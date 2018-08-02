В предвыборную программу Собянина войдут предложения жителей всех районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предвыборную программу кандидата в мэры столицы Сергея Собянина войдут предложения горожан для каждого района столицы.

"В мой избирательный штаб поступило огромное количество наказов от москвичей. Большинство вопросов касается конкретных проблем в конкретных районах. Сам я два-три раза в неделю встречаюсь с жителями", – заявил кандидат. Она пояснил, что каждая встреча длится минимум два часа, обсуждаются вопросы из различных сфер жизни районов.

Как сообщается на сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба, за последние годы улучшилось качество городской среды в столице: в порядок привели дворы и создали новые парки, ликвидировали очереди в детсады, открылись МФЦ.

"Тем не менее, не все городские программы дошли до каждого района. В одном районе по-прежнему не хватает мест отдыха. В другом – нет центра социального обслуживания. В третьем – еще что-то мешает нормально жить", – пояснил Собянин.

В сообщении сказано, что создание равной комфортной среды по всему городу заложено в программе "Мой район". В ней обрисуют план действий по переоснащению городских поликлиник, строительству детских садов и школ. В порядок приведут музыкальные и художественные школы, расширят возможности для дополнительного образования детей, а также построят новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами.

По словам Собянина, у каждого района должно появиться собственное сердце, куда люди стекаются пообщаться и хорошо провести время. "Лучшим пространством для общения являются районные библиотеки и дома культуры. Но чтобы они вновь стали привлекательными, их тоже требуется привести в порядок", – рассказал кандидат.

Внимание уделят и благоустройству набережных и берегов рек, в каждом районе появятся свои видовые места и променады.

"Кроме того, в Москве много ведомственных музеев и спортивных сооружений, например, в университетах. Будем работать с их руководителями, чтобы они открывали свои двери для всех москвичей", – подчеркнул Собянин.

Он пообещал, что программа "Мой район" не станет просто предвыборным обещанием, она будет реализовываться постоянно и обновляться, учитывая пожелания горожан.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".