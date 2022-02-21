HR-специалисты пожаловались на использование фильтров во время онлайн-собеседований

Специалист по подбору персонала Алена Владимирская рассказала о нестандартной ситуации во время видеособеседования с соискателем. Кандидат использовал виртуальную маску, меняющую внешность, чтобы казаться моложе. Однако в ходе разговора она случайно "слетела". Разбираемся, стоит ли пользоваться фильтрами, чтобы произвести впечатление при приеме на работу.

"Слетела" маска

Нестандартная ситуация произошла во время видеособеседования на позицию директора по маркетингу крупного образовательного проекта, рассказала хедхантер. Соискатель применил виртуальную маску, чтобы выглядеть моложе. Но во время разговора он не заметил, как фильтр случайно слетел.





Алена Владимирская хедхантер Разговариваем. И меня все время что-то смущает. Неестественность какая-то. И вдруг – хоп! <...> "Слетает" маска. И под ней он прямо другой. Не хуже, не лучше. А просто другой. Чувак еще секунды три продолжал говорить, но я так громко ойкнула, что остановился и понял что случилось.

Включенная камера с обеих сторон была обязательным условием от рекрутера. Владимирская подчеркнула, что это не тест на внешность, но невербальное общение дает дополнительную информацию о человеке. При этом хедхантер отметила, что при отборе кандидата возраст для нее был неважен.

Первое собеседование Владимирская всегда проводит в Zoom. Однако в этом случае претендент сослался на трудности с заходом в конференцию и предложил провести интервью в Instagram. Когда обман вскрылся, мужчина признался, что хотел выглядеть моложе. После некоторого замешательства специалист по рекрутингу продолжила собеседование. Получил ли соискатель работу – не сообщается.

Обман или новая реальность

В посте в соцсетях Владимирская задалась вопросом об этичности онлайн-встречи в маске. По ее мнению, такой способ напоминает так называемые "слепые" собеседования, которые содержат больше непредвзятости к кандидату. В комментариях мнения представителей отрасли разделились. Часть HR-специалистов сочли применение фильтра попыткой ввести в заблуждение потенциального работодателя и назвали это неприемлемым.

Другие же оценили находчивость мужчины, осудив при этом эйджизм (дискриминацию по возрасту. – Прим. ред.) на российском рынке труда. Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ольга Филатова в беседе с Москвой 24 заявила, что считает допустимым применение фильтров в разумных пределах.





Ольга Филатова профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Работодателю важно оценить кандидата таким, какой он есть. Фильтры, которые радикально его меняют, я считаю не совсем этичным. Тебя все равно увидят при приеме на работу и будут считать, что ты склонен приукрашивать реальность не только во внешности. Это урон доверию.

Одна из подписчиков Владимирской Анна Кондрашова предположила, что под маской мог скрываться сторонний человек, оказывающий платную услугу прохождения собеседования за других. "Сказал бы потом: "Ой, это я в маске, с фильтрами, охрипшим был, поэтому вы меня не узнаете, а так это именно я тот кандидат", – подчеркнула девушка.

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОМ РАНХиГС при президенте РФ, кандидат психологических наук Наталия Минаева отмечает, что мужчина мог решиться на использование фильтров от безысходности из-за неоднократных отказов по причине возраста. На российском кадровом рынке сложился устойчивый стереотип о предвзятом отношении к возрастным сотрудникам начиная уже с 40 лет, отметила психолог.

"Многие бизнесмены и собственники бизнеса утверждают, что после 40 лет работник становится необучаемым. Я с этим не согласна. Человек может быть необучаемым и в 25 лет, а в 50 и 60 в состоянии легко воспринимать новые знания", – сказала Минаева.

Она добавила, что эйджизм особенно характерен для крупных российских городов-миллионников, где высока конкуренция. В регионах возрастная планка гораздо выше из-за дефицита кадров. При этом в Европе сотрудники в возрасте, наоборот, ценятся благодаря богатому опыту, сказала эксперт.

В перспективе развитие метавселенных отразится на рынке по подбору персонала и в будущем прохождение интервью с использованием аватаров может стать нормой.

Позаботиться о фоне

Наталия Минаева призвала кандидатов тщательно выбирать локацию для проведения онлайн-собеседования. По ее словам, некоторые соискатели недооценивают этот аспект.





Наталия Минаева доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОМ РАНХиГС при президенте РФ, кандидат психологических наук Бывают совершенно комичные истории, когда у претендента висит за спиной белье, стоит утюг. Этого нельзя допускать, потому что это испортит о вас впечатление. Лучше подобрать на заднем фоне вид нейтральной стены, полки с книгами.

Если условия проживания не позволяют достойно провести онлайн-собеседование, имеет смысл поискать нейтральную площадку на стороне, подчеркнула Минаева. Она добавила, что основные правила при проведении видеособеседования не меняются. "Заранее собрать информацию о компании, подготовить и продумать вопросы эйчару, потому что по ним также судят об уровне компетенций потенциального работника", – сказала психолог.

Может показаться, что формат дистанционного интервью предъявляет менее строгие требования к его прохождению. Однако это не означает, что во время разговора можно пить кофе и перекусывать, отмечает эксперт. Накануне онлайн-встречи следует протестировать способ связи, если вы не используете выбранную платформу регулярно. Также стоит провести контрольную проверку за 15 минут до интервью.

