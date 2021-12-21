Врачи назвали оптимальный срок для вакцинации перед новогодними праздниками

Перед новогодними каникулами многие задумываются о вакцинации против COVID-19. Но перед прививкой необходимо соблюсти несколько условий, в том числе по поводу употребления алкоголя. Рассказываем, как подготовиться к вакцинации и за сколько дней до новогодних праздников лучше сделать укол.

Почему алкоголь и вакцину не стоит сочетать?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что, согласно общим рекомендациям, лекарства и алкогольные напитки лучше не мешать.

"Финальные свойства такого коктейля непредсказуемы и для каждого человека индивидуальны. Никто же не запивает водкой антибиотики, зачем тогда сочетать ее с прививкой", – пояснил специалист.



Алексей Хухрев врач-терапевт, кандидат медицинских наук Для организма любая доза алкоголя – это стресс, причем его сила зависит от количества – чем больше выпитого алкоголя, тем сильнее и побочные эффекты. Если при этом получить иммунную реакцию на прививку, то это сочетание вряд ли заставит чувствовать себя лучше.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 добавил, что у человека, употребляющего алкоголь, сгущается кровь и повышается склонность к тромбообразованию. Кроме того, большое количество спиртного может снижать иммунитет.

"Тяжелый алкоголизм понижает иммунную реакцию, а что касается бытового пьянства и употребления по праздникам, я не думаю, что исследования на эту тему специально проводились", – добавил эксперт.

За сколько дней до прививки не рекомендуется выпивать?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал минимум за день до начала вакцинации полностью исключить алкогольные напитки. После прививки специалист рекомендовал воздержаться от спиртного в течение трех дней.

"В течение трех дней после прививки может быть как раз самый разгар каких-то реакций иммунитета на вакцину, в частности температура, ломота в теле. Мы же не начинаем водку пить, когда заболеваем гриппом или ОРВИ, никому такое в голову не придет, потому что будет еще хуже. Пока себя не чувствуете здоровым, то нечего и прикладываться к бутылке", – подчеркнул он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявлял, что от спиртного стоит отказаться на три дня после вакцинации.



Александр Гинцбург директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что лучше сделать прививку за 7–10 дней до начала новогодних праздников.

"Лучше дождаться, когда пройдут все симптомы поствакцинальных реакций, чтобы не было никаких проблем во время самого праздника", – пояснил доктор.

Сколько вешать в граммах?

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в разговоре с Москвой 24 призвал россиян вообще отказаться от алкоголя, тем более в период пандемии коронавирусной инфекции.

"Алкоголь вообще не нужно употреблять, ни за три, ни за 30 дней, он вообще должен быть изжит из нашего обихода. Пить вообще не надо, а особенно в период коронавирусной инфекции. Не говоря уже во время или до вакцинации", – пояснил он.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также отметил, что безопасной дозы алкоголя не существует. "Для каждого она разная – кто-то и от рюмки водки может упасть. Это очень индивидуально", – объяснил доктор.

Собеседник Москвы 24 добавил, что на прививку обязательно нужно прийти полностью трезвым и, пока не пройдут все поствакцинальные реакции, лучше алкоголь не употреблять.