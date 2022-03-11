Эксперты поспорили о необходимости масочного режима в РФ

На фоне снижения заболеваемости COVID-19 в РФ региональные власти смягчают антиковидные меры. В частности, Чечня стала первым регионом, где отменили все введенные ранее ограничения, в том числе и маски. Вместе с тем в Госдуме предположили, что отказ от масочного режима по всей России будет происходить поэтапно. Разбираемся, как скоро это может произойти.
Рано расслабились?
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России фиксируется снижения заболеваемости. "По итогам девятой недели 2022 года в стране зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, что на 29,6% ниже, чем на прошлой неделе", – уточнила она.
Вместе с тем регионы один за другим смягчают антиковидные ограничения. Кое-где отменяют не только QR-коды, но также отказываются от соблюдения безопасного расстояния. В частности, об этом сообщили власти Ростовской области и Ямала. При этом Чечня стала первым регионом, который отказался вообще от всех антиковидных мер, введенных из-за пандемии.
"Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находятся в отделениях реанимации", – приводит слова главы региона Рамзана Кадырова его пресс-служба.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов отметил, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации россияне расслабились.
"Люди видят, что "Омикрон"-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи. Такая ситуация, конечно, в определенном смысле расслабляет людей и убирает настороженность. Однако пока масочный режим сохраняется", – говорит Сергей Леонов.
По мнению депутата, отмена масочного режима по всей стране будет происходить поэтапно и только тогда, когда ситуация с коронавирусом придет в норму.
Ранее в Роспотребнадзоре выпустили новые рекомендации по профилактике коронавируса на фоне распространения "Омикрона". В ведомстве сочли, что из всех ограничительных мер следует сохранить только масочный режим в закрытых помещениях, а также усиленную дезинфекцию.
Можно отменять?
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что масочный режим уже можно отменять по всей стране почти для всех россиян. Об этом он рассказал в интервью Москве 24. По мнению эксперта, исключением могут стать граждане в зоне особого риска по коронавирусу.
В свою очередь, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не разделяет подобную спешку. Специалист рассказал Москве 24, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости и смертности, показатели все еще остаются высокими.
"Это значит, что мы пока должны соблюдать ношение масок, дистанцирование, мытье рук", – отмечает Альтштейн.
При этом эксперт не исключил, что пандемия коронавируса может завершиться к июню. Кроме того, снятие ограничений возможно еще раньше, прогнозирует Альтштейн.
Эксперт добавил, что важной мерой в борьбе с коронавирусом остается вакцинация. Несмотря на то что пандемия идет на спад, не стоит ею пренебрегать, подчеркнул он.