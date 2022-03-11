В Госдуме назвали основные этапы отмены масочного режима в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
О возможном порядке снятия ограничений масочного режима в России рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.
По словам специалиста, массовая заболеваемость COVID-19 в России есть, но тяжелые случаи встречаются очень редко. Однако пока масочный режим сохраняется.
Леонов пояснил, что снятия ограничений постепенно начнутся, когда все придет в норму.
"Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом – в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях. Но это мое мнение, а точно сказать, как будут отменять масочный режим, могут только в Роспотребнадзоре", – заключил врач.
Ранее Сергей Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов, а также отменяются ограничения в сфере спорта и культуры.
В Москве отменили большую часть антиковидных ограничений
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