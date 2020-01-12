Выпала или замели следы? Что известно о происшествии с Ксенией Пунтус

На днях 21-летнюю модель Ксению Пунтус обнаружили лежащей в тяжелом состоянии в кустах во дворе в центре Москвы. Она находилась прямо под окнами дома в Трехпрудном переулке, где проживает внук Никиты Михалкова. Пока основной версией случившегося является падение из окна третьего этажа, однако друзья и знакомые модели не верят в несчастный случай и считают, что "дело темное". Официального заявления Следственного комитета пока не было. Девушка с многочисленными травмами сейчас находится в реанимации больницы имени Боткина. Рассказываем обо всем, что известно к этому моменту.
Лежала раздетая под окнами в четыре утра
11 января модель и актрису Ксению Пунтус обнаружил во дворе жилого дома в Трехпрудном переулке дворник. По его словам, он увидел девушку во время обхода территории – около четырех часов утра. Она лежала обездвиженная и ничего не могла сказать, кроме своего имени.
На Ксении были белая футболка и темно-серые джинсы. Дворник отметил, что девушка была без обуви и носков, сумочки и телефона также не было. Мужчина отметил, что Пунтус "не была похожа на выпавшую из окна" и предположил свою версию. "Мне показалось, что ее выбросили из машины", – сказал он.
Также дворник отметил, что в это время около подъезда стояла компания молодых людей, но к девушке они не подошли, даже когда приехала скорая помощь. Ксения была доставлена в больницу имени Боткина. У девушки обнаружили множественные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму.
Несчастный случай или попытка скрыть преступление?
По сообщениям СМИ, после происшествия была выдвинута версия, что Пунтус выпала из окна квартиры Андрея Бакова, внука кинорежиссера Никиты Михалкова, сына актрисы Анны Михалковой. Баков проживает в этом доме на третьем этаже, и молодые люди были знакомы. По данным СМИ, вечером Пунтус была в компании с Баковым в одном из московских баров. Позднее друзья отвезли пару домой, после чего молодой человек лег спать, разбудили его прибывшие на место сотрудники полиции. О происшествии он якобы ничего не знал, потому что вернулся с вечеринки пьяным и был не в курсе, что произошло в его квартире.
Один из жильцов дома рассказал, что при нем опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. "Так что девушка явно там была и выпала оттуда", – заметил мужчина. Также он видел, как в ту ночь в квартиру приходили другие гости.
Мужчина добавил, что другие соседи также слышали шум и стучали в стену, а сам Андрей крайне редко появляется в этой квартире.
Друзья и близкие не верят в несчастный случай
Семья Михалковых произошедшее пока никак не комментирует, но подруги Ксении поделились некоторой информацией. Модель Алеся Кафельникова (дочь теннисиста Евгения Кафельникова) в Instagram подтвердила инцидент с Пунтус, добавив, что девушку нашли в кустах раздетой со сломанными ногами и ребрами.
Кафельникова также предположила, что на вечеринке, предшествующей этим событиям, "произошло что-то не то", но не уточнила, откуда у нее информация. Алеся добавила, что Пунтус не употребляла наркотики, поэтому ее семья подозревает в случившемся неладное. Однако, по словам Кафельниковой, все, кто был в баре, это отрицают.
Другие подруги и знакомые Пунтус также подтвердили, что Ксения не употребляла наркотики и вела здоровый образ жизни. Кастинг-директор Дмитрий, который работал с Пунтус последние два года, рассказал, что Ксения планировала улететь в Париж на съемки 14 января и не могла "накануне важного мероприятия вот так безрассудно пуститься во все тяжкие".
Дмитрий также добавил, что Пунтус давно встречалась с молодым человеком Назаром, а про внука Михалкова он "впервые услышал после происшествия". "Все были шокированы происходящим, никто толком ничего не смог прояснить", – добавил мужчина.
Другая подруга Дарья также подтвердила, что Ксения никогда не употребляла наркотики.
Многие подруги и близкие Пунтус не верят в версию несчастного случая и подозревают, что кто-то пытается скрыть произошедшее. "Пока нам ничего не известно, но ясно одно: кому-то выгодно замять эту историю. Сейчас рядом с Ксюшей находится отец. Ждем последних новостей от него. Надеемся, когда она придет в себя, то сама все расскажет", – рассказала подруга Анастасия.
В свою очередь, мать Ксении Пунтус рассказала, что дочери чудом удалось выжить, проведя всю ночь на холодной земле. Женщина отметила, что есть версия, что Ксения выпала из окна не самостоятельно, а кто-то ее мог вытолкнуть.
Кроме того, мать Ксении обратила внимание на то, что скорую долго не вызывали. По ее словам, дочь сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, ей провели несколько операций.
Придется заново учиться ходить
В настоящее время Ксения Пунтус находится в больнице, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. О текущем состоянии модели сообщила ее агент Лилия.
В больнице имени Боткина сообщили, что Пунтус сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии и может остаться в палате еще около месяца. После чего ее ждет длительная реабилитация: вероятно, придется заново учиться ходить. По словам врачей, у пострадавшей сотрясение мозга, ушиб легких, а также переломы бедра и костей таза. По последней информации СМИ, Ксению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В реанимацию к ней сейчас пускают только родных.
В свою очередь, ортопед-травматолог Константин Терновой по характеру травм модели озвучил свою версию произошедшего. Он заявил, что такие травмы свидетельствуют о падении с высоты третьего-четвертого этажа.
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Сейчас по делу допрашивают около десятка человек – это те, кто отдыхал в квартире вместе с внуком кинорежиссера Андреем Баковым. Также показания дают соседи. Якобы они слышали шум ночью и видели Бакова в невменяемом состоянии. На данный момент квартиру опечатали.
21-летняя модель Ксения Пунтус снималась для глянцевых журналов, сотрудничала с модельным агентством "Авант Моделс", часто ездила на съемки в Европу. Также девушка снималась в клипах, одним из последних был клип группы "На-На" на песню "Зинаида", где Пунтус исполнила главную роль.