От Пресни до Куркина: как программа "Мой район" изменит город

Москва выбирает индивидуальный подход к развитию каждого городского округа. При этом жители сами могут решать, что именно необходимо сделать в их районе в первую очередь. Несколько интересных проектов преображения столицы – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Качество жизни во всех, даже самых отдаленных районах Москвы, должно быть на одинаково высоком уровне. Такого мнения придерживается кандидат в мэры столицы Сергей Собянин. Для реконструкции и благоустройства города уже многое сделано, заметно преобразился центр Москвы. Однако невозможно развивать все муниципальные образования по одним лекалам – каждому району нужен индивидуальный подход.

"Не все городские программы дошли до каждого района. В одном районе по-прежнему не хватает мест отдыха. В другом – нет центра социального обслуживания. В третьем – еще что-то мешает нормально жить", – сказал Собянин.

Именно этот принцип заложен в программу "Мой район". Она обрисовывает план действий по переоснащению городских поликлиник, строительству детских садов и школ. В порядок приведут музыкальные и художественные школы, расширят возможности для дополнительного образования детей, а также построят новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами. Библиотеки переоборудуют в современные и удобные общественные пространства.

А самое главное, что программа будет строиться на предложениях от простых москвичей. И регулярно обновляться, в соответствии с их наказами. Конечно, все проекты будет связывать единая основа: создание общей связывающей дорожной сети, обустройство велосипедных дорожек, проведение культурно-массовых мероприятий на районном уровне и целый комплекс других проектов. Но чего же хотят сегодня разные районы?

Пресненский

Проведено благоустройство территорий, прилегающих к ТПУ "Шелепиха" 1 из 6



Один из центральных районов столицы, где проживают более 127 тысяч человек. Именно здесь находится самая футуристическая достопримечательность города – деловой центр Москва-сити, а также Московский зоопарк. После открытия двух станций МЦК и нескольких новых эстакад, и без того хорошая транспортная доступность вышла на совершенно иной уровень.

Теперь жителям района легко попасть в любую точку столицы. А потому на первый план выходит благоустройство улиц и дворов, рассказывает глава муниципального образования Пресненский Дмитрий Юмалин.

Проведена реконструкция детского парка "Пресненский" 1 из 4



"Все работы по благоустройству и зонированию дворов происходят как раз по запросу жителей. А кроме того, жители часто просят сделать побольше мест отдыха. И недавно у нас прошло открытие Зоологического сквера после реконструкции. Мы получили не просто пешеходную зону: там появилась детская площадка и уличные тренажеры", – пояснил он.

На очереди – реконструкция и строительство Детского зоопарка, открытие учебного корпуса, где смогут разместиться 200 дошколят и 200 школьников, и строительство еще одной школы на 300 мест. И, конечно, капитальный ремонт жилых домов.

Выполнено комплексное благоустройство территории Московского зоопарка 1 из 8



"В нашем районе много исторических построек, в том числе доходные дома еще царских времен. Я знаю многих старших по дому и вижу, чего они добиваются с помощью властей и префектуры. Даже не ожидала, что так хорошо можно сделать в собственном подъезде! Если ты знаешь, чего хочешь, то власть всегда идет навстречу", – рассказывает жительница района Елена Коликова.

Всего же в районе запланирован капитальный ремонт 424 зданий, а в 60 домах 145 лифтов заменят на новые. Все это позволит сделать жилье более комфортным и безопасным.

Ново-Переделкино

Другой, не менее густонаселенный район – Ново-Переделкино. Он расположен за МКАД, однако и тут жителям не приходится жаловаться на транспортную доступность. В районе построены две станции метро: "Боровское шоссе" и "Новопеределкино", тестовые метропоезда уже прошли по этому участку. А когда их запустят в рабочем режиме, жители смогут экономить до полутора часов в день.

После открытия эстакады, которая соединила жителей района с Минским шоссе, пересечь 18 километров Киевской железной дороги могут в три раза больше автомобилей: пропускная способность переезда выросла с 300 машин в час до 900. Кроме того, был запущен скоростной полуэкспрессный маршрут № 902 до Киевского вокзала: автобусы перевозят по нему больше 100 тысяч пассажиров ежедневно.



Сергей Собянин кандидат в мэры Москвы "Эта программа будет активной и живой. Для каждого района ее можно будет постоянно обновлять и утверждать "в годовом цикле".

Жители одного из самых "зеленых" округов столицы все больше внимания уделяют экологии. В своих наказах на сайте кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина они просят устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, прокладывать велодорожки и обустраивать площадки для выгула собак.

Ближайший этап программы "Мой район" здесь будет отведен под благоустройство долины реки Сетунь. Для жителей создадут комфортную и экологичную зону отдыха: проложат дорожки, высадят деревья и кустарники, установят лавочки и урны. Кроме того, планируется построить новую школу на 500 учеников и 150 дошколят, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.

Нагатинский Затон

А вот в Нагатинском Затоне комфортных зон отдыха хватает на всех жителей. Здесь благоустроили территорию вокруг районного ЗАГС – там появилась "Аллея любви" с беседками, ротондой и скульптурой влюбленных. Кроме того, в районе создали Народный парк, где жители любого возраста могут найти себе занятие по душе: например, здесь есть детская площадка, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольное поле, теннисный корт, площадка для настольного тенниса. А зимой работает каток с искусственным льдом.

Благоустройство района Нагатинский Затон 1 из 7

"В новой программе будут реализованы новые проекты. Например, благоустройство Коломенской набережной. Планируется решить и ряд социальных проблем. В частности, построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Жители давно просят бассейн, и вот теперь город возьмет на себя обязательства по строительству этого объекта", – подчеркнул глава муниципального округа Нагатинский Затон Михаил Львов.

А еще в районе планируют открыть сразу две станции Большой кольцевой линии метро: "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар", что снизит нагрузку на существующую станцию "Коломенская". Вместе с парком развлечений "Остров мечты" построят надземный пешеходный переход с траволаторами, что тоже улучшит связь с другими районами.

Для детей откроют яхтенную школу, для автомобилистов построят наземный гараж-стоянку. Реконструируют кинотеатр "Орбита". И, конечно, не забудут про новые школы и детские сады.

Южное Тушино

В этом районе находится уникальный природный памятник – Сходненский ковш, а также природный парк "Тушинский". И потому многие жители хотят видеть рядом с домом удобные прогулочные зоны и комфортные оборудованные места для барбекю и шашлыка. Для них программа "Мой район" предусматривает создание зоны отдыха на берегу Химкинского водохранилища.

Благоустройство района Южное Тушино 1 из 4

Кроме того, в Южном Тушино отремонтируют пешеходные дорожки, поставят урны, фонари и различные сооружения, на которых смогут играть дети. Также реконструируют несколько скверов и спортивных площадок.



Сергей Собянин кандидат в мэры Москвы "Все наши программы настроены на то, чтобы обеспечить москвичам равные возможности. И "в среднем" эту проблему не решить. Ее надо решать в конкретной привязке к каждому району".

Для безопасности пешеходов сделают три новых перехода через улицы, а еще на семи существующих переходах поставят дополнительные защитные ограждения. Вдоль МКАД установят шумозащитные экраны, которые, помимо прочего, снизят вредное воздействие магистрали на природный парк и жителей района.

В Южном Тушино большое внимание уделяют медицине. Уже создали на базе Центра им. Л.И. Швецовой отделение медико-социальной реабилитации детей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В условиях стационара круглосуточного пребывания детей обеспечена не только комплексная медико-социальная реабилитация, но и психолого-педагогическая коррекция. А в поликлинике № 219 запланированы установка томографа и ремонт здания.

Ясенево

На юго-западе столицы в прежние годы много квартир получили военные, поэтому благоустройство тут по-военному четкое. Отремонтировано более полутора сотен дворов, в каждом из которых после реконструкции появились обязательные детские и спортивные площадки. Битцевский лес приведен в порядок, а от улицы Инессы Арманд к метро "Новоясеневская" проложена пешая лесная тропа.

"Сейчас нужно готовить школы – ремонтировать, а у тех, которые уже отремонтированы, благоустраивать территорию, спортплощадки. Детские сады также нужно благоустраивать. В моем дворе находится поликлиника – ее недавно отремонтировали по нашей просьбе, это очень приятно!" – говорит местная жительница Нина Козлова.

А еще в Ясенево обустроят пешеходную зону "Литовский бульвар", модернизируют парк имени 30-летия района, расчистят пруды по улице Паустовского. Также приведут в порядок велодром с грунтовой трассой, препятствиями и смотровой горой и построят футбольный стадион.

"Существенный плюс программы "Мой район" в том, что на сайте Сергея Собянина любой москвич может найти свой район, кликнуть на него, посмотреть список запланированных мероприятий и оставить свой наказ. А когда начинаешь вводить тему наказа – тебе выдают список наиболее популярных направлений. Это очень удобно и понятно", – отмечает муниципальный депутат района Ясенево Екатерина Кеворкова.

Куркино

А вот в Куркино жителей больше всего волнует вопрос связи с "большой землей", то есть с остальной Москвой. Многие просят установки шумозащитных экранов вдоль Новокуркинского шоссе, ждут появления метро и не хотят делить парковочные места с химчанами, которые живут в новых районах буквально через дорогу.

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Чтобы улучшить транспортную доступность района уже открыт второй выезд на МКАД. На магистрали были созданы разгонные полосы, чтобы исключить возможность образования пробок при выезде с эстакад на МКАД. Общая длина трассы составляет три целых восемь десятых километра.

Во дворах обустраивают дополнительные парковочные места, и даже возведен современный многоэтажный гаражный комплекс. А чтобы жизнь в Куркино не ограничивалась одними лишь машинами, реконструировали народный парк "Дубрава", благоустроили парк "Соловьиная роща" и обновили несколько скверов.

Сами же дворы получили новые детские игровые зоны, дополнительное освещение и озеленение. Все площадки были созданы по индивидуальным проектам и построены из износостойких материалов, поэтому будут радовать жителей еще долгие годы.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".