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Какая косметика может навредить коже летом

Зуд, жжение и отек: какой косметикой опасно пользоваться летом

Привычные средства для ухода за кожей при взаимодействии с солнечными лучами могут дать очень неприятные побочные эффекты. Спрашиваем у врача-дерматолога, от какой косметики стоит отказаться в жаркие летние дни.

Опасные вещества

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Декоративная косметика, крем, лосьон, духи и даже мыло могут иметь в составе фотосенсибилизаторы – вещества, которые увеличивают чувствительность кожи к воздействию света. При взаимодействии с солнцем они способны спровоцировать дерматит, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

Фотосенсибилизаторы повышают риск солнечного ожога и аллергии. Может появиться покраснение, жжение, зуд, отек, пузыри.
Елена Мошкова
врач-дерматолог, косметолог

Насколько сильной будет ответная реакция кожи, зависит от количества наносимого средства, вида самого вещества и длительности его воздействия, а также индивидуальных особенностей организма, отметила врач.

Главное – содержание

Фото: depositphotos/Tinatin1

Чтобы избежать негативных последствий, следует внимательно читать состав любых средств, которые наносятся на кожу в жаркие дни. По словам Мошковой, усиливать воздействие солнца могут:

  • экстракты некоторых растений, например зонтичных;
  • отдушки: 6-метилкумарин, метилантранилат, мускус, амбра;
  • бактериостатические добавки, например галоидные салициламиды;
  • красители: апельсиновый красный, бенгальская роза, акрифлавин и многие другие;
  • каменноугольная смола и ее производные: нафталин, деготь и так далее.

Кроме этого, фотосенсибилизаторами являются многие эфирные масла. Например, сандаловое, кедровое, лимонное, лаймовое. Поэтому эфирные масла и косметику, которая их содержит, не стоит использовать на солнце.

Осторожно – ретиноиды!

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Особенно внимательными надо быть с ретиноидами – производными витамина А. Эти компоненты встречаются в омолаживающих кремах и средствах от акне. Они являются сильными фотосенсибилизаторами, могут вызвать дерматит и пигментацию.

Наносить кремы, содержащие ретиноиды, необходимо только в вечернее время. А днем пользоваться солнцезащитным средством и беречь кожу от прямого воздействия лучей.
Елена Мошкова
врач-дерматолог, косметолог

Кроме косметических средств, повышать чувствительность кожи к солнечному свету могут некоторые препараты для приема внутрь. Например, противовоспалительные, противоопухолевые, мочегонные, антибактериальные, гипотензивные и другие лекарства. Поэтому всегда важно уточнять этот момент у лечащего врача, заключила дерматолог.

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