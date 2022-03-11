Эксперты поспорили о необходимости масочного режима в РФ

На фоне снижения заболеваемости COVID-19 в РФ региональные власти смягчают антиковидные меры. В частности, Чечня стала первым регионом, где отменили все введенные ранее ограничения, в том числе и маски. Вместе с тем в Госдуме предположили, что отказ от масочного режима по всей России будет происходить поэтапно. Разбираемся, как скоро это может произойти.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рано расслабились?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России фиксируется снижения заболеваемости. "По итогам девятой недели 2022 года в стране зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, что на 29,6% ниже, чем на прошлой неделе", – уточнила она.

Вместе с тем регионы один за другим смягчают антиковидные ограничения. Кое-где отменяют не только QR-коды, но также отказываются от соблюдения безопасного расстояния. В частности, об этом сообщили власти Ростовской области и Ямала. При этом Чечня стала первым регионом, который отказался вообще от всех антиковидных мер, введенных из-за пандемии.

"Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находятся в отделениях реанимации", – приводит слова главы региона Рамзана Кадырова его пресс-служба.





Рамзан Кадыров глава Чечни Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов отметил, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации россияне расслабились.

"Люди видят, что "Омикрон"-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи. Такая ситуация, конечно, в определенном смысле расслабляет людей и убирает настороженность. Однако пока масочный режим сохраняется", – говорит Сергей Леонов.

По мнению депутата, отмена масочного режима по всей стране будет происходить поэтапно и только тогда, когда ситуация с коронавирусом придет в норму.





Сергей Леонов депутат Госдумы Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом – в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях. Но это мое мнение, а точно сказать, как будут отменять масочный режим, могут только в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре выпустили новые рекомендации по профилактике коронавируса на фоне распространения "Омикрона". В ведомстве сочли, что из всех ограничительных мер следует сохранить только масочный режим в закрытых помещениях, а также усиленную дезинфекцию.



Можно отменять?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что масочный режим уже можно отменять по всей стране почти для всех россиян. Об этом он рассказал в интервью Москве 24. По мнению эксперта, исключением могут стать граждане в зоне особого риска по коронавирусу.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог Единственное, для кого маски можно оставить, это для пожилых людей, которые пусть даже вакцинированы, но имеют какие-то отягощения по заболеваниям типа сахарного диабета, заболеваний сердца, легких. Им стоит ходить в магазин или ехать в транспорте в масках для защиты себя. А остальным всем можно отменить.

В свою очередь, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не разделяет подобную спешку. Специалист рассказал Москве 24, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости и смертности, показатели все еще остаются высокими.

"Это значит, что мы пока должны соблюдать ношение масок, дистанцирование, мытье рук", – отмечает Альтштейн.

При этом эксперт не исключил, что пандемия коронавируса может завершиться к июню. Кроме того, снятие ограничений возможно еще раньше, прогнозирует Альтштейн.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Думаю, судя по тому темпу, как идет изменение заболеваемости и летальности, примерно к июню месяцу у нас, скорее всего, закончится пандемия и все будет снято. Но вполне возможно, что официально противоэпидемиологические меры будут снимать и раньше.

Эксперт добавил, что важной мерой в борьбе с коронавирусом остается вакцинация. Несмотря на то что пандемия идет на спад, не стоит ею пренебрегать, подчеркнул он.

