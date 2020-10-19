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Общество

20 октября, 16:58

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В Ассоциации стриптиз-клубов оценили идею запретить танцорам выступать в форме

Тушите свет. Нужно ли запрещать стриптизерам использовать костюмы спасателей
общество

Представители компании, которая производит оборудование для пожаротушения, обратились в Госдуму с просьбой запретить стриптизерам использовать форму пожарных. По их словам, выступая в униформе сотрудников МЧС, танцоры оскорбляют достоинство и чувства огнеборцев. Разбираемся, нужно ли запрещать стриптизерам использовать костюмы спасательных служб в своих шоу.

Фото: depsoitphotos/IgorVetushko

Оскорбительные танцы

В интервью "Московскому комсомольцу" генеральный директор компании по производству оборудования для пожаротушения Антон Оника рассказал, что пожарные жалуются, что их часто принимают за сексуальный объект. Такому восприятию способствуют реклама стриптиза, где парни или девушки предстают одетыми в специальную боевку, и, конечно, сами танцы в обмундировании.

"Действия исполнителей эротического танца, в ходе которого они постепенно раздеваются и выбрасывают форму пожарного, подпадают под статью "Оскорбление" и статью "Оскорбление представителя власти", – полагает Оника.

Стриптизеров нужно наказывать крупным штрафом или даже арестом. Профессия пожарного – одна из самых сложных профессий в мире. Она тяжелая и неблагодарная, но очень благородная! А​ непристойные танцы унижают данную профессию.
Антон Оника
инициатор обращения

Ранее австралийские пожарные выпустили 28-й по счету благотворительный календарь. На снимках для него полуобнаженные мужчины позировали в поддержку австралийской природы, где лесные пожары полыхали почти целый год. Компанию огнеборцам на фотосессии составили котята, собаки, коалы, мини-пиги и кенгуру.

Австралийские пожарные снялись для нового календаря

Странный запрет?

Инициативу запретить танцовщикам использовать форму пожарных во время своих выступлений раскритиковал президент Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли. Об этом он заявил в интервью Москве 24.

"Что за бред, запретить? Считаю это полной, абсолютно бесполезной тратой времени и Госдумы, и тех, кто это пишет. Более того, я считаю, что их инициатива направлена на разделение, чтобы рассорить", – сказал он.

Стриптиз-клуб ничем не отличается от театра, кабаре или концертной площадки. Стриптизеры – обычные люди, использующие таланты, которыми их наградил Господь Бог: танцевать, вовлекать, стрелять глазами, флиртовать, играть роль пожарного, полицейского и так далее. Это то же самое кино, тот же самый театр.
Лаки Ли
президент Ассоциации стриптиз-клубов России

Вместе с тем, по его мнению, с таким же успехом можно запретить играть полицейских, пожарных, например, в тюремных театрах. "Запретить осужденным за убийство или поджег надевать форму полицейского или пожарного и играть в тюремном театре, потому что это оскорбительно", – объяснил президент Ассоциации стриптиз-клубов России.

Он добавил, что такие инициативы лишь отвлекают внимание от действительно важных проблем.

В свою очередь, доктор юридических наук Владислав Гриб заявил, что вопрос об использовании обмундирования различных служб в иных целях остро на повестке дня не стоит.

"Вопрос, с одной стороны, вызывает улыбку, с другой – серьезный. У нас вообще запрещено законодательством использовать, например, полицейскую амуницию в других целях. Но у нас нет точного понимания, если используются отдельные элементы формы, может быть, даже неправильные или с неправильной аббревиатурой. Это касается не только стриптиза. Очень часто в шоу-программах используют. Только они напоминают, схожи с формой, но не являются ею", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, в стриптизе, скорее всего, используют как раз элементы, а не всю форму. "Наверное, надо не по поводу стриптиза говорить, а вопрос поставить в принципе: можно ли гражданам в любых целях использовать отдельные элементы формы", – объяснил он.

Эксперт добавил, что законодателям следует ответить на вопрос: стоит ли однозначно запретить использование формы служб, за редким исключением вроде кинофильмов или других высокохудожественных произведений.

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Соболева Илона

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