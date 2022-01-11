Эксперт рассказал, в какие страны можно отправиться после ревакцинации "Спутником Лайт"

В июне 2021 года в Москве объявили обязательную вакцинацию сотрудников в сфере услуг. К 15 августа оба компонента прививки должны были получить не менее 60% работников предприятий. Тем, кто попал в их число, для защиты от коронавируса вскоре необходимо пройти ревакцинацию. Расскажем, о чем нужно помнить перед процедурой и какую вакцину выбрать, если в этом году есть планы отправиться в путешествие за рубеж.
Кому и когда нужно ревакцинироваться?
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация поднимает уровень антител к инфекции в организме.
Ревакцинацию можно пройти при условии, если первый компонент прививки введен более 6 месяцев назад. Процедура доступна пациентам старше 18 лет без обостренных хронических заболеваний, которые не участвуют в клиническом исследовании вакцины. Важно помнить, что отказать могут переболевшим ОРВИ в течение двух недель до процедуры и тем, кто делал другие прививки в последние 30 дней.
Каким препаратом это лучше сделать?
Молодым людям без тяжелых хронических заболеваний для ревакцинации оптимально подойдет "Спутник Лайт", рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Пожилым, у которых нет противопоказаний к ревакцинации, лучше использовать "Спутник V" или "КовиВак". На мой взгляд, "Спутник V" предпочтительнее с точки зрения иммуногенности и протективности", – рекомендует специалист.
Можно ли ревакцинироваться другой вакциной?
Это допустимо, никаких противопоказаний нет, рассказал Николай Крючков. По его словам, в зависимости от выбора прививки для ревакцинации уровень защиты организма от инфекции может отличаться.
"Есть высококачественные научные исследования из разных стран мира, которые сравнивали различные схемы вакцинации. К примеру, когда в начале одна вакцина, бустер другой, потом препараты чередуются, меняются. Работы показывают, что для защиты организма это вполне неплохой вариант", – рассказал иммунолог.
Собеседник Москвы 24 добавил, что при ревакцинации "Спутником V" и "Спутником Лайт" после первичной иммунизации другими вакцинами формируется сильная защита против коронавирусной инфекции.
Ревакцинация проходит только через укол?
Пока да. В настоящее время Центр имени Гамалеи готовит назальный вариант вакцины "Спутник V". В начале января глава учреждения Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот она поступит через 3–4 месяца.
Где можно пройти процедуру?
Выездные прививочные бригады работают в торговых центрах и общественных местах. Здесь желающих принимают по живой очереди.
Ревакцинацию можно пройти в 100 центрах в городских поликлиниках. Для этого потребуется запись. Ее можно оформить на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Запись на повторную прививку есть на портале госуслуг (в графе "Специалисты" необходимо выбрать пункт "Вакцинация" от COVID-19), в информационных киосках городских поликлиник или по звонку в пункт вакцинации.
А от "Омикрона" прививки защитят?
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны против "Омикрона". О том, что российские препараты способны противостоять новому штамму, рассказали и в Оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. По этой причине важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, добавили там.
Затягивать с ревакцинацией опасно?
С учетом распространения штамма "Омикрон" предельным сроком для ревакцинации является шесть месяцев, подчеркнул Крючков.
Как только пациент проходит ревакцинацию, эффективность защиты от развития COVID-19 резко возрастает, говорит Крючков. Это позволяет избежать осложнений при течении болезни, добавил он.
При вакцинации были "побочки". Они повторятся?
По словам Крючкова, если после первой прививки человек почувствовал недомогание и температуру, такая же реакция может возникнуть и при ревакцинации. При этом эксперт допустил, что подобная "побочка" может и не проявиться. В этом вопросе все зависит от индивидуальных особенностей иммунитета человека, добавил Крючков.
С какой прививкой пустят за границу?
Вакцину "Спутник Лайт" на сегодняшний день пока не принимают многие зарубежные страны, предупредил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Однако и с ней можно отправиться в путешествие по популярным направлениям.
Однако большинство популярных туристических направлений с вакциной "Спутник Лайт" пока недоступно, в том числе Турция и Египет. Это касается и тех граждан, которые использовали эту вакцину как бустер спустя полгода после вакцинации "Спутником V".
"Многие страны принимают российских туристов только со "Спутником V". Это и Хорватия, и Болгария. Естественно, Турция и Египет", – отметил Горин.
Эксперт подчеркнул, что правила въезда в ту или иную страну регулярно меняются. Поэтому путешественникам необходимо отслеживать все корректировки, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, подчеркнул вице-президент РСТ. Важно, что при покупке путевки у туроператора компания всегда напомнит клиентам обо всех изменениях, добавил Горин.