Выпала или замели следы? Что известно о происшествии с Ксенией Пунтус

На днях 21-летнюю модель Ксению Пунтус обнаружили лежащей в тяжелом состоянии в кустах во дворе в центре Москвы. Она находилась прямо под окнами дома в Трехпрудном переулке, где проживает внук Никиты Михалкова. Пока основной версией случившегося является падение из окна третьего этажа, однако друзья и знакомые модели не верят в несчастный случай и считают, что "дело темное". Официального заявления Следственного комитета пока не было. Девушка с многочисленными травмами сейчас находится в реанимации больницы имени Боткина. Рассказываем обо всем, что известно к этому моменту.

Лежала раздетая под окнами в четыре утра

Фото: соцсети

11 января модель и актрису Ксению Пунтус обнаружил во дворе жилого дома в Трехпрудном переулке дворник. По его словам, он увидел девушку во время обхода территории – около четырех часов утра. Она лежала обездвиженная и ничего не могла сказать, кроме своего имени.





дворник, обнаруживший Ксению Пунтус Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. Она не могла пояснить, как очутилась в этом месте.

На Ксении были белая футболка и темно-серые джинсы. Дворник отметил, что девушка была без обуви и носков, сумочки и телефона также не было. Мужчина отметил, что Пунтус "не была похожа на выпавшую из окна" и предположил свою версию. "Мне показалось, что ее выбросили из машины", – сказал он.



Также дворник отметил, что в это время около подъезда стояла компания молодых людей, но к девушке они не подошли, даже когда приехала скорая помощь. Ксения была доставлена в больницу имени Боткина. У девушки обнаружили множественные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму.

Несчастный случай или попытка скрыть преступление?

Фото: соцсети

По сообщениям СМИ, после происшествия была выдвинута версия, что Пунтус выпала из окна квартиры Андрея Бакова, внука кинорежиссера Никиты Михалкова, сына актрисы Анны Михалковой. Баков проживает в этом доме на третьем этаже, и молодые люди были знакомы. По данным СМИ, вечером Пунтус была в компании с Баковым в одном из московских баров. Позднее друзья отвезли пару домой, после чего молодой человек лег спать, разбудили его прибывшие на место сотрудники полиции. О происшествии он якобы ничего не знал, потому что вернулся с вечеринки пьяным и был не в курсе, что произошло в его квартире.

Один из жильцов дома рассказал, что при нем опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. "Так что девушка явно там была и выпала оттуда", – заметил мужчина. Также он видел, как в ту ночь в квартиру приходили другие гости.





жилец дома, под окнами которого нашли Пунтус Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись, может, забыли чего? Только им уже никто не открыл.

Мужчина добавил, что другие соседи также слышали шум и стучали в стену, а сам Андрей крайне редко появляется в этой квартире.

Друзья и близкие не верят в несчастный случай

Фото: соцсети

Семья Михалковых произошедшее пока никак не комментирует, но подруги Ксении поделились некоторой информацией. Модель Алеся Кафельникова (дочь теннисиста Евгения Кафельникова) в Instagram подтвердила инцидент с Пунтус, добавив, что девушку нашли в кустах раздетой со сломанными ногами и ребрами.





Алеся Кафельникова модель Очень жаль, молимся за нее. Она ничего не помнит, кроме своего имени.

Кафельникова также предположила, что на вечеринке, предшествующей этим событиям, "произошло что-то не то", но не уточнила, откуда у нее информация. Алеся добавила, что Пунтус не употребляла наркотики, поэтому ее семья подозревает в случившемся неладное. Однако, по словам Кафельниковой, все, кто был в баре, это отрицают.

Другие подруги и знакомые Пунтус также подтвердили, что Ксения не употребляла наркотики и вела здоровый образ жизни. Кастинг-директор Дмитрий, который работал с Пунтус последние два года, рассказал, что Ксения планировала улететь в Париж на съемки 14 января и не могла "накануне важного мероприятия вот так безрассудно пуститься во все тяжкие".





Дмитрий кастинг-директор СМИ писали, что Ксения могла употреблять запрещенные препараты. Это ерунда. Она не курила, не пила, сидела на правильном питании, серьезно занималась спортом.

Дмитрий также добавил, что Пунтус давно встречалась с молодым человеком Назаром, а про внука Михалкова он "впервые услышал после происшествия". "Все были шокированы происходящим, никто толком ничего не смог прояснить", – добавил мужчина.

Другая подруга Дарья также подтвердила, что Ксения никогда не употребляла наркотики.





Дарья подруга Ксении Пунтус Я хорошо знаю Ксению. Запрещенные препараты она никогда не принимала. С Андреем они общались. Но вроде близких отношений между ними не было. Вместе они точно не жили.

Многие подруги и близкие Пунтус не верят в версию несчастного случая и подозревают, что кто-то пытается скрыть произошедшее. "Пока нам ничего не известно, но ясно одно: кому-то выгодно замять эту историю. Сейчас рядом с Ксюшей находится отец. Ждем последних новостей от него. Надеемся, когда она придет в себя, то сама все расскажет", – рассказала подруга Анастасия.

В свою очередь, мать Ксении Пунтус рассказала, что дочери чудом удалось выжить, проведя всю ночь на холодной земле. Женщина отметила, что есть версия, что Ксения выпала из окна не самостоятельно, а кто-то ее мог вытолкнуть.





мать Ксении Пунтус Есть признаки того, что девушку пытались спрятать в кустах, чтобы никто не смог ее найти.

Кроме того, мать Ксении обратила внимание на то, что скорую долго не вызывали. По ее словам, дочь сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, ей провели несколько операций.

Придется заново учиться ходить

Фото: соцсети

В настоящее время Ксения Пунтус находится в больнице, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. О текущем состоянии модели сообщила ее агент Лилия.





Лилия агент Ксении Пунтус Она в сознании, но пока еще не может ничего толком рассказать. Насколько известно, из-за травмы головы Ксения почти ничего не помнит.

В больнице имени Боткина сообщили, что Пунтус сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии и может остаться в палате еще около месяца. После чего ее ждет длительная реабилитация: вероятно, придется заново учиться ходить. По словам врачей, у пострадавшей сотрясение мозга, ушиб легких, а также переломы бедра и костей таза. По последней информации СМИ, Ксению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В реанимацию к ней сейчас пускают только родных.

В свою очередь, ортопед-травматолог Константин Терновой по характеру травм модели озвучил свою версию произошедшего. Он заявил, что такие травмы свидетельствуют о падении с высоты третьего-четвертого этажа.





Константин Терновой ортопед-травматолог Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает набок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, третья точка "приложения" – он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти.

Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна

Сейчас по делу допрашивают около десятка человек – это те, кто отдыхал в квартире вместе с внуком кинорежиссера Андреем Баковым. Также показания дают соседи. Якобы они слышали шум ночью и видели Бакова в невменяемом состоянии. На данный момент квартиру опечатали.

21-летняя модель Ксения Пунтус снималась для глянцевых журналов, сотрудничала с модельным агентством "Авант Моделс", часто ездила на съемки в Европу. Также девушка снималась в клипах, одним из последних был клип группы "На-На" на песню "Зинаида", где Пунтус исполнила главную роль.