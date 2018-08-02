Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

2 августа, 12:16

В предвыборную программу Собянина войдут предложения жителей всех районов Москвы

общество власть город Мой район

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предвыборную программу кандидата в мэры столицы Сергея Собянина войдут предложения горожан для каждого района столицы.

"В мой избирательный штаб поступило огромное количество наказов от москвичей. Большинство вопросов касается конкретных проблем в конкретных районах. Сам я два-три раза в неделю встречаюсь с жителями", – заявил кандидат. Она пояснил, что каждая встреча длится минимум два часа, обсуждаются вопросы из различных сфер жизни районов.

Как сообщается на сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба, за последние годы улучшилось качество городской среды в столице: в порядок привели дворы и создали новые парки, ликвидировали очереди в детсады, открылись МФЦ.

"Тем не менее, не все городские программы дошли до каждого района. В одном районе по-прежнему не хватает мест отдыха. В другом – нет центра социального обслуживания. В третьем – еще что-то мешает нормально жить", – пояснил Собянин.

В сообщении сказано, что создание равной комфортной среды по всему городу заложено в программе "Мой район". В ней обрисуют план действий по переоснащению городских поликлиник, строительству детских садов и школ. В порядок приведут музыкальные и художественные школы, расширят возможности для дополнительного образования детей, а также построят новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами.

По словам Собянина, у каждого района должно появиться собственное сердце, куда люди стекаются пообщаться и хорошо провести время. "Лучшим пространством для общения являются районные библиотеки и дома культуры. Но чтобы они вновь стали привлекательными, их тоже требуется привести в порядок", – рассказал кандидат.

Внимание уделят и благоустройству набережных и берегов рек, в каждом районе появятся свои видовые места и променады.

"Кроме того, в Москве много ведомственных музеев и спортивных сооружений, например, в университетах. Будем работать с их руководителями, чтобы они открывали свои двери для всех москвичей", – подчеркнул Собянин.

Он пообещал, что программа "Мой район" не станет просто предвыборным обещанием, она будет реализовываться постоянно и обновляться, учитывая пожелания горожан.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать