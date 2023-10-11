Эксперт рассказал, почему комары не исчезают в Москве с наступлением холодов

Жители столицы жалуются, что, несмотря на наступление холодов, в их домах все еще летают комары. Насекомые кусают горожан и мешают спать. Москвичи отмечают, что кровососущие встречаются не только на первых этажах, но и выше. Спрашиваем у эксперта, почему с приходом осени комары исчезли не из всех квартир.



"Летающие вампиры"

В столицу пришло похолодание с минусовыми температурами. Однако в квартирах некоторых москвичей все еще летают комары. В Сети появилась запись, которую сделали жители дома на Открытом шоссе в районе Метрогородок на востоке города. Автор ролика запечатлел лестничную клетку, где на стенах расположились несколько десятков насекомых.

Комары доставляют неприятности и в районе Ховрино. Об этом Москве 24 рассказал местный житель Вячеслав, у которого квартира находится на первом этаже.





Вячеслав житель района Ховрино С ранней весны до поздней осени летающие вампиры устраивают периодические набеги на квартиру. Самое примечательное, что агрессоры имеют небольшой размер, видимо, сказывается экология подвалов, где те устроили себе инкубатор.

С комарами в холодном сезоне столкнулись и жители запада столицы. Москвичка Анна рассказала, что в районе Минской улицы в высотном здании они тоже есть и каким-то образом оказываются в квартире на 20-м этаже.

"Возможно, поднимаются по вентиляции или размножаются в ванной. Немного, конечно. Они мелкие, их даже не видно, и, видимо, почти не жужжат, но просыпаемся мы покусанными. Приходится на ночь включать фумигатор", – пояснила женщина в разговоре с Москвой 24.

В свою очередь, жительница поселения Сосенского Татьяна поделилась, что в ее доме комары перестали летать только неделю назад.

"В этом году появились поздно, но задержались. В подъезде они расплодились, скорее всего, из-за повышенного уровня сырости, отсутствия сквозняков и относительного тепла в помещении", – рассказала она Москве 24.

Житель столицы Олег отметил, что у него проблема с насекомыми возникла на работе. По офису летают несколько обычных комаров, а два живут прямо в кабинете, и избавиться от них не получается, уточнил он в разговоре с Москвой 24.



Приспособились к человеку

Наступление холодов в городах не означает, что комары должны исчезнуть. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его словам, присутствие этих насекомых в квартирах можно объяснить несколькими причинами.

"Самая главная особенность городов – это наличие большого количества помещений с постоянной положительной температурой. В таких условиях самки комаров могут очень долго сохранять свою активность. Поэтому часть тех насекомых, которые продолжают донимать городских жителей, – это те самки, которые удачно оказались в домах в момент наступления холодов", – объяснил Марьинский.

Еще одной причиной, из-за которой насекомые беспокоят москвичей в квартирах даже осенью, является размножение комаров прямо в жилых домах.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Есть виды комаров, которых вполне можно назвать синантропными. То есть адаптировавшимися к жизни вместе с человеком, в его жилищах. Некоторые комары рода Culex могут размножаться в подвалах жилых домов круглый год. Для этого нужно, чтобы там что-то подтекало. Потому что яйца должны попасть в воду, где будут развиваться личинки. Этот процесс занимает две-три недели, после чего они окукливаются и из куколок выходят взрослые комары.

Если в холодное время года в доме регулярно появляются комары, то в первую очередь нужно поискать проблему в подвале и устранить ее, советует эксперт. От комаров могут страдать жители как нижних, так и верхних этажей. В природе эти насекомые не поднимаются выше крон деревьев из-за сильного ветра. Однако в домах такого препятствия нет. Поэтому кровососущие могут подниматься вплоть до последних этажей без каких-либо проблем.

