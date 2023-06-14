Нейросеть "Жириновский" и музы экспорта: чем удивляет гостей ПМЭФ-2023

В среду, 14 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Свое участие в нем подтвердили свыше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. По традиции на мероприятии ожидается много интересных событий. Рассказываем, чем в этом году удивляет гостей площадка.



Делегации и безопасность

В этом году ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня. Участие в мероприятии подтвердили свыше 17 тысяч гостей из 130 стран и территорий. На 16 июня намечено пленарное заседание, в рамках которого должно состояться выступление Владимира Путина. Кроме того, запланирован бизнес-диалог с представителями стран арабского мира, КНР, Латинской Америки, Индии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Несмотря на то что антиковидные ограничения в РФ сняты, на форуме введены строгие санитарные требования. Участникам необходимо сдать ПЦР-тест. Без отрицательного результата бедж для прохода на площадки не активируется. При этом, если гостя форума должен привезти личный водитель, он тоже обязан сдать анализ.



Стоимость билетов

Пакет "Участник" обошелся гостям ПМЭФ-2023 в 1 миллион 272 тысячи рублей. В стоимость включен проход почти на все мероприятия деловой и культурной программы и доступ в зоны бизнес-общения. Исключение оставляют только пленарное заседание и события, где требуется спецприглашение. Никаких скидок для покупателей нет.

Вариант дешевле – пакет "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ" стоимостью 25 тысяч рублей. За эти деньги гости могут посетить лишь несколько отраслевых и тематических событий. Примечательно, что соответствующие заявки отсматриваются оргкомитетом форума.



Необычные стенды

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Гости петербургского форума в этом году увидели муз российского экспорта. Они напоминают о перспективных направлениях развития отечественного бизнеса за границей, отметили в Российском экспортном центре. Пять моделей одели в образы, отсылающие к машиностроению, агропромышленному комплексу, нефтехимической отрасли, медицине и IT.

Вместе с нарядными участниками гостей развлекают и андроиды. Например, в Сети появились видео с роботом-художником, который рисует картины. Кроме того, на стенде Москвы андроид готовит для всех желающих мороженое. Персиковое лакомство носит название МЦД, а со вкусом мяты – БКЛ. Также можно полакомиться пломбиром "Кольцевая линия". В руки к гостям угощение доставляется на модельках вагона метро.

Удивили посетителей ПМЭФ и делегаты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Мужчины в национальной одежде исполнили песню и танец с тростями. С собой в подарок они также привезли конфеты и финики. На стенде Подмосковья участники заметили довольно необычную версию картины "Девочка с персиками". Трехмерную инсталляцию собрали из всего, что производится на территории региона. В частности, в создании образа героини знаменитой картины Валентина Серова использовали чипсы, йогурты, домино, ватные диски, пряжу, части лифтов, прицепов и моторов.

Организаторы припасли сюрпризы и на остальные дни форума. Например, 15 июня на ПМЭФ представят нейросеть "Жириновский". Ее обучали на текстах, научных публикациях и выступлениях политика с 1989 года, рассказали в партии ЛДПР. Во фракции подчеркнули, что у нейросети будет исключительно просветительская задача.



Еда, напитки и проживание

Фото: телеграм-канал SHOT

В СМИ появились фотографии меню с угощениями для участников ПМЭФ в местных ресторанах. В одном из заведений гостям предлагают несколько сетов еды и напитков за 4,5 тысячи рублей. Например, есть такой вариант:

салат с подкопченной утиной грудкой и свежими овощами;

крем-суп из тыквы с крабом;

горячее блюдо на выбор: филе семги с молодой спаржей и винной карамелью либо баранина с запеченным баклажаном и пряным соусом;

облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками;

напитки на выбор: минеральная вода, ягодный морс, чай, кофе.

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Кроме того, традиционно в дни проведения форума в Сантк-Петербурге взлетают цены на объекты размещения. Однако это не останавливает гостей. По данным СМИ, в пятизвездочных отелях уже не осталось свободных номеров, которые можно забронировать на их сайте. Но в официальном партнерском гостиничном сервисе ПМЭФ готовы помочь с этой проблемой, сообщает "Турдом". Например, есть вариант проживания в Four Seasons Lion Palace за 355 тысяч рублей за сутки (неделю назад цена составляла 56 тысяч рублей). Также имеются места в Lotte Superior King за 226 тысяч рублей (ранее 49 тысяч рублей) и "Асторию" за 220 тысяч рублей на номер classic (ранее 39 тысяч рублей).