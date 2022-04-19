Психолог объяснила, почему опасно отказываться от летнего отпуска

Далеко не все россияне планируют этим летом уходить в отпуск: по данным одного из исследований, отказаться от отдыха хочет каждый пятый житель страны. В то, что их планы на отпуск сбудутся, верят только 21% респондентов. Разбираемся, почему россияне не хотят отдыхать и к каким последствиям это может привести в будущем.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Как-нибудь потом

Отказаться от летнего отпуска решили 20% опрошенных, говорится в исследовании. Около 33% респондентов хоть и запланировали отдохнуть, но не уверены, что в итоге получится это сделать. Кроме того, 26% россиян решили не планировать отпуск летом "из-за неопределенности". Только 21% жителей страны уверены в том, что их планы на отдых сбудутся.

В свою очередь, по данным опроса сервиса "Туту.ру", это лето большинство россиян собираются провести у себя на даче или в деревне. Так ответили 29% респондентов, сообщает "Газета.ру". Еще 26% опрошенных хотят отдохнуть на российских морских курортах, 11% планируют улететь за границу. Количество тех, кто не будет брать отпуск этим летом, практически сошлось с предыдущим исследованием – 16%.

Пока россияне думают, ехать ли им куда-то этим летом, отечественные курорты подготовились к большому потоку гостей. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в этом сезоне путешественникам по стране доступны 17,5 тысячи классифицированных мест размещения и около 10 тысяч средств размещения без обязательной классификации. Рост цен на отдых в большинстве регионов не превышает инфляцию, сказала она. Всего с мая по сентябрь этого года турпоток по стране может достигнуть 31 миллиона туристов, добавила Догузова.

Россиян, которые все же поедут на отдых этим летом, ждут и за рубежом. К примеру, в Турции создали две авиакомпании специально для перевозки туристов из нашей страны на местные курорты. Также Ростуризм работает над запуском большего количества чартеров в Египет. Всего туроператоры предлагают россиянам более 10 популярных зарубежных направлений.

Давний тренд

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В целом накопление задолженностей по отпуску является одной из давних проблем в России, отметила в беседе с Москвой 24 учредитель Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова. По ее словам, за последние годы число желающих отдохнуть летом никогда не достигало 100%.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика Большого всплеска по сравнению с обычной ситуацией я не вижу. В последние пять лет количество таких сотрудников достигало от 10 до 30%. Нынешние 20% в этом году находятся в пределах этих показателей.

"Сложившаяся в этом году ситуация влияет на использование отпусков. Сейчас основная проблема – сложности с выездом за границу. Люди, которые привыкли отдыхать не в восточных странах, а в Европе, не поедут туда по понятным причинам. Кроме того, сама стрессовая обстановка привела к тому, что люди предпочитают держаться рабочего места. Потому что сейчас сложно прогнозировать, что будет через два-три месяца", – объясняет Митрофанова.

Сознательных работодателей, которые следят за производительностью труда и знают, что такое отдохнувший и неотдохнувший работник, не так много, говорит эксперт. По ее оценкам, количество таких компаний не превышает 5–10%. Более того, многие компании поощряют стремление сотрудника не идти в отпуск или вовсе отказывают ему в праве на положенный отдых. Во втором случае подать жалобу можно в прокуратуру или через портал онлайнинспекция.рф, посоветовала Митрофанова.

Без отдыха небезопасно

Долгое время без отпуска грозит человеку эмоциональным выгоранием, предупредила в разговоре с Москвой 24 семейный психолог Наталья Наумова. В таком состоянии уже после утреннего пробуждения люди чувствуют себя уставшими.





Наталья Наумова семейный психолог Начинает сильно расшатываться нервная система. Человек становится более возбудимым, начинает сначала срываться на близких, потом уже и на посторонних людях. Все это может привести к неврозу, а иногда и психозу.

"Поэтому очень важно своевременно отдыхать, чтобы заряжаться эмоциями, получать новые впечатления. Так можно почувствовать себя более уверенно, комфортно, ощутить полноту жизни", – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что для стабильности нервной системы полезнее всего отдыхать именно летом. "На работе человек обычно находится в помещении и не получает солнечный свет. А нам необходимо запастись витамином D, который в том числе положительно влияет на психологическое и эмоциональное состояние. Солнце – источник витамина D. Поэтому так важно находиться на свежем воздухе, гулять", – подчеркнула специалист.

Также психолог советует по возможности сменить в отпуске привычную обстановку: исследование новых мест необходимо для психоэмоционального роста. "Оказавшись у себя на дачном участке, люди, как правило, снова начинают трудиться. То есть фактически просто меняют сферу деятельности. Человеку нужно получать впечатления, посещать новые места. Поэтому психологически более грамотно хотя бы две недели в году отдохнуть не у себя дома или на участке, а в другой местности", – говорит эксперт.

Отдельный совет психолог дала тем, чья работа не позволяет полностью выключиться из всех процессов. Перед отпуском таким сотрудникам важно четко оговорить количество часов в день на труд, после которых они могут отключиться. Таким образом, после рабочих часов человек сможет по-настоящему расслабиться, не ожидая новых задач, резюмировала Наумова.