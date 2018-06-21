Есть метро! Новый участок Калининско-Солнцевской линии открылся в тестовом режиме

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" планируется открыть для пассажиров в конце августа – начале сентября. Но уже сегодня по нему запустили тестовое движение поездов. О том, чего ждут жители запада столицы от новых станций и отразится ли их открытие на рынке недвижимости, читайте в материале портала Москва 24.

Если утро застало вас в районе Ново-Переделкино, то оно, определенно, будет добрым. Удаленный от центра и даже кольцевой магистрали, он в утренние часы полон не привычной суеты, а скорее целенаправленного движения. Присоединимся к нему и мы и поспешим к железнодорожной платформе Переделкино.

Электрички на этом направлении ходят часто, но в утренние часы пик они, как правило, полны почти под завязку. И если не успеть на одну, то в следующую можно уже и не поместиться. Подходя к станции можно увидеть, как по эстакаде над железнодорожными путями довольно плотным потоком движутся к Боровскому шоссе автомобили. Возле железнодорожной станции Новопеределкино ситуация похожая – только поезда там ходят реже. Киевское шоссе не такое загруженное, но и там трафик довольно плотный.

Но скоро москвичей ждут кардинальные перемены: к началу осени на этом направлении планируется открыть сразу семь станций метро. Это рекордный показатель – столько станций одновременно не сдавалось 20 лет. Станция метро "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии уже полностью готова. Это станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями с выходами в пешеходные переходы, ведущие на обе стороны Боровского шоссе. После открытия станции жители близлежащих домов, да и всего района смогут сэкономить время в дороге – им не нужно будет добираться до "Юго-Западной" или "Саларьево" на автобусе.

Планируется, что после запуска новых станций время в пути до центра Москвы составит около получаса. На электричке до Киевского вокзала сейчас ехать примерно столько же, но тактовое движение поездов метро (через определенные промежутки) станет неоспоримым плюсом. В вагонах не будет давки, а в пути можно будет узнать свежие новости от телеканала Москва 24. И спустившись под землю в своем районе, можно будет выйти в любой точке, где есть метрополитен.

Быстрее добираться на работу и легче попадать домой смогут также жители районов Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, а также поселений Внуковское и Московский ТиНАО. Желтая ветка протянется на юг на целых 15 километров. Много это или мало? Судите сами: чтобы пройти пешком по прямой ровной дороге это расстояние, человеку потребуется около четырех часов. На метро преодолеть этот же участок можно за четверть часа.



Новый участок Калининско-Солнцевской ветки включает в себя станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Она, кстати, станет самой отдаленной: до МКАД от ее вестибюля целых семь километров. После "Раменок" она встретится с Большой Кольцевой линией метро (БКЛ) – одноименные станции "Мичуринский проспект" есть на обеих ветках. Дальше новый участок метро пройдет под Южной рокадой, а недалеко от развязки с Боровским шоссе выйдет за МКАД.

Далее Калининско-Солнцевская линия будет идти вдоль этой магистрали, фактически, дублируя ее и снимая транспортную нагрузку. А после платформы Солнечная, она пересечет железнодорожные пути Киевского направления. Точнее – то их ответвление, что ведет к железнодорожной станции Новопеределкино. Появление здесь метрополитена жители районов ждали с конца 80-х годов.

"Мы очень ждем открытия метро, потому что удобно без пробок добираться на работу", – сказала жительница Солнцева.

Одно из главных преимуществ открытия нового участка – значительная экономия времени, говорят горожане. "Новая станция сэкономит время. Сейчас я на машине еду до "Парка Победы", в час пик на это уходит больше часа, а тут 20–25 минут – и я уже дома", – поделилась своим мнением еще одна москвичка.

О том, что станцию ждали давно, рассказала и другая местная жительница. "Это такая помощь! Так хорошо! То автобус ждешь по полчаса, а теперь за полчаса я с одного конца до другого доеду. Красота", – сказала она.

ЗАО не зря считается элитным направлением: благодаря экологии и большому количеству зелени, квартиры тут всегда весьма востребованы. А с открытием новых станций метро, транспортная ситуация в районах станет куда более комфортной. Тем не менее, на стоимости квартир это не скажется, убежден вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

"Вряд ли мы увидим существенное изменение цены или скачок спроса. Может быть, некоторое повышение ликвидности – но тоже не критичное. Причина проста: информация об этом не является какой-либо сенсацией. В принципе, эта новость уже рынком отыграна – то есть квартиры уже подорожали, давно", – отмечает он.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы



Дело в том, что даже несмотря на улучшение транспортной доступности района, цена останется без изменений, поскольку сегодня в Москве предложение квартир сильно превышает платежеспособный спрос. Иначе говоря, владельцы недвижимости понимают, что люди готовы покупать жилье только по определенной цене. И если запросить больше, то покупатели просто уйдут к соседу, у которого цена ниже.

Такая ситуация характерна не только для этих районов, но и для рынка недвижимости в целом. Хотя, что касается "вторичных" квартир, метро, МЦК и другие удобства большого города, конечно, влияют на цену. Но – незначительно.



Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов "Цена возрастает сразу, как только появляется проект новой станции метро. Как правило, это около 15% для труднодоступных районов, типа Бусиново. И не более 7% для районов с развитой инфраструктурой"



Поэтому строительного бума вслед за открытием семи новых станций, не последует. Местным жителям не стоит бояться, что их тихий оазис начнет превращаться в муравейник. А если кто-то решит продать здесь свою квартиру, ему будет немного проще найти покупателей, чем раньше. Также не предвидится и наплыва тех, кто предпочитает снимать жилье, считает генеральный директор одного из риэлторских агентств Юлия Гасиловская.

"Пока в местах, где откроются новые станции метро, цены на аренду квартир не повысятся. Как такового, спроса в Москве сейчас особо нет, того ажиотажа, что был несколько лет назад, тоже нет. Возможен чисто сезонный всплеск спроса – сентябрь-октябрь. Но сегодня настолько много сдают квартир, что цены повышать никто не будет, потому что всегда есть варианты подешевле", – поясняет эксперт.

Конечно, это направление будет интересно студентам: и до главного вуза страны недолго добираться, и думается на свежем воздухе гораздо лучше. Поэтому можно заключить, что с появлением новых станций метро, жителям этих районов станет гораздо комфортнее – без каких-либо компромиссов.