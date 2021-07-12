Иностранцы рассказали о вакцинации от коронавируса в "Лужниках"

Новый пункт вакцинации для иностранных граждан в "Лужниках" пользуется большой популярностью. За первые четыре дня работы прививку от коронавируса здесь сделали 24 тысячи человек. Своими впечатлениями о пройденной процедуре иностранцы поделились с Москвой 24. Подробности читайте в нашем материале.



Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Вакцинация "на лайте"

Крупнейший пункт вакцинации на территории большой арены "Лужников" открылся 7 июля. Сделать прививку от коронавируса здесь могут иностранные граждане, на постоянной основе работающие и проживающие в Москве.

Пропускная способность центра составляет порядка 15 тысяч человек в день. В секторах C и D развернут пункт вакцинации для физических лиц, которые хотят сделать прививку в индивидуальном порядке. Организованные группы трудовых мигрантов принимают в здании центра выдачи коньков. Процедуры проводят ежедневно с 08:00 до 22:00.

Для прохождения прививки иностранцам необходимо иметь с собой два документа: паспорт, а также на выбор патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание на территории страны. Вакцинацию иностранных граждан проводят только однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Услуга является платной: стоимость прививки составляет 1 300 рублей. Ссылка на QR-код придет в СМС через 21 день.

За первые четыре дня работы центра его посетили 24 тысячи человек. При этом всего в столице, по данным Оперштаба, сделали прививку около 68 тысяч иностранцев с момента начала кампании по вакцинации мигрантов.

Кроме "Лужников", организованные группы трудовых мигрантов могут вакцинироваться в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Физические лица могут обратиться за вакциной в 25 поликлиник города.



"Рассказывают, успокаивают, подбадривают"

Как отмечают иностранцы, проблем сделать прививку в "Лужниках" у них не было. "Много персонала, все приветливые, все объясняют, провожают, помогают", – рассказала Москве 24 гражданка Молдавии Влада.

Прививку девушка сделала в воскресенье, 11 июля. Сейчас чувствует себя хорошо, только место укола побаливает.





Влада гражданка Молдавии Врачи-котики. Рассказывают, успокаивают, подбадривают. Для таких, как я, которые падают в обморок от вида иголки, это просто супер. На входе встречают, 33 человека провожают, документы подписать помогают. Все улыбчивые и приветливые.

Со слов Влады, всю процедуру – от заполнения документов до непосредственно укола – она прошла очень быстро.

Гражданин Белоруссии Павел также быстро справился с поставленной задачей. Он сделал прививку без очередей, при этом больше всего времени потратил на заполнение анкеты.



"Организация на высшем уровне. Весь процесс занял 20 минут. Дольше всего из процедур заняло заполнение договора. Персонал очень внимательный", – рассказал Москве 24 Павел.

Он решил сделать прививку "по многим причинам", однако подробностями делиться не стал. В свою очередь, Влада считает, что вакцинация сейчас – это ответственность каждого взрослого здравомыслящего человека.