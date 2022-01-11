Эксперт рассказал, в какие страны можно отправиться после ревакцинации "Спутником Лайт"

В июне 2021 года в Москве объявили обязательную вакцинацию сотрудников в сфере услуг. К 15 августа оба компонента прививки должны были получить не менее 60% работников предприятий. Тем, кто попал в их число, для защиты от коронавируса вскоре необходимо пройти ревакцинацию. Расскажем, о чем нужно помнить перед процедурой и какую вакцину выбрать, если в этом году есть планы отправиться в путешествие за рубеж.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кому и когда нужно ревакцинироваться?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация поднимает уровень антител к инфекции в организме.

Ревакцинацию можно пройти при условии, если первый компонент прививки введен более 6 месяцев назад. Процедура доступна пациентам старше 18 лет без обостренных хронических заболеваний, которые не участвуют в клиническом исследовании вакцины. Важно помнить, что отказать могут переболевшим ОРВИ в течение двух недель до процедуры и тем, кто делал другие прививки в последние 30 дней.





Михаил Мурашко В рекомендациях сегодня звучит, что в течение 6 месяцев необходимо пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма.

министр здравоохранения РФ

Каким препаратом это лучше сделать?

По словам главы ведомства, для борьбы с "Омикроном" нужно вакцинироваться "Спутником V" и затем ревакцинироваться "Спутником Лайт".

Молодым людям без тяжелых хронических заболеваний для ревакцинации оптимально подойдет "Спутник Лайт", рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Пожилым, у которых нет противопоказаний к ревакцинации, лучше использовать "Спутник V" или "КовиВак". На мой взгляд, "Спутник V" предпочтительнее с точки зрения иммуногенности и протективности", – рекомендует специалист.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Можно ли ревакцинироваться другой вакциной?

Это допустимо, никаких противопоказаний нет, рассказал Николай Крючков. По его словам, в зависимости от выбора прививки для ревакцинации уровень защиты организма от инфекции может отличаться.

"Есть высококачественные научные исследования из разных стран мира, которые сравнивали различные схемы вакцинации. К примеру, когда в начале одна вакцина, бустер другой, потом препараты чередуются, меняются. Работы показывают, что для защиты организма это вполне неплохой вариант", – рассказал иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Для более щадящих вакцин введение более сильной при ревакцинации улучшает ситуацию. Более сильные вакцины можно ни с чем не смешивать. К примеру, тот же "Спутник V".

Собеседник Москвы 24 добавил, что при ревакцинации "Спутником V" и "Спутником Лайт" после первичной иммунизации другими вакцинами формируется сильная защита против коронавирусной инфекции.

Ревакцинация проходит только через укол?

Пока да. В настоящее время Центр имени Гамалеи готовит назальный вариант вакцины "Спутник V". В начале января глава учреждения Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот она поступит через 3–4 месяца.

Где можно пройти процедуру?

Выездные прививочные бригады работают в торговых центрах и общественных местах. Здесь желающих принимают по живой очереди.

Ревакцинацию можно пройти в 100 центрах в городских поликлиниках. Для этого потребуется запись. Ее можно оформить на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Запись на повторную прививку есть на портале госуслуг (в графе "Специалисты" необходимо выбрать пункт "Вакцинация" от COVID-19), в информационных киосках городских поликлиник или по звонку в пункт вакцинации.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

А от "Омикрона" прививки защитят?

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны против "Омикрона". О том, что российские препараты способны противостоять новому штамму, рассказали и в Оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. По этой причине важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, добавили там.

Затягивать с ревакцинацией опасно?

С учетом распространения штамма "Омикрон" предельным сроком для ревакцинации является шесть месяцев, подчеркнул Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Как только наступит шесть месяцев с момента вакцинации и больше, человек, по сути, не защищен от заражения. Кроме того, очень мало защищен от развития симптоматического заболевания. То есть фактически человек может заразиться и заболеть.

Как только пациент проходит ревакцинацию, эффективность защиты от развития COVID-19 резко возрастает, говорит Крючков. Это позволяет избежать осложнений при течении болезни, добавил он.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При вакцинации были "побочки". Они повторятся?

По словам Крючкова, если после первой прививки человек почувствовал недомогание и температуру, такая же реакция может возникнуть и при ревакцинации. При этом эксперт допустил, что подобная "побочка" может и не проявиться. В этом вопросе все зависит от индивидуальных особенностей иммунитета человека, добавил Крючков.

С какой прививкой пустят за границу?

Вакцину "Спутник Лайт" на сегодняшний день пока не принимают многие зарубежные страны, предупредил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Однако и с ней можно отправиться в путешествие по популярным направлениям.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии В январе на Кипре принято решение, что, если "Спутник Лайт" является ревакцинным после двух доз "Спутника V", российские туристы могут туда отправиться. Кроме того, со "Спутником Лайт" доступны Венгрия и Куба, где признаны все наши вакцины.

Однако большинство популярных туристических направлений с вакциной "Спутник Лайт" пока недоступно, в том числе Турция и Египет. Это касается и тех граждан, которые использовали эту вакцину как бустер спустя полгода после вакцинации "Спутником V".

"Многие страны принимают российских туристов только со "Спутником V". Это и Хорватия, и Болгария. Естественно, Турция и Египет", – отметил Горин.

Эксперт подчеркнул, что правила въезда в ту или иную страну регулярно меняются. Поэтому путешественникам необходимо отслеживать все корректировки, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, подчеркнул вице-президент РСТ. Важно, что при покупке путевки у туроператора компания всегда напомнит клиентам обо всех изменениях, добавил Горин.

