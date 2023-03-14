Встать в строй: как повышение призывного возраста отразится на российской армии

В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста срочной службы с 18–27 до 21–30 лет. Документом предусмотрен переходный период, который завершится в 2026 году. Как это скажется на боеспособности российской армии – в материале Москвы 24.

В три этапа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Законопроект о повышении призывного возраста срочной службы планируется рассмотреть уже в весеннюю сессию. При этом, если документ примут, в 2023 году набор пройдет по прежним правилам, заявил один из его авторов, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне Сейчас мы вместе с коллегами из Минобороны пришли к выводу, что лучше всего, чтобы он вступил в силу именно с 1 января 2024 года. В этом году призыв пройдет по прежним правилам. Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные.

Документом предусмотрен переходный период, согласно которому призывать на срочную службу будут:



в 2024 году – граждан от 19 до 30 лет;

в 2025 году – граждан от 20 до 30 лет;

в 2026 году – граждан от 21 до 30 лет.

Все отсрочки от призыва продолжат действовать до истечения срока или до исчезновения оснований на них, сказано в законопроекте. При этом сохраняется возможность пойти на срочную службу с 18 лет, если есть такое желание. Это же касается россиян от 27 до 30 лет, которые находятся в запасе, но не были в армии без законных на то оснований.

Авторы документа указывают, что в случае вступления в силу новых мер школьникам и студентам не придется идти в военкоматы для получения отсрочки. Также это позволит сэкономить бюджету более 639 миллионов рублей, которые тратятся на проведение медосвидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование.

Ранее с предложением повысить призывной возраст выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это необходимо для безопасности страны с учетом стремления НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, подчеркнул он. При этом увеличивать количество призывников не планируется.

Время на анализ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С точки зрения задач армии повышение призывного возраста сыграет позитивную роль. Об этом Москве 24 сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"На службу будут приходить не юноши, а молодые мужчины. Они социально более зрелые и здравомыслящие. Это будет способствовать как укреплению дисциплины, так и освоению боевой техники", – отметил он.

По его мнению, предложение переходить на новый призывной возраст поэтапно является правильным. Резко вводить подобные меры нельзя, в том числе с точки зрения взаимоотношений между военнослужащими, подчеркнул Кнутов.





Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО Если прямо сейчас призвать молодых людей с 21 года, они поступят туда, где в настоящее время служат парни 18–19 лет. На этой почве могут возникать конфликты. На мой взгляд, поэтапный переход в этом смысле будет более мягким и правильным.

"С другой стороны, поэтапная реализация позволит выявить определенные недостатки. Если появятся какие-то проблемы, будет возможность внести поправки. В таком вопросе все сразу предусмотреть нельзя, он очень сложный", – заявил Кнутов.

Решение оставить возможность идти в армию с 18 лет по желанию Кнутов назвал верным. В частности, это будет полезно тем, кто собирается поступать в военное училище. В противном случае был бы риск потерять контингент молодых офицеров, объяснил специалист.

Добровольную службу для граждан 27–30 лет, кто не пошел в армию без законных на то оснований, Кнутов также поприветствовал. Это позволит наверстать упущенное тем, кто хотел бы устроиться на госслужбу или оборонное предприятие, которые в настоящее время предлагают соискателям привлекательные условия работы, добавил эксперт.

