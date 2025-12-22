Педиатр Мескина не увидела необходимости в продаже детских смесей по рецепту

В Госдуме предложили продавать детские молочные смеси только по рецепту. Насколько такой продукт может быть опасен для здоровья, разбиралась Москва 24.

"Во благо наших детей"

Детские молочные смеси необходимо продавать только по рецепту. Такое мнение в эфире радио "Говорит Москва" высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, молочная смесь является "инородным" продуктом для ребенка. Он имеет показания, противопоказания и возможные побочные эффекты, поэтому его стоит приобретать только после консультации с врачом, убеждена Буцкая.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи В рамках работы над ГОСТом на молочные пункты такие предложения уже обсуждаются. Решение будет найдено, потому что это решение во благо наших детей.

Парламентарий добавила, что кормление смесями уступает грудному молоку. Более того, заменитель может спровоцировать развитие ожирения, диабета и даже аутизма, выразила свою точку зрения депутат.

В связи с этим она предложила размещать на упаковках детского питания предостережения о потенциальных последствиях для здоровья по аналогии с пачками сигарет.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал поставки детских смесей NAN 1 OPTIPRO, в которых европейское подразделение компании Nestle обнаружило бактериальный токсин цереулид. При этом российский филиал компании в целях безопасности добровольно изъял из оборота несколько партий продукции, произведенных в конце октября 2025 года.

При этом Росстандарт по поручению Совета Федерации начал разработку более 20 новых ГОСТов для повышения качества и безопасности детского питания. Работа направлена на установление единых норм для сырья и ингредиентов, которые не были стандартизированы, а также на обеспечение технологической независимости от импорта.

Высокие стандарты

Современные детские смеси достаточно безопасны, рассказала Москве 24 врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

"Это продукт, качество которого значительно улучшилось благодаря многочисленным научным исследованиям. Их можно найти в рецензируемых научных изданиях, где строго проверяют правильность проведения и выводов экспериментов", – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что на сегодняшний день хорошо известно, какое количество белка, углеводов, жиров, витаминов, а также других компонентов должен получать ребенок для правильной работы иммунитета и системы пищеварения.





Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Поэтому, хоть смесь и не может имитировать все качества грудного молока, она очень сильно приближена к его составу. При этом важно отметить, что грудное молоко уникально: оно содержит иммунные компоненты и некоторые лактобактерии, которые улучшают микрофлору ребенка.

Производство таких смесей осуществляется на предприятиях, где уровень контроля такой же строгий, как и при изготовлении лекарственных препаратов. Ассортимент же делится на два типа: обычный, предназначенный для кормления здорового ребенка, и лечебный, использующийся для детей с нарушениями, например малым весом или расстройствами пищеварения. Эти специализированные смеси предусмотрены приказами Минздрава в качестве лечебного питания и проходят строгий порядок лицензирования, рассказала Мескина.

"Что касается рецепта, врач выписывает его только для детей с генетическими заболеваниями. Такое питание считается очень узкоспециализированным и, как правило, дорогостоящим, но предоставляется бесплатно. Во всех остальных случаях многое можно получить бесплатно через молочную кухню или купить за свой счет", – объяснила врач.

Также Мескина отметила: перед переводом ребенка на смесь необходима консультация с врачом-педиатром. Он поможет подобрать продукт, соответствующий возрасту и состоянию здоровья. Однако постоянно ходить к специалисту за рецептом на широко распространенные заменители грудного молока не имеет смысла, указала эксперт.

При этом особое внимание стоит уделить тому, как приготовлена смесь. Эта ответственность лежит на матери, отметила врач.





Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Основные риски для здоровья ребенка, такие как ожирение или перегрузка почек, связаны не с качеством современной смеси, а с нарушением инструкции по ее приготовлению. Если мама вместо жидкости делает чуть ли не кашу и кормит таким концентратом, это может привести к перегрузке белком и углеводами. Необходимо строго соблюдать правила разведения, указанные в инструкции, а именно – в какой концентрации добавлять воду.

Кроме того, риск представляет и нарушение режима кормления. Если ребенку положено, например, 200 миллилитров на один прием пищи, а мама дает, условно, 350, это приводит к перееданию и избыточной прибавке веса, добавила педиатр.

"Также важно отметить, что смесь усваивается более интенсивно, чем грудное молоко. Именно поэтому на этикетке указаны четкие концентрации, которые предназначены для разных возрастных групп, чтобы минимизировать риски", – предупредила специалист.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день нет убедительных научных данных, которые доказывают прямую связь между кормлением смесью и развитием таких состояний, как сахарный диабет второго типа, метаболический синдром или аутизм.

Первые две патологии и вовсе практически не развиваются у детей грудного возраста и связаны с комплексом факторов, включая неправильное питание на протяжении всей жизни, заключила Мескина.

