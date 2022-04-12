В ГД рассказали, когда россиянам проиндексируют пенсии и соцвыплаты

Правительству России до 20 апреля поручили подготовить предложения по поддержке россиян. Речь идет об индексации социальных выплат, в том числе пенсий, МРОТ, а также зарплат бюджетникам. Разбираемся, когда граждане могут рассчитывать на их повышение.
Масштабная поддержка россиян
Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля подготовить предложения по дополнительной индексации МРОТ, соцвыплат и зарплат бюджетников.
В середине марта Путин заявил, что агрессивная санкционная политика Запада преследует цель ухудшить жизнь миллионов россиян. На фоне этого он предложил ввести широкие социально-экономические меры поддержки граждан. Президент отметил, что по доходам людей серьезно бьет рост цен.
"Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", – пообещал он.
В конце марта глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в ближайшее время будут представлены предложения по увеличению прожиточного минимума и МРОТ. Он также отметил, что ведомство формирует их вместе с Минэкономразвития и Минфином.
Индексация или единовременная выплата
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 поделилась мнением, когда россияне могут надеяться на рост выплат.
"Госдумой правительству предоставлены особые полномочия до конца 2022 года. В эти полномочия в том числе входит максимально быстрое принятие решений по индексации социальных выплат, МРОТ, прожиточного минимума", – рассказала депутат.
Она добавила, что правительство может предложить либо единовременные выплаты, либо индексацию на постоянной основе. В случае единовременной выплаты, возможно, ее оформят указом президента, предположила Светлана Бессараб.
"Если предложат индексацию на постоянной основе, это будет внесенный правительством РФ законопроект, рассмотренный в ускоренном порядке Госдумой. Для индексации потребуются соответствующие изменения в бюджеты Пенсионного фонда, федеральный бюджет", – добавила парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от индекса реальной инфляции.