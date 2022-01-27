Эксперты оценили угрозу нового варианта коронавируса из ЮАР для человечества

Ученые из Китая предупредили, что выявленный в Африке новый коронавирус NeoCoV может проникнуть в человеческую популяцию. На данный момент им заражаются только летучие мыши. Однако не исключено, что вирус может мутировать и добраться до людей. Выясняем, представляет ли NeoCoV новую серьезную опасность для человечества.



Снова летучие мыши?

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Специалисты из китайского Уханя провели исследование и выяснили, что новый коронавирус, который выявили в ЮАР, может быть потенциально опасен для человека. По данным ученых, NeoCoV обладает схожими механизмами проникновения в клетки с SARS-CoV-2, из-за которого началась пандемия.

Пока вирус циркулирует лишь в популяции летучих мышей. Однако через одну мутацию он может добраться и до людей: если получит способность проникать не только в клетки животных, но и человека, опасаются специалисты.





из исследования китайских ученых Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.

На данный момент исследование имеет статус препринта, то есть перед публикацией информацию должны дополнительно проверить эксперты.

При этом эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже отметили, что выводы коллег из Китая требуют серьезного изучения.

"В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", – заявили в "Векторе".

Кандидат химических наук, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина также отметила, что преждевременно говорить о серьезной угрозе со стороны NeoCoV.





Анна Черкашина руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Прежде всего, следует отметить, что NeoCoV не является новым коронавирусом. Он известен достаточно давно, первично обнаружен в фекалиях летучих мышей в Южной Африке, а полный геном его был расшифрован еще в 2014-м.

"Говорить о том, что это новая большая опасность для всего человечества, абсолютно преждевременно. Для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения", – заключила эксперт.



Возможна ли новая пандемия?

Фото: AP Photo/Sunday Alamba

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что работа, проведенная китайскими специалистами, достаточно серьезная. Однако, по его словам, на данном этапе вирус распространяется только среди летучих мышей.

"В принципе небольшой мутации может быть достаточно, чтобы начать заражать человеческие клетки. Но дальше начинается важный момент: заражать человеческие клетки или эффективно размножаться в человеке и передаваться от человека к человеку – это два разных свойства", – подчеркнул специалист.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Вероятно из NeoCoV может получиться вирус человека, но его заразность, опасность и потенциал для формирования пандемии предсказать совершенно невозможно.

По мнению эксперта, чем больше данных будет о потенциально опасных вирусах, тем больше шансов предугадать следующую пандемию или эффективно с ней бороться, остановив в самом начале.

"Но непосредственно сейчас никакой опасности нет, и у нас есть время разобраться с текущей пандемией", – уверен Скулачев.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что вероятность возникновения пандемий в принципе крайне не высокая.

"Вероятность того, что именно этот вирус NeoCoV мутирует и перейдет на человека, невысокая. Хотя в 2019 году, когда пандемия SARS-CoV-2 только зарождалась, многие эпидемиологи также говорили, что это маловероятно. Но иногда это происходит, как мы убедились", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если не брать неизвестные инфекции, которые могут появиться, например, из-за таяния льдов, то следующая пандемия, с высокой вероятностью, будет из-за коронавируса или гриппа. Речь идет о 15–20 годах после окончания нынешней.

Эксперт также отметил важность подобных научных работ для предупреждения следующих возможных пандемий.

"Нужно налаживать систему мониторинга за подобными угрозами. Это не только ЮАР, это и Китай, Бразилия и еще ряд государств, которые потенциально опасны по коронавирусу. Если по гриппу мы наладили систему, то по природным очагам коронавирусов нужно только создавать", – отметил Крючков.

Иммунолог добавил, что в случае распространения новых коронавирусных инфекций существующая иммунная защита человека вряд ли спасет от заражения, тогда придется начинать борьбу с чистого листа.



Федотов Анатолий, Камзин Никита