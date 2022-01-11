Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:09

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, в какие страны можно отправиться после ревакцинации "Спутником Лайт"

Бустерная доза. О чем нужно знать при ревакцинации от коронавируса
общество медицина эксклюзив истории

В июне 2021 года в Москве объявили обязательную вакцинацию сотрудников в сфере услуг. К 15 августа оба компонента прививки должны были получить не менее 60% работников предприятий. Тем, кто попал в их число, для защиты от коронавируса вскоре необходимо пройти ревакцинацию. Расскажем, о чем нужно помнить перед процедурой и какую вакцину выбрать, если в этом году есть планы отправиться в путешествие за рубеж.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кому и когда нужно ревакцинироваться?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация поднимает уровень антител к инфекции в организме.

Ревакцинацию можно пройти при условии, если первый компонент прививки введен более 6 месяцев назад. Процедура доступна пациентам старше 18 лет без обостренных хронических заболеваний, которые не участвуют в клиническом исследовании вакцины. Важно помнить, что отказать могут переболевшим ОРВИ в течение двух недель до процедуры и тем, кто делал другие прививки в последние 30 дней.

В рекомендациях сегодня звучит, что в течение 6 месяцев необходимо пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма.
Михаил Мурашко

министр здравоохранения РФ
По словам главы ведомства, для борьбы с "Омикроном" нужно вакцинироваться "Спутником V" и затем ревакцинироваться "Спутником Лайт".

Каким препаратом это лучше сделать?

Молодым людям без тяжелых хронических заболеваний для ревакцинации оптимально подойдет "Спутник Лайт", рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Пожилым, у которых нет противопоказаний к ревакцинации, лучше использовать "Спутник V" или "КовиВак". На мой взгляд, "Спутник V" предпочтительнее с точки зрения иммуногенности и протективности", – рекомендует специалист.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Можно ли ревакцинироваться другой вакциной?

Это допустимо, никаких противопоказаний нет, рассказал Николай Крючков. По его словам, в зависимости от выбора прививки для ревакцинации уровень защиты организма от инфекции может отличаться.

"Есть высококачественные научные исследования из разных стран мира, которые сравнивали различные схемы вакцинации. К примеру, когда в начале одна вакцина, бустер другой, потом препараты чередуются, меняются. Работы показывают, что для защиты организма это вполне неплохой вариант", – рассказал иммунолог.

Для более щадящих вакцин введение более сильной при ревакцинации улучшает ситуацию. Более сильные вакцины можно ни с чем не смешивать. К примеру, тот же "Спутник V".
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Собеседник Москвы 24 добавил, что при ревакцинации "Спутником V" и "Спутником Лайт" после первичной иммунизации другими вакцинами формируется сильная защита против коронавирусной инфекции.

Ревакцинация проходит только через укол?

Пока да. В настоящее время Центр имени Гамалеи готовит назальный вариант вакцины "Спутник V". В начале января глава учреждения Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот она поступит через 3–4 месяца.

Где можно пройти процедуру?

Выездные прививочные бригады работают в торговых центрах и общественных местах. Здесь желающих принимают по живой очереди.

Ревакцинацию можно пройти в 100 центрах в городских поликлиниках. Для этого потребуется запись. Ее можно оформить на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Запись на повторную прививку есть на портале госуслуг (в графе "Специалисты" необходимо выбрать пункт "Вакцинация" от COVID-19), в информационных киосках городских поликлиник или по звонку в пункт вакцинации.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

А от "Омикрона" прививки защитят?

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "Спутник V" и "Спутник Лайт" наиболее эффективны против "Омикрона". О том, что российские препараты способны противостоять новому штамму, рассказали и в Оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. По этой причине важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, добавили там.

Затягивать с ревакцинацией опасно?

С учетом распространения штамма "Омикрон" предельным сроком для ревакцинации является шесть месяцев, подчеркнул Крючков.

Как только наступит шесть месяцев с момента вакцинации и больше, человек, по сути, не защищен от заражения. Кроме того, очень мало защищен от развития симптоматического заболевания. То есть фактически человек может заразиться и заболеть.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Как только пациент проходит ревакцинацию, эффективность защиты от развития COVID-19 резко возрастает, говорит Крючков. Это позволяет избежать осложнений при течении болезни, добавил он.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При вакцинации были "побочки". Они повторятся?

По словам Крючкова, если после первой прививки человек почувствовал недомогание и температуру, такая же реакция может возникнуть и при ревакцинации. При этом эксперт допустил, что подобная "побочка" может и не проявиться. В этом вопросе все зависит от индивидуальных особенностей иммунитета человека, добавил Крючков.

С какой прививкой пустят за границу?

Вакцину "Спутник Лайт" на сегодняшний день пока не принимают многие зарубежные страны, предупредил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Однако и с ней можно отправиться в путешествие по популярным направлениям.

В январе на Кипре принято решение, что, если "Спутник Лайт" является ревакцинным после двух доз "Спутника V", российские туристы могут туда отправиться. Кроме того, со "Спутником Лайт" доступны Венгрия и Куба, где признаны все наши вакцины.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии

Однако большинство популярных туристических направлений с вакциной "Спутник Лайт" пока недоступно, в том числе Турция и Египет. Это касается и тех граждан, которые использовали эту вакцину как бустер спустя полгода после вакцинации "Спутником V".

"Многие страны принимают российских туристов только со "Спутником V". Это и Хорватия, и Болгария. Естественно, Турция и Египет", – отметил Горин.

Эксперт подчеркнул, что правила въезда в ту или иную страну регулярно меняются. Поэтому путешественникам необходимо отслеживать все корректировки, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, подчеркнул вице-президент РСТ. Важно, что при покупке путевки у туроператора компания всегда напомнит клиентам обо всех изменениях, добавил Горин.

Читайте также

Камзин Никита

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать