На сайте Собянина и его избирательного штаба опубликованы первые 60 программ "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Опубликованы первые 60 программ "Мой район" из запланированных 146, сообщил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин. Продолжается прием пожеланий от жителей столицы.
"Остальные программы появятся на сайте в течение ближайших двух недель", – написал кандидат.
Как сообщается на сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба, проекты программ будут раздавать волонтеры.
Остальная информация содержится на портале. Там опубликованы уже произошедшие изменения и планы на будущее.
Свои пожелания может оставить любой житель столицы, отметил кандидат, добавив, что будущее города – общая ответственность. "Предлагаю вместе составить программу развития города, которая будет реализована в ближайшие пять лет. В соответствующих разделах вы можете оставлять свои наказы. Лучшие предложения и инициативы воплотим в жизнь", – подчеркнул Собянин.
На сайте есть раздел "Программа "Мой район", там на интерактивной карте можно выбрать интересующую местность и описать свои пожелания.
Ранее сообщалось, что в предвыборную программу кандидата Сергея Собянина включат пожелания от жителей всех районов. Он также подчеркнул, что предложенные инициативы не останутся только обещаниями, а программа "Мой район" будет действовать постоянно.
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