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В ГД рассказали, когда россиянам проиндексируют пенсии и соцвыплаты

"Особые полномочия": когда россиянам проиндексируют пенсии и соцвыплаты
общество

Правительству России до 20 апреля поручили подготовить предложения по поддержке россиян. Речь идет об индексации социальных выплат, в том числе пенсий, МРОТ, а также зарплат бюджетникам. Разбираемся, когда граждане могут рассчитывать на их повышение.

Масштабная поддержка россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля подготовить предложения по дополнительной индексации МРОТ, соцвыплат и зарплат бюджетников.

Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.
из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля

В середине марта Путин заявил, что агрессивная санкционная политика Запада преследует цель ухудшить жизнь миллионов россиян. На фоне этого он предложил ввести широкие социально-экономические меры поддержки граждан. Президент отметил, что по доходам людей серьезно бьет рост цен.

"Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", – пообещал он.

В конце марта глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в ближайшее время будут представлены предложения по увеличению прожиточного минимума и МРОТ. Он также отметил, что ведомство формирует их вместе с Минэкономразвития и Минфином.

Индексация или единовременная выплата

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 поделилась мнением, когда россияне могут надеяться на рост выплат.

По моему мнению, если правительству дано поручение президентом к 20 апреля подать предложения об индексации (увеличении) пенсий, МРОТ, прожиточного минимума, соцвыплат, это показывает, что решение будет принято в течение второго квартала.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

"Госдумой правительству предоставлены особые полномочия до конца 2022 года. В эти полномочия в том числе входит максимально быстрое принятие решений по индексации социальных выплат, МРОТ, прожиточного минимума", – рассказала депутат.

Она добавила, что правительство может предложить либо единовременные выплаты, либо индексацию на постоянной основе. В случае единовременной выплаты, возможно, ее оформят указом президента, предположила Светлана Бессараб.

Но я все-таки думаю, что это будет индексация. Президент очень внимательно относится к обеспечению самых нуждающихся слоев населения, пенсионеров, семей с детьми.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

"Если предложат индексацию на постоянной основе, это будет внесенный правительством РФ законопроект, рассмотренный в ускоренном порядке Госдумой. Для индексации потребуются соответствующие изменения в бюджеты Пенсионного фонда, федеральный бюджет", – добавила парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от индекса реальной инфляции.

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Носатов Иван

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