Какая косметика может навредить коже летом

Привычные средства для ухода за кожей при взаимодействии с солнечными лучами могут дать очень неприятные побочные эффекты. Спрашиваем у врача-дерматолога, от какой косметики стоит отказаться в жаркие летние дни.
Опасные вещества
Декоративная косметика, крем, лосьон, духи и даже мыло могут иметь в составе фотосенсибилизаторы – вещества, которые увеличивают чувствительность кожи к воздействию света. При взаимодействии с солнцем они способны спровоцировать дерматит, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.
Насколько сильной будет ответная реакция кожи, зависит от количества наносимого средства, вида самого вещества и длительности его воздействия, а также индивидуальных особенностей организма, отметила врач.
Главное – содержание
Чтобы избежать негативных последствий, следует внимательно читать состав любых средств, которые наносятся на кожу в жаркие дни. По словам Мошковой, усиливать воздействие солнца могут:
- экстракты некоторых растений, например зонтичных;
- отдушки: 6-метилкумарин, метилантранилат, мускус, амбра;
- бактериостатические добавки, например галоидные салициламиды;
- красители: апельсиновый красный, бенгальская роза, акрифлавин и многие другие;
- каменноугольная смола и ее производные: нафталин, деготь и так далее.
Кроме этого, фотосенсибилизаторами являются многие эфирные масла. Например, сандаловое, кедровое, лимонное, лаймовое. Поэтому эфирные масла и косметику, которая их содержит, не стоит использовать на солнце.
Осторожно – ретиноиды!
Особенно внимательными надо быть с ретиноидами – производными витамина А. Эти компоненты встречаются в омолаживающих кремах и средствах от акне. Они являются сильными фотосенсибилизаторами, могут вызвать дерматит и пигментацию.
Кроме косметических средств, повышать чувствительность кожи к солнечному свету могут некоторые препараты для приема внутрь. Например, противовоспалительные, противоопухолевые, мочегонные, антибактериальные, гипотензивные и другие лекарства. Поэтому всегда важно уточнять этот момент у лечащего врача, заключила дерматолог.
Читайте также