Переносчики чумы: что нужно знать о найденных в РФ новых видах клещей

Российские ученые обнаружили три новых вида клещей, которые могут переносить чуму и другие опасные заболевания. По данным специалистов, они паразитируют на летучих мышах и имеют широкое распространение в том числе в Сибири. Разбираемся, стоит ли россиянам бояться волны заболеваемости опасными инфекциями на фоне такого открытия.



Три новых вида

Фото: Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России/Мария Орлова/Николай Анисимов

Специалисты из Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей, которые могут переносить опасные заболевания. По данным ученых, эти паразиты имеют широкое распространение на территории Сибири, а также Монголии.





Мария Орлова кандидат биологических наук, доцент ТМУ Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума.

Среди образцов клещей один добыли в 2020 году. Паразита обнаружили во время обследования имеющихся в Зоологическом музее МГУ коллекций летучих мышей из заспиртованных сборов. Прочие образцы собрали с живых рукокрылых, которых поймали в Бурятии и Туве.

"Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых. Летучие мыши – колониальные животные и формируют большие скопления, что дополнительно способствует распространению среди них болезней", – объяснила Орлова.

Ученые предполагают, что новые виды клещей обитают на территории Китая, поэтому в дальнейшем они планируют проводить исследования, сотрудничая со специалистами из КНР.



Существует ли угроза?

Открытые учеными новые виды клещей паразитируют на летучих мышах, они не могут передаться людям. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Под клещами мы часто подразумеваем иксодовых клещей. Они паразитируют на позвоночных, в том числе на млекопитающих, на человеке. Открытые учеными клещи из другой группы, они паразитируют на разных позвоночных и беспозвоночных, но к человеку не имеют никакого отношения", – объяснил эксперт.

При этом сами летучие мыши могут быть переносчиком заболеваний, которые передаются человеку, напомнил Марьинский.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Это открытие важно для изучения фауны. Чем подробнее мы знаем переносчиков заболеваний, сами заболевания, которые от животных какими-то путями могут передаться человеку, тем лучше. Сказать, что из-за этих клещей будут активно распространяться какие-то инфекции, например чума, нельзя.

По словам эксперта, территориальное распространение описанных учеными клещей еще будет изучаться. "Поэтому ответить на вопрос, смогут ли они каким-то образом оказаться в европейской и центральной частях России, невозможно", – уточнил он.

Бывает так, что вид описывают в одном месте, затем находят его на других территориях, подытожил Марьинский.

