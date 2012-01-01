Световой день продлится в Москве меньше семи часов во время зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния в 2024 году приходится на 21 декабря – продолжительность светового дня в столице составит меньше семи часов. В материале Москвы 24 разбираем особенности явления и связанные с ним приметы и поверья.

Астрономическая зима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году зимнее солнцестояние произойдет в 12:20 по московскому времени. Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса, рассказали Москве 24 в Московском планетарии.



Московский планетарий В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном – лето. При этом в Северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

Отмечается, что также 21 декабря можно будет наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом.

"В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния звезда держит эту высоту, словно останавливается ненадолго, поэтому и называют эти дни "стояниями Солнца", – отметили специалисты.

Специалисты отмечают, что 21 декабря восход произойдет в 08:59, а заход – в 15:58 по московскому времени. Таким образом, продолжительность светового дня составит всего 6 часов 59 минут. Для сравнения, в день летнего солнцестояния эта цифра достигала 17 часов 33 минут.

В Московском планетарии заметили, что самый короткий световой день будет в Полярных Зорях (Мурманская область) – всего 17 минут. В Салехарде Солнце будет светить 2 часа 11 минут, в Новом Уренгое – 2 часа 40 минут, в Санкт-Петербурге – 5 часов 53 минуты.

Традиции, обряды и поверья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России, как и в других странах, с зимним солнцестоянием связано множество традиций, примет и поверий. Этот день символизировал переломный момент года, когда тьма, достигнув пика, уступает место свету.

На Руси славяне связывали явление с рождением бога зимнего солнца Коляды. Считалось, что он должен противостоять злому духу Карачуну, который хотел украсть светило.

В то же время в древности Солнце считали источником жизни, дающим пропитание. Славяне поклонялись небесному светилу и проводили ритуалы, чтобы оно поскорее вернулось. В частности, ключевую роль в обрядовых действиях играл огонь: люди жгли костры, свечи и факелы, чтобы "поддержать" Солнце и помочь ему вернуть свою силу.

Также в это время молодые люди ходили колядовать. В домах их одаривали сладостями и мучными изделиями, в том числе женщины готовили пироги в форме солнца для праздничного стола. Славяне верили, что загаданные в этот день желания обязательно сбудутся, поэтому часто молодые люди устраивали гадания. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания перенеслись на Святки.

Перед днем солнцестояния люди тщательно убирали свои дома, выбрасывали старые и ненужные вещи. Считалось, что нужно избавиться от всего лишнего, чтобы встретить новый солнечный цикл в чистоте и гармонии. Этот обычай перекликается с современными традициями подготовки к Новому году.

Также по тому, каким был день зимнего солнцестояния, определяли, чего ждать от урожая в следующем году: богатым он будет, если на деревьях есть иней, если весь день стоит безветренная погода, значит, можно ждать много фруктов. В свою очередь, дождливая погода предвещала непогожую весну, а обильный снегопад – снежную зиму.

В то же время в древности верили, что в день зимнего солнцестояния можно было изменить свою судьбу. Например, чтобы будущий год был удачным, на закате дня перед солнцестоянием нужно было написать на листке бумаги все плохое, что было за год. Затем листок необходимо сжечь на улице, думая о хорошем.