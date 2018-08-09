Курсы, встречи, мастер-классы: какими будут московские библиотеки будущего

Не так давно в штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обсудили комплексное развитие столичных районов. Одна из проблем – районные библиотеки, находящиеся сегодня не в самом лучшем состоянии. Портал Москва 24 выяснил, как будут выглядеть Дворцы книг будущего.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

По словам Сергея Собянина, существующие проблемы необходимо решать в привязке к конкретным районам, так как у каждой территории – свои недостатки. "В каждом районе должна быть своя комплексная программа развития", – объяснил он. Поэтому и было принято решение о создании проекта "Мой район". При этом библиотеки, находящиеся в настоящее время в плохом состоянии, являются недостатком, присущим почти каждому округу.



Реконструкция и модернизация библиотек – первое из нескольких направлений, по которым сейчас ведет работу кандидат со своей командой. Предлагается реконструировать все действующие дома книги, находящиеся "в печальном состоянии".

Что изменится

По мнению Сергея Собянина, советские дома книги нужно превратить в современные медиапространства, которые будут интересны всем слоям населения. В Москве уже есть примеры подобных учреждений – Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева и Библиотека № 19 им. Ф.М. Достоевского.



Валерия Касамара замдекана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ, приглашенный эксперт В Москве есть флагманские библиотеки, которые стали центром притяжения для горожан. Тургеневская или Библиотека имени Достоевского являются не просто библиотеками в старом понимании – это образовательные центры, коммуникационные площадки, места притяжения горожан. Там длинный рабочий день, и люди приходят туда с утра до вечера.

Обычные районные библиотеки станут практически повторением городских флагманов. На окраинах города, где не так много мест для досуга, в скором времени должны появиться полноценные культурные центры. И библиотеки для этой задачи подходят прекрасно, так как у них есть своя гигантская инфраструктура, плюс все жители конкретных районов не понаслышке знают о месте нахождения учреждений.

"Не нужно ничего дополнительно строить, – добавила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, – нужно только сместить акценты".

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

После реализации программы библиотеки уже будут не просто читальными залами. Они превратятся в пространство, где будут проходить лекции, тренинги, кружки. В зданиях будут хорошо оборудованные помещения с компьютерами, кстати с доступом к интернету и к библиотечным базам данных.



Надежда Косарева президент фонда "Институт экономики города", приглашенный эксперт "Одним из элементов программы "Мой район" является создание в каждом районе какого-то центра притяжения местного сообщества".

Также там будут предоставляться помещения для других активностей, например, собственники жилья в конкретном районе смогут проводить очные встречи в таких культурных центрах. А доступ ко всем возможностям модернизированных библиотек будет у людей всех поколений.

Что внутри?

Дома книг планируют сделать не только полезными, но и приятными. "Библиотеки должны быть гармонизированы, и контент, и дизайн должны соответствовать друг другу", – сказала Валерия Касамара, добавив, – "в городе уже очень много пространств, которые привлекают именно с точки зрения дизайна". Так что помещения будут отремонтированы и обустроены в современном стиле.

А Надежда Косарева добавила, что внешний вид зданий также приведут в порядок. "Обычно эти библиотеки не являются отдельно стоящими зданиями, часто они располагаются в каких-то жилых домах на первых этажах. Но их внешний вид обязательно приведут в порядок, чтобы он соответствовал внутреннему", – добавила она.

К слову, "библиотечная" инициатива – это встречное движение кандидата в мэры и жителей столицы. По словам Валерии Касамары, москвичи уже давно просят, чтобы появлялось как можно больше мест, где они могли бы собираться, как можно больше мест притяжения. А Сергей Собянин, в свою очередь, прекрасно видит, как объективно использовать ту инфраструктуру, которая уже есть. И если в округе появится такой продвинутый культурный центр, то он станет сердцем всего района.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Так что в ближайшие годы все может сильно поменяться, и библиотеки превратятся в площадки, где москвичи смогут приятно и полезно проводить свободное время. Образовательные мероприятия для подростков и студентов, курсы для пожилых, собрания волонтеров, обсуждения важных для районов вопросов – все это будет доступно на базе библиотек уже через пять лет: именно такой срок поставил Сергей Собянин.

"Какими темпами все развивается в Москве, я не сомневаюсь, что к этому времени работы будут закончены", – подчеркнула Касамара.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".