еды, вода, компас и нож;

на случай, если вы все-таки заблудитесь, лучше надеть яркую одежду со светоотражающими элементами;

клещи и прочие насекомые – естественные жители леса. Лучше встречаться с ними в закрытой обуви, длинных брюках и специальным спреем на теле. Для солнечных полян можно захватить панамку. Но никакого камуфляжа. Не стоит забывать: настоящий подмосковный лес – это не лесопарк возле дома. В нем можно встретить диких животных и, что еще страшнее и вероятнее, просто-напросто заблудиться. Даже если вы опытный грибник и собиратель, в целях безопасности стоит следовать простым правилам:

Грибник Ивашевский также настоятельно советует не только новичкам, но и опытным собирателям не ходить в незнакомый лес в одиночку. "Как минимум можно заблудиться, как максимум – можно попасть в болото, коими полны леса области, откуда самостоятельно выбраться практически невозможно", – заключил эксперт.