Блокировки аккаунтов не помогут бороться с фейками о коронавирусе – социолог

В Сети появилось сообщество "Мракоборец". Анонимные авторы утверждают, что добились блокировки или ограничения работы аккаунтов, популярных у противников вакцинации и антиковидных ограничений. Таким способом, по их словам, они борются с лженаукой. Самая популярная страница объединения работает в Telegram. На момент публикации на нее подписались почти семь тысяч пользователей. Разбираемся, зачем нужно такое сообщество и к чему приведет его работа.

"Антинаучные бредни"

"Социальные сети заполонили мракобесы", – с этих строк начинается обращение авторов сообщества "Мракоборец" к пользователям в социальной сети "ВКонтакте". По содержанию всей публикации становится ясно, что организаторы движения намерены добиваться блокировки тех, кто, на их взгляд, публикует фейки и "теории заговора".





из обращения сообщества "Мракоборец" в соцсети "ВКонтакте" к подписчикам Давайте их просто забаним! Всех, без остатка.

"Каждая социальная сеть позволяет жаловаться на публикацию, сообщество или конкретного пользователя. И это именно то, что ежедневно должен делать сегодня каждый человек, верящий в прогресс и науку", – сказано в приветственном посте.

Первые посты движения в соцсети "ВКонтакте" (на момент публикации около 1,4 тысячи подписчиков. – Прим. ред.), Instagram (более 400 подписчиков) и Telegram (чуть более 7,3 тысячи подписчиков) датированы серединой ноября 2021 года. В публикациях анонимные авторы указывают ресурсы, которые, по их мнению, распространяют антинаучную информацию. В основном это страницы блогеров, которые отрицают коронавирусные ограничения и вирус в целом. У каждого из них тысячи, а то и сотни тысяч подписчиков.

На странице Telegram авторы "Мракоборца" оставляют ссылки на конкретные лженаучные посты. Один из таких принадлежит врачу-остеопату с аудиторией в 4,6 тысячи пользователей. На своей странице в Instagram он сравнил вакцинацию с деятельностью нацистского врача, проводившего бесчеловечные эксперименты. Еще один герой "Мракоборца" – психотерапевт с десятками тысяч подписчиков в Instagram и "ВКонтакте" – пишет, что "страна превратилась в концлагерь", а "население подвергают психологической обработке и биологическим экспериментам".

В каждой публикации на страницах сообщества есть алгоритм для подписчиков, как аккаунты с антинаучной информацией можно забанить с помощью коллективных жалоб. Руководители движения утверждают, что таким образом сообщество добилось блокировки нескольких популярных ресурсов, в которых публиковались призывы не прислушиваться к антиковидным мерам. В частности, авторы уверяют, что приложили руку к ограничению работы YouTube-канала актрисы Марии Шукшиной.

"Несколько дней назад мы написали в службу поддержки YouTube жалобу на ее канал, где подробно рассказали о том, почему он должен быть заблокирован. И вот: сегодня Шукшина признала, что у нее больше нет главной видеоплощадки, где она распространяет свои антинаучные бредни", – написали авторы "Мракоборца" в Telegram.

Одновременно с этим звучат и другие инициативы, как решить ситуацию с противниками прививок. К примеру, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям проводить лекции о пользе добровольной вакцинации среди персонала. По его мнению, многие люди не торопятся сделать прививку из-за дефицита информации о современной науке и медицине.

Других путей нет?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель Международного союза пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в разговоре с Москвой 24 согласилась, что в интернете публикуется огромное количество недостоверной информации о коронавирусе и вакцинации. Эксперт напомнила, что на сегодняшний день прививка остается единственным способом защитить себя от тяжелых последствий инфекции.

"Я собирала статистику, расспрашивала врачей-терапевтов. Один из них сказал мне, что среди трех тысяч человек, которые к нему обращались по поводу вакцинации, ни у кого не было осложнений. Развеивать мифы действительно необходимо. То, что сейчас рассказывают непонятные сказки и истории про коронавирус и прививки, – бред. Это нужно пресекать", – уверена Вострикова.

Она напомнила, что из-за фейков в интернете многие пациенты не обращаются за помощью не только при заражении коронавирусом, но и по другим заболеваниям.

"Еще в доковидные времена очень много "чернушной" информации было в интернете, которая рассказывала о нетрадиционных методах лечения. Люди почему-то им доверяют. Может, потому что привыкли верить соседке и не доверять профессионалам. Я знаю много ситуаций, когда человек лечился нетрадиционными методами, которые нашел в интернете или где-то еще, терял время и попадал к врачу уже на последних стадиях заболевания, когда помочь ему уже было нельзя", – обращает внимание Вострикова.





Ольга Вострикова председатель Международного союза пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Возможно, исчерпаны все методы борьбы с такой информацией. Возможно, наступил тот момент, когда нам самим нужно защищаться от лженауки и людей, которые распространяют ложную информацию. Ведь она ведет к гибели людей. И я сейчас говорю не только про ситуацию с коронавирусом.

Вострикова отметила, что, помимо жалоб к администраторам социальных сетей, пользователям необходимо обращаться и в государственные органы. Те в свою очередь должны отреагировать на размещенную информацию, говорит она.

Откуда ноги растут?

Заведующий сектором Института социологии РАН, вице-президент Российского общества социологов Михаил Черныш в беседе с Москвой 24 отметил, что победить "теории заговора" и фейки невозможно.

"Другое дело, что раньше фейки находились на периферии общественного сознания. Большинство верило в науку и ее достижения, а ученые считались авторитетами. Но в какой-то момент общество это утратило, а вместо этого появились "теории заговора", фейки и слухи. Это связано с тем, что наука под влиянием известных событий (распада СССР. – Прим. ред.) и недофинансирования деградировала. Ученые перестали быть авторитетными, а вместо них появились люди, которые стали говорить от имени специалистов", – считает эксперт.





Михаил Черныш заведующий сектором Института социологии РАН, вице-президент Российского общества социологов Появление такого движения, как "Мракоборец", говорит о том, что, возможно, наука восстанавливает свой авторитет. Ведь наука – это тот институт, который в период пандемии стоит на страже общества. Сейчас это наша главная надежда. Если наука восстановит свои позиции и станет столь же авторитетной, как и раньше, это может образумить людей.

Собеседник Москвы 24 указывает, что противники антиковидных мер могут выступать с такими идеями исключительно ради хайпа.

"Люди, которые распространяют слухи, хотят быть популярными, находиться в центре какого-либо скандала. Потому что именно это может сделать их известными, что в конечном итоге приносит им доход, привлечет читателей или слушателей. Чтобы оказаться в центре скандала, надо заявить парадоксальную позицию, которая идет вразрез с официальными научными сведениями. Что кругом "заговоры", все скрывается, а нас "окучивают" всякого рода зловредные представители тайных сообществ", – говорит социолог.

Он убежден, что фейки о коронавирусе и антиковидных мерах необходимо разоблачать с помощью доказательной медицины и науки. Однако собеседник Москвы 24 подчеркнул, что выбранные "Мракоборцем" методы с противниками прививок не совсем правильны.





Михаил Черныш заведующий сектором Института социологии РАН, вице-президент Российского общества социологов При всем том, что эти люди несут всякую чушь и преследуют цели раскрутиться на хайпе, все равно спорить с ними нужно. Так мы спорим с их слушателями и читателями. Таким образом стараемся убедить людей. Если не спорить и просто запрещать эти аккаунты, их подписчики будут убеждены, что эти страницы закрыли "за правду".

Эксперт добавил, что авторы сообщества "Мракоборец" не должны скрываться за анонимностью. По словам социолога, им необходимо заявлять свою собственную позицию в очном споре с противниками антиковидных мер.

