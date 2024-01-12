ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на личных машинах после 19:00

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичам посоветовали выезжать на дороги на личном транспорте до 16:00 или после 19:00. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

По информации ведомства, на данный момент дорожная ситуация в столичном регионе стабильная. Так, движение на Московском скоростном диаметре (МСД), Кутузовском проспекте и на Ленинградском шоссе сейчас характеризуется как рабочее.

Однако в департаменте предупредили, что интенсивное движение уже наблюдается на Садовом кольце в районе Садовой-Кудринской улицы, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Тульской эстакады и на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

При этом во второй половине дня прогнозируются локальные затруднения в центре Москвы, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Ленинградском мосту и вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, на движение вечером 12 января могут повлиять сокращенный рабочий день, неблагоприятные погодные условия и низкие скорости.

В связи с этим в Дептрансе Москвы напомнили, что городской транспорт работает штатно. В случае выезда на дороги в период с 17:00 до 19:00 водителям посоветовали не отвлекаться на телефон во время движения и избегать внезапных маневров.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве выявили новый суточный рекорд по осадкам, которые выпали 11 января. Их количество составило 9 миллиметров. Синоптик добавила, что предыдущий суточный рекорд с количеством осадков в 7,7 миллиметра выявили в 1960 году.

При этом работы по ликвидации последствий снегопада до сих пор продолжаются в столице. Повсеместно ведутся работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой парковок, лотковых зон.

Отмечается, что на улицах работает погрузочная и снегоуборочная техника. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге и относиться с пониманием к работе коммунальных служб.



Снегопад ожидается на западе Москвы к вечеру 12 января