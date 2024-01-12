Москвичей предупредили о похолодании до -29 градусов

Столичные коммунальные службы продолжают непрерывно очищать улицы города после снегопада. В частности, тротуары и пешеходные зоны находятся под особым контролем. Ранее, 11 января, в Москве был установлен суточный рекорд по количеству осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время новые снегопады не ожидаются, однако в столицу придут аномальные холода – до -29 градусов. Рассказываем подробности.



Рекордные осадки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В четверг, 11 января, в Москве был установлен новый погодный рекорд. За эти сутки в городе выпало 9 миллиметров осадков, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"За день четверга к ночным осадкам в Москве добавилось 1–3 миллиметра. В результате на ВДНХ был установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил 9 миллиметров. Прежний, с количеством осадков 7,7 миллиметра, остался в 1960 году", – отметила синоптик.

Коммунальные службы столицы продолжают непрерывно устранять последствия непогоды. На городских улицах ведет работу снегоуборочная и погрузочная техника.





из сообщения в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.

Несмотря на обрушившуюся непогоду, в городе наблюдается стабильная дорожная ситуация. Об этом сообщили в столичном Дептрансе со ссылкой на ЦОДД. Также отмечается, что общественный транспорт работает в штатном режиме. Вместе с тем автомобилистам посоветовали избегать резких маневров, придерживаться установленной скорости, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон. Тем, кто не успел выехать до 16:00, рекомендуется выбирать более позднее время, например после 19:00.



Продолжение не следует?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в ближайшее время повторения снегопада, как 11 января, в городе не прогнозируется. Однако в мегаполис придут еще более крепкие морозы.

"В выходные, 13 и 14 января, снегопадов не будет, существенных осадков тоже. Ожидаются ледяные иглы (твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. – Прим. ред.), потому что температура окажется очень низкой", – предупредила она.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В субботу, 13 января, ночью местами до -29 градусов. В дневные часы будет -16…-18. И в субботу, и в воскресенье температура прогнозируется ниже нормы градусов на 14.

"На следующей неделе снег возможен, но от небольшого до умеренного. Никакого сильного снегопада не ожидается", – уточнила синоптик.



В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с понедельника, 15 января, в городе прогнозируется резкое потепление. Однако морозы снова вступят в свои права во второй половине недели. По словам синоптика, в ночные часы будет преобладать температура от -9 до -14 градусов. Днем же столбики термометров покажут -4...-9.

