Окраины города: как влюбиться в свой район

Москвичи, как и жители других мегаполисов, часто сталкиваются с проблемой расстояний. Кто-то живет недалеко от центра, в котором сосредоточено огромное количество возможностей для отдыха и прогулок. Кто-то – рядом с большим парком. Но в некоторых районах нет какой-то известной культурно-развлекательной зоны. И это не значит, что жителям этих мест некуда сходить и нечего посмотреть рядом с домом.

Анна Лебедева решила рассказать об интересных местах, которые можно найти в любом современном районе.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Предложила недавно подруге погулять в Битцевском парке. От ее дома пешком идти минут 30, а на машине – совсем рядом.

"Зачем куда-то ходить, когда можно пройтись по бульвару?" – ответила Света, которая дальше Черноморского бульвара и пруда у Чертановской, никуда не выбиралась. Поездки в центр для нее целое событие, и то только по праздникам.

Однажды я предложила подруге притвориться на пару дней туристами, чтобы посмотреть на свой район с другой стороны, изучить архитектуру некоторых домов, обратить внимание на детали, которые раньше она не замечала.

После долгих уговоров, Света все-таки согласилась.

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Перед тем, как отправиться на прогулку по Светкиным местам, вспомнила, как в детстве приезжала сюда к родственникам. И ведь до сих пор я вижу перед собой старый московский дворик, где под пышными деревьями сидят бабушки в платочках и обсуждают все на свете.

Вот школа, в которой когда-то учились родители, а теперь учатся дети моих ровесников. Вокруг новые дома, супермаркеты, детские городки с площадками, парки, а за окнами пятиэтажки все так же спокойно, и лишь трамвай грохочет по утрам, отправляясь в свой первый рейс. Помню, как мы с ребятами забегали в буфет, который когда-то был на первом этаже жилого дома, и покупали там берлинские пирожные. Раньше здесь обедали водители трамваев.

Когда-то я тут гуляла только по бульвару, где летом пахнет липами, а осенью разноцветные клены шуршат под ногами. Один раз мы с тетушкой дошли до конно-спортивного комплекса. Каменные фигуры лошадей с развевающейся гривой запомнились на всю жизнь.

Со Светой мы все-таки заглянули в парк, и она была приятно удивлена. Ей все время казалось, что Битцевский лес – это дикое, заросшее травой место, куда нормальные люди не ходят. В итоге подруга была в восторге. Мы кормили белок с рук, катались на лошадях и просто шагали по широким аллеям.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В каком бы районе Москвы мы ни жили, везде можно разнообразить свой досуг. Главное – не закрывать себя во дворе дома, а искать что-то новое, интересное, обращать внимание на детали. Парки и скверы есть везде, и в них тоже много всего интересного, начиная с природы, заканчивая тематическими мероприятиями.

Из достопримечательностей в Чертаново Южное мы с подругой нашли самое длинное в Москве здание на Варшавском шоссе, 125, необычный пешеходный мост около платформы "Чертаново", самую "немосковскую" станцию метро "Пражская", построенную по российско-чешскому проекту, и якобы самое большое в мире рекламное панно.

Недавно обнаружила, что в районе, где я живу, есть не только лесопарк с детскими площадками, аллейками, и сакурой, но и художественная галерея, и каскад прудов, и сохранившиеся дома с необычной архитектурой, построенные раньше любого жилого дома в этих местах. Просто влюбитесь в то место, где вы живете, и вы узнаете его со всех сторон!

Конечно, гулять в центре тоже нужно. Ходить на спектакли, выставки, фотографировать набережные Москвы-реки, загадывать желание у фонтана, да и просто мчаться на самокате и любоваться самым красивым городом на свете. Но главное – не ограничивать себя чем-то одним, ведь вокруг столько всего интересного!