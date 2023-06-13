Какая косметика может навредить коже летом

Привычные средства для ухода за кожей при взаимодействии с солнечными лучами могут дать очень неприятные побочные эффекты. Спрашиваем у врача-дерматолога, от какой косметики стоит отказаться в жаркие летние дни.

Опасные вещества

Декоративная косметика, крем, лосьон, духи и даже мыло могут иметь в составе фотосенсибилизаторы – вещества, которые увеличивают чувствительность кожи к воздействию света. При взаимодействии с солнцем они способны спровоцировать дерматит, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Фотосенсибилизаторы повышают риск солнечного ожога и аллергии. Может появиться покраснение, жжение, зуд, отек, пузыри.

Насколько сильной будет ответная реакция кожи, зависит от количества наносимого средства, вида самого вещества и длительности его воздействия, а также индивидуальных особенностей организма, отметила врач.

Главное – содержание

Чтобы избежать негативных последствий, следует внимательно читать состав любых средств, которые наносятся на кожу в жаркие дни. По словам Мошковой, усиливать воздействие солнца могут:



экстракты некоторых растений, например зонтичных;

отдушки: 6-метилкумарин, метилантранилат, мускус, амбра;

бактериостатические добавки, например галоидные салициламиды;

красители: апельсиновый красный, бенгальская роза, акрифлавин и многие другие;

каменноугольная смола и ее производные: нафталин, деготь и так далее.

фотосенсибилизаторами являются многие эфирные масла

Осторожно – ретиноиды!

Кроме этого,. Например, сандаловое, кедровое, лимонное, лаймовое. Поэтому эфирные масла и косметику, которая их содержит, не стоит использовать на солнце.

Особенно внимательными надо быть с ретиноидами – производными витамина А. Эти компоненты встречаются в омолаживающих кремах и средствах от акне. Они являются сильными фотосенсибилизаторами, могут вызвать дерматит и пигментацию.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Наносить кремы, содержащие ретиноиды, необходимо только в вечернее время. А днем пользоваться солнцезащитным средством и беречь кожу от прямого воздействия лучей.

Кроме косметических средств, повышать чувствительность кожи к солнечному свету могут некоторые препараты для приема внутрь. Например, противовоспалительные, противоопухолевые, мочегонные, антибактериальные, гипотензивные и другие лекарства. Поэтому всегда важно уточнять этот момент у лечащего врача, заключила дерматолог.