Блокировки аккаунтов не помогут бороться с фейками о коронавирусе – социолог

В Сети появилось сообщество "Мракоборец". Анонимные авторы утверждают, что добились блокировки или ограничения работы аккаунтов, популярных у противников вакцинации и антиковидных ограничений. Таким способом, по их словам, они борются с лженаукой. Самая популярная страница объединения работает в Telegram. На момент публикации на нее подписались почти семь тысяч пользователей. Разбираемся, зачем нужно такое сообщество и к чему приведет его работа.
"Антинаучные бредни"
"Социальные сети заполонили мракобесы", – с этих строк начинается обращение авторов сообщества "Мракоборец" к пользователям в социальной сети "ВКонтакте". По содержанию всей публикации становится ясно, что организаторы движения намерены добиваться блокировки тех, кто, на их взгляд, публикует фейки и "теории заговора".
"Каждая социальная сеть позволяет жаловаться на публикацию, сообщество или конкретного пользователя. И это именно то, что ежедневно должен делать сегодня каждый человек, верящий в прогресс и науку", – сказано в приветственном посте.
Первые посты движения в соцсети "ВКонтакте" (на момент публикации около 1,4 тысячи подписчиков. – Прим. ред.), Instagram (более 400 подписчиков) и Telegram (чуть более 7,3 тысячи подписчиков) датированы серединой ноября 2021 года. В публикациях анонимные авторы указывают ресурсы, которые, по их мнению, распространяют антинаучную информацию. В основном это страницы блогеров, которые отрицают коронавирусные ограничения и вирус в целом. У каждого из них тысячи, а то и сотни тысяч подписчиков.
На странице Telegram авторы "Мракоборца" оставляют ссылки на конкретные лженаучные посты. Один из таких принадлежит врачу-остеопату с аудиторией в 4,6 тысячи пользователей. На своей странице в Instagram он сравнил вакцинацию с деятельностью нацистского врача, проводившего бесчеловечные эксперименты. Еще один герой "Мракоборца" – психотерапевт с десятками тысяч подписчиков в Instagram и "ВКонтакте" – пишет, что "страна превратилась в концлагерь", а "население подвергают психологической обработке и биологическим экспериментам".
В каждой публикации на страницах сообщества есть алгоритм для подписчиков, как аккаунты с антинаучной информацией можно забанить с помощью коллективных жалоб. Руководители движения утверждают, что таким образом сообщество добилось блокировки нескольких популярных ресурсов, в которых публиковались призывы не прислушиваться к антиковидным мерам. В частности, авторы уверяют, что приложили руку к ограничению работы YouTube-канала актрисы Марии Шукшиной.
"Несколько дней назад мы написали в службу поддержки YouTube жалобу на ее канал, где подробно рассказали о том, почему он должен быть заблокирован. И вот: сегодня Шукшина признала, что у нее больше нет главной видеоплощадки, где она распространяет свои антинаучные бредни", – написали авторы "Мракоборца" в Telegram.
Одновременно с этим звучат и другие инициативы, как решить ситуацию с противниками прививок. К примеру, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям проводить лекции о пользе добровольной вакцинации среди персонала. По его мнению, многие люди не торопятся сделать прививку из-за дефицита информации о современной науке и медицине.
Других путей нет?
Председатель Международного союза пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в разговоре с Москвой 24 согласилась, что в интернете публикуется огромное количество недостоверной информации о коронавирусе и вакцинации. Эксперт напомнила, что на сегодняшний день прививка остается единственным способом защитить себя от тяжелых последствий инфекции.
"Я собирала статистику, расспрашивала врачей-терапевтов. Один из них сказал мне, что среди трех тысяч человек, которые к нему обращались по поводу вакцинации, ни у кого не было осложнений. Развеивать мифы действительно необходимо. То, что сейчас рассказывают непонятные сказки и истории про коронавирус и прививки, – бред. Это нужно пресекать", – уверена Вострикова.
Она напомнила, что из-за фейков в интернете многие пациенты не обращаются за помощью не только при заражении коронавирусом, но и по другим заболеваниям.
"Еще в доковидные времена очень много "чернушной" информации было в интернете, которая рассказывала о нетрадиционных методах лечения. Люди почему-то им доверяют. Может, потому что привыкли верить соседке и не доверять профессионалам. Я знаю много ситуаций, когда человек лечился нетрадиционными методами, которые нашел в интернете или где-то еще, терял время и попадал к врачу уже на последних стадиях заболевания, когда помочь ему уже было нельзя", – обращает внимание Вострикова.
Вострикова отметила, что, помимо жалоб к администраторам социальных сетей, пользователям необходимо обращаться и в государственные органы. Те в свою очередь должны отреагировать на размещенную информацию, говорит она.
Откуда ноги растут?
Заведующий сектором Института социологии РАН, вице-президент Российского общества социологов Михаил Черныш в беседе с Москвой 24 отметил, что победить "теории заговора" и фейки невозможно.
"Другое дело, что раньше фейки находились на периферии общественного сознания. Большинство верило в науку и ее достижения, а ученые считались авторитетами. Но в какой-то момент общество это утратило, а вместо этого появились "теории заговора", фейки и слухи. Это связано с тем, что наука под влиянием известных событий (распада СССР. – Прим. ред.) и недофинансирования деградировала. Ученые перестали быть авторитетными, а вместо них появились люди, которые стали говорить от имени специалистов", – считает эксперт.
Собеседник Москвы 24 указывает, что противники антиковидных мер могут выступать с такими идеями исключительно ради хайпа.
"Люди, которые распространяют слухи, хотят быть популярными, находиться в центре какого-либо скандала. Потому что именно это может сделать их известными, что в конечном итоге приносит им доход, привлечет читателей или слушателей. Чтобы оказаться в центре скандала, надо заявить парадоксальную позицию, которая идет вразрез с официальными научными сведениями. Что кругом "заговоры", все скрывается, а нас "окучивают" всякого рода зловредные представители тайных сообществ", – говорит социолог.
Он убежден, что фейки о коронавирусе и антиковидных мерах необходимо разоблачать с помощью доказательной медицины и науки. Однако собеседник Москвы 24 подчеркнул, что выбранные "Мракоборцем" методы с противниками прививок не совсем правильны.
Эксперт добавил, что авторы сообщества "Мракоборец" не должны скрываться за анонимностью. По словам социолога, им необходимо заявлять свою собственную позицию в очном споре с противниками антиковидных мер.