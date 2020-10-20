Стриптизерам могут запретить носить форму пожарных

В России стриптизерам могут запретить выступать в форме пожарных. С соответствующей просьбой спасатели обратились в Госдуму, сообщает телеканал Москва 24.

По их мнению, используя для непристойных танцев подобные костюмы, стриптизеры оскорбляют чувства и достоинства сотрудников МЧС.

Один из инициаторов рассказал, что в последнее время участились жалобы пожарных на то, что их принимают за сексуальный объект.

Ранее австралийские пожарные выпустили благотворительный календарь на 2021 год. Акция проходит уже в 28-й раз.

В новом календаре мужчины позировали в поддержку австралийской природы. Лесные пожары там полыхали почти целый год.

Спасатели на снимках продемонстрировали отличную физическую форму. Также на постерах котята, собаки, кенгуру, коалы и мини-пиги.

