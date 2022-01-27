Эксперты оценили угрозу нового варианта коронавируса из ЮАР для человечества

Ученые из Китая предупредили, что выявленный в Африке новый коронавирус NeoCoV может проникнуть в человеческую популяцию. На данный момент им заражаются только летучие мыши. Однако не исключено, что вирус может мутировать и добраться до людей. Выясняем, представляет ли NeoCoV новую серьезную опасность для человечества.
Снова летучие мыши?
Специалисты из китайского Уханя провели исследование и выяснили, что новый коронавирус, который выявили в ЮАР, может быть потенциально опасен для человека. По данным ученых, NeoCoV обладает схожими механизмами проникновения в клетки с SARS-CoV-2, из-за которого началась пандемия.
Пока вирус циркулирует лишь в популяции летучих мышей. Однако через одну мутацию он может добраться и до людей: если получит способность проникать не только в клетки животных, но и человека, опасаются специалисты.
На данный момент исследование имеет статус препринта, то есть перед публикацией информацию должны дополнительно проверить эксперты.
При этом эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже отметили, что выводы коллег из Китая требуют серьезного изучения.
"В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", – заявили в "Векторе".
Кандидат химических наук, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина также отметила, что преждевременно говорить о серьезной угрозе со стороны NeoCoV.
"Говорить о том, что это новая большая опасность для всего человечества, абсолютно преждевременно. Для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения", – заключила эксперт.
Возможна ли новая пандемия?
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что работа, проведенная китайскими специалистами, достаточно серьезная. Однако, по его словам, на данном этапе вирус распространяется только среди летучих мышей.
"В принципе небольшой мутации может быть достаточно, чтобы начать заражать человеческие клетки. Но дальше начинается важный момент: заражать человеческие клетки или эффективно размножаться в человеке и передаваться от человека к человеку – это два разных свойства", – подчеркнул специалист.
По мнению эксперта, чем больше данных будет о потенциально опасных вирусах, тем больше шансов предугадать следующую пандемию или эффективно с ней бороться, остановив в самом начале.
"Но непосредственно сейчас никакой опасности нет, и у нас есть время разобраться с текущей пандемией", – уверен Скулачев.
В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что вероятность возникновения пандемий в принципе крайне не высокая.
"Вероятность того, что именно этот вирус NeoCoV мутирует и перейдет на человека, невысокая. Хотя в 2019 году, когда пандемия SARS-CoV-2 только зарождалась, многие эпидемиологи также говорили, что это маловероятно. Но иногда это происходит, как мы убедились", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.
Эксперт также отметил важность подобных научных работ для предупреждения следующих возможных пандемий.
"Нужно налаживать систему мониторинга за подобными угрозами. Это не только ЮАР, это и Китай, Бразилия и еще ряд государств, которые потенциально опасны по коронавирусу. Если по гриппу мы наладили систему, то по природным очагам коронавирусов нужно только создавать", – отметил Крючков.
Иммунолог добавил, что в случае распространения новых коронавирусных инфекций существующая иммунная защита человека вряд ли спасет от заражения, тогда придется начинать борьбу с чистого листа.
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