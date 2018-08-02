На сайте Собянина и его избирательного штаба опубликованы первые 60 программ "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Опубликованы первые 60 программ "Мой район" из запланированных 146, сообщил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин. Продолжается прием пожеланий от жителей столицы.

"Остальные программы появятся на сайте в течение ближайших двух недель", – написал кандидат.

Как сообщается на сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба, проекты программ будут раздавать волонтеры.

Остальная информация содержится на портале. Там опубликованы уже произошедшие изменения и планы на будущее.

Свои пожелания может оставить любой житель столицы, отметил кандидат, добавив, что будущее города – общая ответственность. "Предлагаю вместе составить программу развития города, которая будет реализована в ближайшие пять лет. В соответствующих разделах вы можете оставлять свои наказы. Лучшие предложения и инициативы воплотим в жизнь", – подчеркнул Собянин.

На сайте есть раздел "Программа "Мой район", там на интерактивной карте можно выбрать интересующую местность и описать свои пожелания.

Ранее сообщалось, что в предвыборную программу кандидата Сергея Собянина включат пожелания от жителей всех районов. Он также подчеркнул, что предложенные инициативы не останутся только обещаниями, а программа "Мой район" будет действовать постоянно.