Эксперты рассказали, можно ли заразиться COVID-19 в водоеме

В Москву вновь вернулась жара, в выходные столбики термометров могут подняться до плюс 35 градусов. Традиционно жители столицы спасаются от зноя у водоемов и открытых бассейнов. При этом коронавирус до сих пор бушует в городе. Можно ли заразиться COVID-19 у воды и какой уровень безопасности у привившихся одним и двумя компонентами вакцины – разбираемся со специалистами.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Можно ли заразиться COVID-19 у воды?

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Москве не ожидается дождей, а температура воздуха на выходных может достигнуть плюс 35 градусов. В такие дни горожане обычно занимают места на столичных пляжах, у водоемов и открытых бассейнов с раннего утра.

Об опасности жары, осложненной пандемией коронавируса, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он отметил, что в последний раз такой зной наблюдался в 2010 году.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой.

В свою очередь, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал Москве 24, что шансов заразиться коронавирусом непосредственно через воду почти нет, тем более что водоемы находятся на открытом воздухе. Однако инфекция может передаться от других людей, находящихся рядом, указал он.

"Через воду вирус особо не передается, таких данных нет. Способ передачи – воздушно-капельным путем, то есть через аэрозоли или через капельки, которые выделяются при дыхании, разговоре, кашле больного", – объяснил Скулачев.

По его словам, купание в воде в жару не так страшно с точки зрения заражения вирусом, как кашель другого человека.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Это несерьезные факторы (сочетание жары и воды. – Прим. ред.) по сравнению с тем, чихнет или накричит человек без маски, у которого завтра появятся симптомы. То есть он на пике заражения. Это действительно серьезный риск.

Вирусолог также подчеркнул, что вакцинированные люди меньше подвержены заражению. "У привитого человека вероятность заразиться всегда ниже. Прививка – это защита", – пояснил он. При этом Скулачев предостерег: после прививки бывает небольшое поднятие температуры на следующий день, в этот момент не стоит ходить купаться и загорать.

"Полная защита появляется где-то через неделю-две после второго компонента. До этого момента нужно соблюдать осторожность. Можно заразиться от контакта с другим человеком, поэтому надо держать безопасное расстояние. На свежем воздухе 2–3 метра более чем достаточно", – говорит специалист.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Думать о себе и окружающих

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в диалоге с Москвой 24 пояснила, что жара замедляет распространение любых вирусных инфекций, в том числе коронавируса, однако это не повод расслабляться.

"Жаркая погода будет сама способствовать тому, чтобы вирус хуже распространялся. Потому что вирус – это белковая структура, она будет быстро погибать. Грубо говоря, высыхать при жаркой температуре", – сказала специалист, добавив, что меры безопасности нужно соблюдать в любом случае.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Поэтому гуляем ли мы в парке, плаваем ли в бассейне или открытом водоеме, вероятность заразиться примерно одинаковая. Но в любом случае нужно соблюдать безопасное расстояние.

Романенко также порекомендовала быть осторожными тем, кто привился только первым компонентом вакцины. "Поствакцинальный иммунитет начинает себя проявлять со второй-третьей недели, поэтому они (те, кто привился только первым компонентом или у кого не прошло 2–3 недели после вакцинации вторым компонентом. – Прим. ред.) пока находятся в таких же условиях, как те, кто не вакцинировался или переболел давно", – сообщила врач.

Кроме того, терапевт призвала людей с симптомами заболевания думать не только о себе, но и о благополучии других и не посещать места общественного пользования. "Если есть недомогания, насморк, кашель, температура, не надо это списывать на то, что "у меня ничего такого нет". Надо изолироваться, обратиться к врачу и думать об окружающих", – отметила Романенко.

Специалист также напомнила, что шансы заболеть есть у всех, поэтому важно вести здоровый образ жизни и соблюдать все меры предосторожности.