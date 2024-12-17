Звездопад ожидается в самую длинную ночь года

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Звездопад Урсиды из созвездия Малая Медведица достигнет своего пика активности в ночь солнцестояния с 21 на 22 декабря, сообщает Московский планетарий.

По данным специалистов, в самую длинную ночь года ожидается до 10 метеоров в час. При этом 23 декабря понаблюдать за метеорами помешает Луна.

Урсиды – самый северный метеорный поток. Наблюдать его возможно только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом. Активность звездопада продлится с 17 по 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Марс будет находиться в астрономическом противостоянии 16 января 2025 года. Эта планета окажется напротив Солнца по отношению к Земле, и ее поверхность будет ярко освещена солнечными лучами.

Марс реже вступает в противостояние с Землей, чем другие планеты, из-за того, что их орбитальные скорости примерно одинаковы. Это происходит примерно раз в 27 месяцев. Астрономы отметили, что в противостоянии могут находиться не только планеты, но и кометы и астероиды. В частности, в случае с Луной это явление называется полнолунием.