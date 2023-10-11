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11 октября, 18:01

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Эксперт рассказал, почему комары не исчезают в Москве с наступлением холодов

Летающие соседи: почему комары не исчезли в Москве с наступлением холодов

Жители столицы жалуются, что, несмотря на наступление холодов, в их домах все еще летают комары. Насекомые кусают горожан и мешают спать. Москвичи отмечают, что кровососущие встречаются не только на первых этажах, но и выше. Спрашиваем у эксперта, почему с приходом осени комары исчезли не из всех квартир.

"Летающие вампиры"

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

В столицу пришло похолодание с минусовыми температурами. Однако в квартирах некоторых москвичей все еще летают комары. В Сети появилась запись, которую сделали жители дома на Открытом шоссе в районе Метрогородок на востоке города. Автор ролика запечатлел лестничную клетку, где на стенах расположились несколько десятков насекомых.

Комары доставляют неприятности и в районе Ховрино. Об этом Москве 24 рассказал местный житель Вячеслав, у которого квартира находится на первом этаже.

С ранней весны до поздней осени летающие вампиры устраивают периодические набеги на квартиру. Самое примечательное, что агрессоры имеют небольшой размер, видимо, сказывается экология подвалов, где те устроили себе инкубатор.
Вячеслав
житель района Ховрино

С комарами в холодном сезоне столкнулись и жители запада столицы. Москвичка Анна рассказала, что в районе Минской улицы в высотном здании они тоже есть и каким-то образом оказываются в квартире на 20-м этаже.

"Возможно, поднимаются по вентиляции или размножаются в ванной. Немного, конечно. Они мелкие, их даже не видно, и, видимо, почти не жужжат, но просыпаемся мы покусанными. Приходится на ночь включать фумигатор", – пояснила женщина в разговоре с Москвой 24.

В свою очередь, жительница поселения Сосенского Татьяна поделилась, что в ее доме комары перестали летать только неделю назад.

"В этом году появились поздно, но задержались. В подъезде они расплодились, скорее всего, из-за повышенного уровня сырости, отсутствия сквозняков и относительного тепла в помещении", – рассказала она Москве 24.

Житель столицы Олег отметил, что у него проблема с насекомыми возникла на работе. По офису летают несколько обычных комаров, а два живут прямо в кабинете, и избавиться от них не получается, уточнил он в разговоре с Москвой 24.

Приспособились к человеку

Фото: 123RF/gukgui

Наступление холодов в городах не означает, что комары должны исчезнуть. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его словам, присутствие этих насекомых в квартирах можно объяснить несколькими причинами.

"Самая главная особенность городов – это наличие большого количества помещений с постоянной положительной температурой. В таких условиях самки комаров могут очень долго сохранять свою активность. Поэтому часть тех насекомых, которые продолжают донимать городских жителей, – это те самки, которые удачно оказались в домах в момент наступления холодов", – объяснил Марьинский.

Еще одной причиной, из-за которой насекомые беспокоят москвичей в квартирах даже осенью, является размножение комаров прямо в жилых домах.

Есть виды комаров, которых вполне можно назвать синантропными. То есть адаптировавшимися к жизни вместе с человеком, в его жилищах. Некоторые комары рода Culex могут размножаться в подвалах жилых домов круглый год. Для этого нужно, чтобы там что-то подтекало. Потому что яйца должны попасть в воду, где будут развиваться личинки. Этот процесс занимает две-три недели, после чего они окукливаются и из куколок выходят взрослые комары.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Если в холодное время года в доме регулярно появляются комары, то в первую очередь нужно поискать проблему в подвале и устранить ее, советует эксперт. От комаров могут страдать жители как нижних, так и верхних этажей. В природе эти насекомые не поднимаются выше крон деревьев из-за сильного ветра. Однако в домах такого препятствия нет. Поэтому кровососущие могут подниматься вплоть до последних этажей без каких-либо проблем.

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